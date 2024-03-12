https://ria.ru/20240312/dolgoletie-1932575995.html

Ожидаемая продолжительность жизни в Адыгее выросла до рекордных 75,4 года

Ожидаемая продолжительность жизни в Адыгее выросла до рекордных 75,4 года - РИА Новости, 12.03.2024

Ожидаемая продолжительность жизни в Адыгее выросла до рекордных 75,4 года

Ожидаемая продолжительность жизни в Адыгее продемонстрировала существенный рост и достигла рекордных 75,4 года, сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T18:56

2024-03-12T18:56

2024-03-12T18:56

республика адыгея

республика адыгея

мурат кумпилов

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МАЙКОП, 12 мар — РИА Новости. Ожидаемая продолжительность жизни в Адыгее продемонстрировала существенный рост и достигла рекордных 75,4 года, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов во вторник выступил перед депутатами Госсовета-Хасэ с отчетом о работе республиканского кабмина за минувший год. В ходе выступления он обозначил основные результаты работы властей в социальной сфере. "Глава Адыгеи выделил очень важный результат: ожидаемая продолжительность жизни в Адыгее значительно выросла и достигла рекордного для региона уровня - 75,4 года", - отмечается в пресс-релизе. Говоря о поддержке семей, Кумпилов уточнил, что система социальной защиты граждан и семей получит дополнительный импульс к развитию, благодаря новым национальным проектам – "Семья" и "Продолжительная и активная жизнь". Он отметил, что в республике ежегодно растет число многодетных семей – сейчас их около 8,7 тысячи. В прошлом году на поддержку семей с детьми из регионального бюджета было направлено 1,3 миллиарда рублей. "Адыгея – стабильно в пятерке регионов-лидеров по приверженности населения здоровому образу жизни. Уровень обеспеченности населения объектами спорта превышает среднероссийский показатель и составляет 62,1%", – цитируется Кумпилов.

https://ria.ru/20240307/adygeya-1931720728.html

республика адыгея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

республика адыгея, мурат кумпилов