https://ria.ru/20240312/drony-1932453492.html
В ДНР обезвредили более 50 украинских дронов за сутки
В ДНР обезвредили более 50 украинских дронов за сутки - РИА Новости, 12.03.2024
В ДНР обезвредили более 50 украинских дронов за сутки
Спецслужбы за минувшие сутки обезвредили 52 украинских беспилотных летательных аппарата над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой, сообщает штаб обороны ДНР в... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T11:25
2024-03-12T11:25
2024-03-12T11:25
специальная военная операция на украине
безопасность
макеевка
ясиноватая
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 мар — РИА Новости. Спецслужбы за минувшие сутки обезвредили 52 украинских беспилотных летательных аппарата над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой, сообщает штаб обороны ДНР в Telegram-канале. "Штаб обороны ДНР информирует: по данным УФСБ России по ДНР, за выходные над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой обнаружены и подавлены 52 украинских беспилотника", - говорится в сообщении штаба. Макеевка — город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
макеевка
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донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, макеевка, ясиноватая, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Макеевка, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины
В ДНР обезвредили более 50 украинских дронов за сутки
Штаб обороны ДНР: 52 дрона ВСУ обезвредили над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой