https://ria.ru/20240312/donbass-1932491695.html

ВСУ сбросили взрывоопасные предметы с беспилотников в Донецке и Горловке

ВСУ сбросили взрывоопасные предметы с беспилотников в Донецке и Горловке - РИА Новости, 12.03.2024

ВСУ сбросили взрывоопасные предметы с беспилотников в Донецке и Горловке

Украинские войска сбросили боеприпасы с беспилотных летательных аппаратов в Кировском районе Донецка и центре Горловки, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T13:31

2024-03-12T13:31

2024-03-12T13:56

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Украинские войска сбросили боеприпасы с беспилотных летательных аппаратов в Кировском районе Донецка и центре Горловки, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БпЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 12.20 - город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с БПЛА; 11.00 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброшен взрывоопасный предмет с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что в 10.30 украинский беспилотник сбросил на Центрально-Городской район Горловки взрывоопасный предмет. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Горловка - в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, горловка, донецк, вооруженные силы украины