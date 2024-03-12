https://ria.ru/20240312/dnepropetrovsk-1932515953.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 12.03.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

Взрывы прогремели в Днепропетровске, сообщил украинский телеканал ICTV. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T15:05

2024-03-12T15:05

2024-03-12T15:05

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровске, сообщил украинский телеканал ICTV. На момент публикации сообщения о взрывах, тревога в регионе не была объявлена. "В Днепре (украинское название областного центра - ред.) слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Факты ICTV". Ранее во вторник воздушная тревога была объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях Украины. Позднее сигнал тревоги отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240311/vzryvy-1932291291.html

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Кирилл Волков

в мире, вооруженные силы украины, днепропетровск, украина