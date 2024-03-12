https://ria.ru/20240312/dtp-1932544938.html

В Архангельске автобус врезался в световую опору, есть пострадавшие

В Архангельске автобус врезался в световую опору, есть пострадавшие - РИА Новости, 12.03.2024

В Архангельске автобус врезался в световую опору, есть пострадавшие

Водитель автобуса в Архангельске не справился с управлением и въехал в световую опору, три человека пострадали, сообщили в региональной автоинспекции. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T16:50

2024-03-12T16:50

2024-03-12T17:24

происшествия

архангельск

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МУРМАНСК, 12 мар – РИА Новости. Водитель автобуса в Архангельске не справился с управлением и въехал в световую опору, три человека пострадали, сообщили в региональной автоинспекции. Авария произошла на Маймаксанском шоссе в Архангельске во вторник утром. "Водитель 1988 года рождения, управляя пассажирским автобусом марки "МАЗ-206948" городского маршрута № 63, следуя по Маймаксанскому шоссе в направлении поселка Гидролизный, не справился с управлением и допустил наезд на световую опору", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате ДТП травмированы три человека: сам водитель и два пассажира – женщины 1976 и 1969 годов рождения. По данным региональной прокуратуры, которая начала проверку, водитель автобуса выбрал ненадлежащий скоростной режим. Пострадавшим оказана медицинская помощь. "В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению ООО "Рико" требований законодательства о пассажирских перевозках автомобильным транспортом, администрацией ГО "Город Архангельск" – об автомобильных дорогах и дорожной деятельности, безопасности дорожного движения", - отметили в прокуратуре.

https://ria.ru/20240212/dtp-1926848710.html

https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html

архангельск

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происшествия, архангельск