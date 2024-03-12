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В США нет демократии, считает Моралес - РИА Новости, 12.03.2024
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16:08 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/demokratiya-1932531332.html
В США нет демократии, считает Моралес
В США нет демократии, считает Моралес - РИА Новости, 12.03.2024
В США нет демократии, считает Моралес
В США не существует демократии, заявил в интервью РИА Новости экс-президент Боливии Эво Моралес. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T16:08
2024-03-12T16:08
в мире
сша
боливия
эво моралес
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ВИЛЬЯ ТУНАРИ (Боливия), 12 мар - РИА Новости. В США не существует демократии, заявил в интервью РИА Новости экс-президент Боливии Эво Моралес. "В США нет демократии. Голосование ничего не решает. Кто бы ни победил, будет тоже самое. В США управляет капитализм... Они думают, что бог послал их господствовать над миром, что все природные ресурсы принадлежат США", - сказал Моралес. "Их демократическое правительство убивает (людей) в секторе Газа, провоцирует войну против России... Это обман. Для меня нет демократии в США", - добавил он.
https://ria.ru/20240229/protivostoyanie-1930070440.html
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в мире, сша, боливия, эво моралес
В мире, США, Боливия, Эво Моралес
В США нет демократии, считает Моралес

Экс-президент Боливии Моралес: в США управляет не демократия, а капитализм

© AP Photo / Juan KaritaЭво Моралес
Эво Моралес - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© AP Photo / Juan Karita
Эво Моралес. Архивное фото
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ВИЛЬЯ ТУНАРИ (Боливия), 12 мар - РИА Новости. В США не существует демократии, заявил в интервью РИА Новости экс-президент Боливии Эво Моралес.
"В США нет демократии. Голосование ничего не решает. Кто бы ни победил, будет тоже самое. В США управляет капитализм... Они думают, что бог послал их господствовать над миром, что все природные ресурсы принадлежат США", - сказал Моралес.
"Их демократическое правительство убивает (людей) в секторе Газа, провоцирует войну против России... Это обман. Для меня нет демократии в США", - добавил он.
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В миреСШАБоливияЭво Моралес
 
 
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