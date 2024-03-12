ВСУ сбросили взрывоопасные предметы с беспилотников в Донецке и Горловке
Представительство ДНР: ВСУ сбросили боеприпасы с дронов в Донецке и Горловке
© Фото : Приходько РИК/TelegramМесто сброса взрывоопасного предмета в центре Горловки в ДНР украинским беспилотником. 12 марта 2024
Место сброса взрывоопасного предмета в центре Горловки в ДНР украинским беспилотником. 12 марта 2024
ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Украинские войска сбросили боеприпасы с беспилотных летательных аппаратов в Кировском районе Донецка и центре Горловки, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Атака ударным БпЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 12.20 - город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с БПЛА; 11.00 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброшен взрывоопасный предмет с БПЛА", - говорится в сообщении представительства.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что в 10.30 украинский беспилотник сбросил на Центрально-Городской район Горловки взрывоопасный предмет.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Горловка - в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.