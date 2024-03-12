https://ria.ru/20240312/diversanty-1932548592.html
Появились кадры уничтоженной техники украинских ДРГ у Нехотеевки
Появились кадры уничтоженной техники украинских ДРГ у Нехотеевки - РИА Новости, 12.03.2024
Появились кадры уничтоженной техники украинских ДРГ у Нехотеевки
Минобороны опубликовало видео, запечатлевшее уничтоженную технику украинских диверсантов, пытавшихся прорваться на территорию России в районе села Нехотеевка... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T17:07
2024-03-12T17:07
2024-03-12T17:46
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео, запечатлевшее уничтоженную технику украинских диверсантов, пытавшихся прорваться на территорию России в районе села Нехотеевка Белгородской области."Прорыв украинских ДРГ не допущен. Диверсионные группы украинских боевиков были уничтожены на погранпереходе. На кадрах видны подбитая техника и убегающие террористы, уносящие раненых", — говорится в сообщении.По информации Минобороны, около трех часов утра украинские боевики после интенсивного обстрела гражданских объектов попытались вторгнуться на территорию Белгородской области на трех направлениях: в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино. Российские войска совместно с Пограничной службой ФСБ отбили все атаки и не допустили нарушения государственной границы. Противник понес серьезные потери: в районе Одноробовки уничтожено около 60 террористов, Нехотеевки — три танка и бронетранспортер, Сподарюшино — два танка.Кроме того, с 8:00 до 8:25 российские военные отбили еще четыре атаки диверсантов в районе Теткино Курской области. Противника отбросили, он понес значительные потери.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Уничтоженная техника украинских ДРГ в районе Нехотеевки
Уничтоженная техника украинских ДРГ в районе Нехотеевки
2024-03-12T17:07
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PT0M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Появились кадры уничтоженной техники украинских ДРГ у Нехотеевки
Минобороны опубликовало видео уничтоженной техники украинских ДРГ у Нехотеевки