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В ДНР обезвредили более 50 украинских дронов за сутки - РИА Новости, 12.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:25 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/drony-1932453492.html
В ДНР обезвредили более 50 украинских дронов за сутки
В ДНР обезвредили более 50 украинских дронов за сутки - РИА Новости, 12.03.2024
В ДНР обезвредили более 50 украинских дронов за сутки
Спецслужбы за минувшие сутки обезвредили 52 украинских беспилотных летательных аппарата над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой, сообщает штаб обороны ДНР в... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T11:25
2024-03-12T11:25
специальная военная операция на украине
безопасность
макеевка
ясиноватая
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 мар — РИА Новости. Спецслужбы за минувшие сутки обезвредили 52 украинских беспилотных летательных аппарата над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой, сообщает штаб обороны ДНР в Telegram-канале. "Штаб обороны ДНР информирует: по данным УФСБ России по ДНР, за выходные над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой обнаружены и подавлены 52 украинских беспилотника", - говорится в сообщении штаба. Макеевка — город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
макеевка
ясиноватая
донецкая народная республика
донецк
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безопасность, макеевка, ясиноватая, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Макеевка, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины
В ДНР обезвредили более 50 украинских дронов за сутки

Штаб обороны ДНР: 52 дрона ВСУ обезвредили над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 мар — РИА Новости. Спецслужбы за минувшие сутки обезвредили 52 украинских беспилотных летательных аппарата над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой, сообщает штаб обороны ДНР в Telegram-канале.
"Штаб обороны ДНР информирует: по данным УФСБ России по ДНР, за выходные над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой обнаружены и подавлены 52 украинских беспилотника", - говорится в сообщении штаба.
Макеевка — город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Обучение операторов FPV-дронов на полигоне на базе добровольческого батальона имени П. А. Судоплатова в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМакеевкаЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаДонецкВооруженные силы Украины
 
 
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