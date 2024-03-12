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В Курской области отбили четыре атаки украинских диверсантов - РИА Новости, 12.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:49 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/diversanty-1932481670.html
В Курской области отбили четыре атаки украинских диверсантов
В Курской области отбили четыре атаки украинских диверсантов - РИА Новости, 12.03.2024
В Курской области отбили четыре атаки украинских диверсантов
Российские подразделения во вторник отбили четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в районе населенного пункта Теткино Курской области, РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T12:49
2024-03-12T12:49
специальная военная операция на украине
курская область
россия
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российские подразделения во вторник отбили четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в районе населенного пункта Теткино Курской области, сообщило Минобороны РФ. "С 8.00 до 8.25 отбиты четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе населенного пункта Теткино Курской области. Понеся значительные потери, противник отброшен", - говорится в сообщении.
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курская область, россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
В Курской области отбили четыре атаки украинских диверсантов

МО: российские бойцы отбили четыре атаки украинских ДРГ в Курской области

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Бойца ВС России - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российские подразделения во вторник отбили четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в районе населенного пункта Теткино Курской области, сообщило Минобороны РФ.
"С 8.00 до 8.25 отбиты четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе населенного пункта Теткино Курской области. Понеся значительные потери, противник отброшен", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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