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ВСУ сбросили взрывоопасные предметы с беспилотников в Донецке и Горловке - РИА Новости, 12.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:31 12.03.2024 (обновлено: 13:56 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/donbass-1932491695.html
ВСУ сбросили взрывоопасные предметы с беспилотников в Донецке и Горловке
ВСУ сбросили взрывоопасные предметы с беспилотников в Донецке и Горловке - РИА Новости, 12.03.2024
ВСУ сбросили взрывоопасные предметы с беспилотников в Донецке и Горловке
Украинские войска сбросили боеприпасы с беспилотных летательных аппаратов в Кировском районе Донецка и центре Горловки, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T13:31
2024-03-12T13:56
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Украинские войска сбросили боеприпасы с беспилотных летательных аппаратов в Кировском районе Донецка и центре Горловки, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БпЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 12.20 - город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с БПЛА; 11.00 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброшен взрывоопасный предмет с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что в 10.30 украинский беспилотник сбросил на Центрально-Городской район Горловки взрывоопасный предмет. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Горловка - в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, горловка, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецк, Вооруженные силы Украины
ВСУ сбросили взрывоопасные предметы с беспилотников в Донецке и Горловке

Представительство ДНР: ВСУ сбросили боеприпасы с дронов в Донецке и Горловке

© Фото : Приходько РИК/TelegramМесто сброса взрывоопасного предмета в центре Горловки в ДНР украинским беспилотником. 12 марта 2024
Место сброса взрывоопасного предмета в центре Горловки в ДНР украинским беспилотником. 12 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Место сброса взрывоопасного предмета в центре Горловки в ДНР украинским беспилотником. 12 марта 2024
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Украинские войска сбросили боеприпасы с беспилотных летательных аппаратов в Кировском районе Донецка и центре Горловки, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Атака ударным БпЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 12.20 - город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с БПЛА; 11.00 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброшен взрывоопасный предмет с БПЛА", - говорится в сообщении представительства.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что в 10.30 украинский беспилотник сбросил на Центрально-Городской район Горловки взрывоопасный предмет.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Горловка - в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаДонецкВооруженные силы Украины
 
 
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