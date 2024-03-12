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В Курской области отбили четыре атаки украинских диверсантов
В Курской области отбили четыре атаки украинских диверсантов - РИА Новости, 12.03.2024
В Курской области отбили четыре атаки украинских диверсантов
Российские подразделения во вторник отбили четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в районе населенного пункта Теткино Курской области, РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T12:49
2024-03-12T12:49
2024-03-12T12:49
специальная военная операция на украине
курская область
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безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российские подразделения во вторник отбили четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в районе населенного пункта Теткино Курской области, сообщило Минобороны РФ. "С 8.00 до 8.25 отбиты четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе населенного пункта Теткино Курской области. Понеся значительные потери, противник отброшен", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
В Курской области отбили четыре атаки украинских диверсантов
МО: российские бойцы отбили четыре атаки украинских ДРГ в Курской области