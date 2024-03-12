Рейтинг@Mail.ru
Появились кадры уничтоженной техники украинских ДРГ у Нехотеевки - РИА Новости, 12.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:07 12.03.2024 (обновлено: 17:46 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/diversanty-1932548592.html
Появились кадры уничтоженной техники украинских ДРГ у Нехотеевки
Появились кадры уничтоженной техники украинских ДРГ у Нехотеевки - РИА Новости, 12.03.2024
Появились кадры уничтоженной техники украинских ДРГ у Нехотеевки
Минобороны опубликовало видео, запечатлевшее уничтоженную технику украинских диверсантов, пытавшихся прорваться на территорию России в районе села Нехотеевка... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T17:07
2024-03-12T17:46
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932551977_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2349fb0ffa4f50ccaef5a21a0b7afc01.jpg
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео, запечатлевшее уничтоженную технику украинских диверсантов, пытавшихся прорваться на территорию России в районе села Нехотеевка Белгородской области.&quot;Прорыв украинских ДРГ не допущен. Диверсионные группы украинских боевиков были уничтожены на погранпереходе. На кадрах видны подбитая техника и убегающие террористы, уносящие раненых&quot;, — говорится в сообщении.По информации Минобороны, около трех часов утра украинские боевики после интенсивного обстрела гражданских объектов попытались вторгнуться на территорию Белгородской области на трех направлениях: в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино. Российские войска совместно с Пограничной службой ФСБ отбили все атаки и не допустили нарушения государственной границы. Противник понес серьезные потери: в районе Одноробовки уничтожено около 60 террористов, Нехотеевки — три танка и бронетранспортер, Сподарюшино — два танка.Кроме того, с 8:00 до 8:25 российские военные отбили еще четыре атаки диверсантов в районе Теткино Курской области. Противника отбросили, он понес значительные потери.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтоженная техника украинских ДРГ в районе Нехотеевки
Уничтоженная техника украинских ДРГ в районе Нехотеевки
2024-03-12T17:07
true
PT0M52S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932551977_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6946908da9926b91b031b44408d522f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Появились кадры уничтоженной техники украинских ДРГ у Нехотеевки

Минобороны опубликовало видео уничтоженной техники украинских ДРГ у Нехотеевки

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео, запечатлевшее уничтоженную технику украинских диверсантов, пытавшихся прорваться на территорию России в районе села Нехотеевка Белгородской области.
«

"Прорыв украинских ДРГ не допущен. Диверсионные группы украинских боевиков были уничтожены на погранпереходе. На кадрах видны подбитая техника и убегающие террористы, уносящие раненых", — говорится в сообщении.

По информации Минобороны, около трех часов утра украинские боевики после интенсивного обстрела гражданских объектов попытались вторгнуться на территорию Белгородской области на трех направлениях: в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино. Российские войска совместно с Пограничной службой ФСБ отбили все атаки и не допустили нарушения государственной границы. Противник понес серьезные потери: в районе Одноробовки уничтожено около 60 террористов, Нехотеевки — три танка и бронетранспортер, Сподарюшино — два танка.
Кроме того, с 8:00 до 8:25 российские военные отбили еще четыре атаки диверсантов в районе Теткино Курской области. Противника отбросили, он понес значительные потери.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала