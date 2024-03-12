https://ria.ru/20240312/diversanty-1932548592.html

Появились кадры уничтоженной техники украинских ДРГ у Нехотеевки

Появились кадры уничтоженной техники украинских ДРГ у Нехотеевки - РИА Новости, 12.03.2024

Появились кадры уничтоженной техники украинских ДРГ у Нехотеевки

Минобороны опубликовало видео, запечатлевшее уничтоженную технику украинских диверсантов, пытавшихся прорваться на территорию России в районе села Нехотеевка... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T17:07

2024-03-12T17:07

2024-03-12T17:46

специальная военная операция на украине

безопасность

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео, запечатлевшее уничтоженную технику украинских диверсантов, пытавшихся прорваться на территорию России в районе села Нехотеевка Белгородской области."Прорыв украинских ДРГ не допущен. Диверсионные группы украинских боевиков были уничтожены на погранпереходе. На кадрах видны подбитая техника и убегающие террористы, уносящие раненых", — говорится в сообщении.По информации Минобороны, около трех часов утра украинские боевики после интенсивного обстрела гражданских объектов попытались вторгнуться на территорию Белгородской области на трех направлениях: в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино. Российские войска совместно с Пограничной службой ФСБ отбили все атаки и не допустили нарушения государственной границы. Противник понес серьезные потери: в районе Одноробовки уничтожено около 60 террористов, Нехотеевки — три танка и бронетранспортер, Сподарюшино — два танка.Кроме того, с 8:00 до 8:25 российские военные отбили еще четыре атаки диверсантов в районе Теткино Курской области. Противника отбросили, он понес значительные потери.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Уничтоженная техника украинских ДРГ в районе Нехотеевки Уничтоженная техника украинских ДРГ в районе Нехотеевки 2024-03-12T17:07 true PT0M52S

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)