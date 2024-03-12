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В Архангельске автобус врезался в световую опору, есть пострадавшие - РИА Новости, 12.03.2024
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16:50 12.03.2024 (обновлено: 17:24 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/dtp-1932544938.html
В Архангельске автобус врезался в световую опору, есть пострадавшие
В Архангельске автобус врезался в световую опору, есть пострадавшие - РИА Новости, 12.03.2024
В Архангельске автобус врезался в световую опору, есть пострадавшие
Водитель автобуса в Архангельске не справился с управлением и въехал в световую опору, три человека пострадали, сообщили в региональной автоинспекции. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T16:50
2024-03-12T17:24
происшествия
архангельск
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МУРМАНСК, 12 мар – РИА Новости. Водитель автобуса в Архангельске не справился с управлением и въехал в световую опору, три человека пострадали, сообщили в региональной автоинспекции. Авария произошла на Маймаксанском шоссе в Архангельске во вторник утром. "Водитель 1988 года рождения, управляя пассажирским автобусом марки "МАЗ-206948" городского маршрута № 63, следуя по Маймаксанскому шоссе в направлении поселка Гидролизный, не справился с управлением и допустил наезд на световую опору", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате ДТП травмированы три человека: сам водитель и два пассажира – женщины 1976 и 1969 годов рождения. По данным региональной прокуратуры, которая начала проверку, водитель автобуса выбрал ненадлежащий скоростной режим. Пострадавшим оказана медицинская помощь. "В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению ООО "Рико" требований законодательства о пассажирских перевозках автомобильным транспортом, администрацией ГО "Город Архангельск" – об автомобильных дорогах и дорожной деятельности, безопасности дорожного движения", - отметили в прокуратуре.
https://ria.ru/20240212/dtp-1926848710.html
https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html
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происшествия, архангельск
Происшествия, Архангельск
В Архангельске автобус врезался в световую опору, есть пострадавшие

В Архангельске автобус врезался в световую опору, пострадали три человека

© Фото : Госавтоинспекция Архангельской области/ВКонтактеМесто происшествия, где водитель автобуса въехал в световую опору в Архангельске. 12 марта 2024
Место происшествия, где водитель автобуса въехал в световую опору в Архангельске. 12 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© Фото : Госавтоинспекция Архангельской области/ВКонтакте
Место происшествия, где водитель автобуса въехал в световую опору в Архангельске. 12 марта 2024
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МУРМАНСК, 12 мар – РИА Новости. Водитель автобуса в Архангельске не справился с управлением и въехал в световую опору, три человека пострадали, сообщили в региональной автоинспекции.
Авария произошла на Маймаксанском шоссе в Архангельске во вторник утром. "Водитель 1988 года рождения, управляя пассажирским автобусом марки "МАЗ-206948" городского маршрута № 63, следуя по Маймаксанскому шоссе в направлении поселка Гидролизный, не справился с управлением и допустил наезд на световую опору", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в результате ДТП травмированы три человека: сам водитель и два пассажира – женщины 1976 и 1969 годов рождения.
По данным региональной прокуратуры, которая начала проверку, водитель автобуса выбрал ненадлежащий скоростной режим. Пострадавшим оказана медицинская помощь.
"В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению ООО "Рико" требований законодательства о пассажирских перевозках автомобильным транспортом, администрацией ГО "Город Архангельск" – об автомобильных дорогах и дорожной деятельности, безопасности дорожного движения", - отметили в прокуратуре.
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