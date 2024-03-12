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Украинские ДРГ попытались атаковать четыре района Белгородской области - РИА Новости, 12.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:37 12.03.2024 (обновлено: 12:55 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/drg-1932478167.html
Украинские ДРГ попытались атаковать четыре района Белгородской области
Украинские ДРГ попытались атаковать четыре района Белгородской области - РИА Новости, 12.03.2024
Украинские ДРГ попытались атаковать четыре района Белгородской области
Четыре района Белгородской области подверглись атакам ВСУ, противник получил достойный отпор от ВС РФ, ФСБ, в том числе пограничников, и Росгвардии, заявил... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T12:37
2024-03-12T12:55
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
вячеслав гладков
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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БЕЛГОРОД, 12 мар - РИА Новости. Четыре района Белгородской области подверглись атакам ВСУ, противник получил достойный отпор от ВС РФ, ФСБ, в том числе пограничников, и Росгвардии, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Ранее в Минобороны сообщили, что ночью над территорией Белгородской области средствами ПВО перехвачено и уничтожено восемь беспилотников. Также по данным ведомства, около 7.30 средствами ПВО над территорией Белгородской области уничтожены 8 реактивных снарядов РСЗО "Вампир" и одна ракета ТРК "Точка-У". Утром во вторник губернатор объявил ракетную опасность на всей территории области."Сегодня выдался достаточно тяжелый для Белгородской области день. Белгородский район, Шебекинский округ, Борисовский район, Грайворонский округ подвергся атакам со стороны вооруженных сил Украины. (Силы противника - ред.) получили достойный отпор от вооруженных сил Российской Федерации, погранслужбы, Федеральной службы безопасности, Росгвардии. Ситуация находится под контролем силовых структур", - сказал Гладков в видеосообщении.Он добавил, что огромный поток лживой информации идёт в информационном плане. По его словам, её цель испугать население. "Но у врага ничего не получится. Доверяйте только проверенной информации. Губернатор, правительство, органы местного управления все на месте. Задачи выполняем, с любой сложной ситуацией справимся", - подчеркнул Гладков.
https://ria.ru/20240228/diversanty-1930093722.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, вячеслав гладков, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Вячеслав Гладков, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Украинские ДРГ попытались атаковать четыре района Белгородской области

Гладков: силовики отразили атаки ДРГ в четырех районах Белгородской области

© РИА Новости / Евгений БиятовСовместная работа Росгвардии и ФСБ в зоне СВО
Совместная работа Росгвардии и ФСБ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Совместная работа Росгвардии и ФСБ в зоне СВО. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 12 мар - РИА Новости. Четыре района Белгородской области подверглись атакам ВСУ, противник получил достойный отпор от ВС РФ, ФСБ, в том числе пограничников, и Росгвардии, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Ранее в Минобороны сообщили, что ночью над территорией Белгородской области средствами ПВО перехвачено и уничтожено восемь беспилотников. Также по данным ведомства, около 7.30 средствами ПВО над территорией Белгородской области уничтожены 8 реактивных снарядов РСЗО "Вампир" и одна ракета ТРК "Точка-У". Утром во вторник губернатор объявил ракетную опасность на всей территории области.
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"Сегодня выдался достаточно тяжелый для Белгородской области день. Белгородский район, Шебекинский округ, Борисовский район, Грайворонский округ подвергся атакам со стороны вооруженных сил Украины. (Силы противника - ред.) получили достойный отпор от вооруженных сил Российской Федерации, погранслужбы, Федеральной службы безопасности, Росгвардии. Ситуация находится под контролем силовых структур", - сказал Гладков в видеосообщении.
Он добавил, что огромный поток лживой информации идёт в информационном плане. По его словам, её цель испугать население. "Но у врага ничего не получится. Доверяйте только проверенной информации. Губернатор, правительство, органы местного управления все на месте. Задачи выполняем, с любой сложной ситуацией справимся", - подчеркнул Гладков.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БезопасностьВячеслав ГладковФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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