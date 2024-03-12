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Исследование: мужчины дарят ценные бумаги вдвое чаще, чем женщины - РИА Новости, 12.03.2024
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19:58 12.03.2024 (обновлено: 20:22 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/darenie-1932586858.html
Исследование: мужчины дарят ценные бумаги вдвое чаще, чем женщины
Исследование: мужчины дарят ценные бумаги вдвое чаще, чем женщины - РИА Новости, 12.03.2024
Исследование: мужчины дарят ценные бумаги вдвое чаще, чем женщины
Мужчины в два раза чаще женщин выбирали в качестве подарка в 2023 году ценные бумаги и дарили более дорогие активы, сообщает "Тинькофф Инвестиции" со ссылкой на РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T19:58
2024-03-12T20:22
тинькофф. кредитные системы
международный женский день
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экономика
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Мужчины в два раза чаще женщин выбирали в качестве подарка в 2023 году ценные бумаги и дарили более дорогие активы, сообщает "Тинькофф Инвестиции" со ссылкой на исследование совершенных за прошлый год сделок. Кроме того, мужчины делают женщинам подарки в два раза дороже, чем другим мужчинам. Женщины дарят представителям противоположного пола и друг другу сопоставимые по стоимости подарки. При этом женщины в целом предпочитают дарить менее рискованные инструменты, отмечается в исследовании. В десятку компаний, чьи акции чаще всего дарили в 2023 году, вошли ВТБ, "Яндекс", VK, Fix Price, "Роснефть", "Полиметалл", "Сбер", "Софтлайн", "Газпром" и "Аэрофлот". По мнению аналитиков, среди российских акций наилучшим образом себя могут проявить ИТ-компании с положительной динамикой и другие рублевые бизнесы, ориентированные на внутренний спрос.
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тинькофф. кредитные системы, международный женский день, россия, экономика
Тинькофф. Кредитные Системы, Международный женский день, Россия, Экономика

Исследование: мужчины дарят ценные бумаги вдвое чаще, чем женщины

© iStock.com / svetikdМужчина проверяет акции фондового рынка на ноутбуке
Мужчина проверяет акции фондового рынка на ноутбуке - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© iStock.com / svetikd
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Мужчины в два раза чаще женщин выбирали в качестве подарка в 2023 году ценные бумаги и дарили более дорогие активы, сообщает "Тинькофф Инвестиции" со ссылкой на исследование совершенных за прошлый год сделок.
Кроме того, мужчины делают женщинам подарки в два раза дороже, чем другим мужчинам. Женщины дарят представителям противоположного пола и друг другу сопоставимые по стоимости подарки. При этом женщины в целом предпочитают дарить менее рискованные инструменты, отмечается в исследовании.
В десятку компаний, чьи акции чаще всего дарили в 2023 году, вошли ВТБ, "Яндекс", VK, Fix Price, "Роснефть", "Полиметалл", "Сбер", "Софтлайн", "Газпром" и "Аэрофлот".
По мнению аналитиков, среди российских акций наилучшим образом себя могут проявить ИТ-компании с положительной динамикой и другие рублевые бизнесы, ориентированные на внутренний спрос.
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Тинькофф. Кредитные СистемыМеждународный женский деньРоссияЭкономика
 
 
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