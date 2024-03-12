https://ria.ru/20240312/drg-1932478167.html

Украинские ДРГ попытались атаковать четыре района Белгородской области

Украинские ДРГ попытались атаковать четыре района Белгородской области - РИА Новости, 12.03.2024

Украинские ДРГ попытались атаковать четыре района Белгородской области

Четыре района Белгородской области подверглись атакам ВСУ, противник получил достойный отпор от ВС РФ, ФСБ, в том числе пограничников, и Росгвардии, заявил... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T12:37

2024-03-12T12:37

2024-03-12T12:55

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

вячеслав гладков

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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БЕЛГОРОД, 12 мар - РИА Новости. Четыре района Белгородской области подверглись атакам ВСУ, противник получил достойный отпор от ВС РФ, ФСБ, в том числе пограничников, и Росгвардии, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Ранее в Минобороны сообщили, что ночью над территорией Белгородской области средствами ПВО перехвачено и уничтожено восемь беспилотников. Также по данным ведомства, около 7.30 средствами ПВО над территорией Белгородской области уничтожены 8 реактивных снарядов РСЗО "Вампир" и одна ракета ТРК "Точка-У". Утром во вторник губернатор объявил ракетную опасность на всей территории области."Сегодня выдался достаточно тяжелый для Белгородской области день. Белгородский район, Шебекинский округ, Борисовский район, Грайворонский округ подвергся атакам со стороны вооруженных сил Украины. (Силы противника - ред.) получили достойный отпор от вооруженных сил Российской Федерации, погранслужбы, Федеральной службы безопасности, Росгвардии. Ситуация находится под контролем силовых структур", - сказал Гладков в видеосообщении.Он добавил, что огромный поток лживой информации идёт в информационном плане. По его словам, её цель испугать население. "Но у врага ничего не получится. Доверяйте только проверенной информации. Губернатор, правительство, органы местного управления все на месте. Задачи выполняем, с любой сложной ситуацией справимся", - подчеркнул Гладков.

https://ria.ru/20240228/diversanty-1930093722.html

https://ria.ru/20240126/spetssluzhby-1923545716.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белгородская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, вячеслав гладков, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)