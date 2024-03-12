https://ria.ru/20240312/diversifikatsiya-1932583845.html

ПСБ втрое увеличит портфель по проектам диверсификации ОПК

ПСБ втрое увеличит портфель по проектам диверсификации ОПК - РИА Новости, 12.03.2024

ПСБ втрое увеличит портфель по проектам диверсификации ОПК

ПСБ в среднесрочной перспективе намерен втрое увеличить портфель по проектам диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщил... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T19:35

2024-03-12T19:35

2024-03-12T19:35

псб (банк псб)

антон дроздов

технологии

промсвязьбанк

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. ПСБ в среднесрочной перспективе намерен втрое увеличить портфель по проектам диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщил заместитель председателя банка Антон Дроздов. "Импортозамещение – это стратегическая задача технологического суверенитета. Она подчеркнута в послании президента Федеральному собранию, где поставлены важные цели: в полтора раза увеличить производство отечественной высокотехнологичной продукции и минимум на две трети – объем несырьевого неэнергетического экспорта. Без импортозамещения, без использования, в том числе, высокотехнологичной базы ОПК этого достичь невозможно", – отметил Дроздов, выступая на пятом финансовом форуме "Просто капитал". Он указал, что около 70% всей высокотехнологичной продукции сегодня производится на предприятиях ОПК, которые имеют соответствующие мощности и компетенции. С другой стороны, уход западных компаний открыл для этих предприятий новые возможности и ниши. Например, в области медицинского оборудования, энергетического машиностроения. "Потенциал ОПК плюс новые возможности – это тот ресурс, который сейчас нужно использовать. И учитывая, что 80% оборонных предприятий – это наши клиенты, ПСБ уделяет очень большое внимание этому направлению. Мы сформировали целую стратегию участия банка в диверсификации и импортозамещении, поставив целью в краткосрочной перспективе в два раза, а в среднесрочной – в три раза нарастить портфель по этим проектам", – пояснил заместитель председателя ПСБ. Он заверил, что сегодня есть "огромный запрос от рынка" на гражданскую продукцию предприятий ОПК, которая стала более конкурентоспособной с уходом западных игроков. "Сейчас, когда предприятия ОПК смогли наладить выпуск в рамках значительно возросшего гособоронзаказа, они начинают возвращаться к тому, что надо выпускать гражданскую продукцию. Думаю, что в ближайшее время, в том числе с нашей поддержкой, они будут активно реализовывать эти проекты", – сказал Дроздов. Топ-менеджер банка добавил, что работа в рамках таких проектов на площадке ПСБ ведется комплексно, с использованием всех возможностей: господдержки, помощи от институтов развития, финансовых и нефинансовых компетенций самого банка, включая программу подготовки кадров для предприятий ОПК.

https://ria.ru/20240301/kurator-1930537792.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

псб (банк псб), антон дроздов, технологии, промсвязьбанк