https://ria.ru/20240312/demokratiya-1932531332.html

В США нет демократии, считает Моралес

В США нет демократии, считает Моралес - РИА Новости, 12.03.2024

В США нет демократии, считает Моралес

В США не существует демократии, заявил в интервью РИА Новости экс-президент Боливии Эво Моралес. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T16:08

2024-03-12T16:08

2024-03-12T16:08

в мире

сша

боливия

эво моралес

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ВИЛЬЯ ТУНАРИ (Боливия), 12 мар - РИА Новости. В США не существует демократии, заявил в интервью РИА Новости экс-президент Боливии Эво Моралес. "В США нет демократии. Голосование ничего не решает. Кто бы ни победил, будет тоже самое. В США управляет капитализм... Они думают, что бог послал их господствовать над миром, что все природные ресурсы принадлежат США", - сказал Моралес. "Их демократическое правительство убивает (людей) в секторе Газа, провоцирует войну против России... Это обман. Для меня нет демократии в США", - добавил он.

https://ria.ru/20240229/protivostoyanie-1930070440.html

сша

боливия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, сша, боливия, эво моралес