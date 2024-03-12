https://ria.ru/20240312/drony-1932453492.html

В ДНР обезвредили более 50 украинских дронов за сутки

В ДНР обезвредили более 50 украинских дронов за сутки - РИА Новости, 12.03.2024

В ДНР обезвредили более 50 украинских дронов за сутки

Спецслужбы за минувшие сутки обезвредили 52 украинских беспилотных летательных аппарата над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой, сообщает штаб обороны ДНР в... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T11:25

2024-03-12T11:25

2024-03-12T11:25

специальная военная операция на украине

безопасность

макеевка

ясиноватая

донецкая народная республика

донецк

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873664333_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_12e4784685f7cf90cea81bb8a21ae0ca.jpg

ДОНЕЦК, 12 мар — РИА Новости. Спецслужбы за минувшие сутки обезвредили 52 украинских беспилотных летательных аппарата над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой, сообщает штаб обороны ДНР в Telegram-канале. "Штаб обороны ДНР информирует: по данным УФСБ России по ДНР, за выходные над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой обнаружены и подавлены 52 украинских беспилотника", - говорится в сообщении штаба. Макеевка — город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

макеевка

ясиноватая

донецкая народная республика

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, макеевка, ясиноватая, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины