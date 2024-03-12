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В Курской области отбили четыре атаки украинских диверсантов

В Курской области отбили четыре атаки украинских диверсантов - РИА Новости, 12.03.2024

В Курской области отбили четыре атаки украинских диверсантов

Российские подразделения во вторник отбили четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в районе населенного пункта Теткино Курской области, РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T12:49

2024-03-12T12:49

2024-03-12T12:49

специальная военная операция на украине

курская область

россия

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российские подразделения во вторник отбили четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в районе населенного пункта Теткино Курской области, сообщило Минобороны РФ. "С 8.00 до 8.25 отбиты четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе населенного пункта Теткино Курской области. Понеся значительные потери, противник отброшен", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

курская область, россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины