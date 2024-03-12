https://ria.ru/20240312/darenie-1932586858.html

Исследование: мужчины дарят ценные бумаги вдвое чаще, чем женщины

Исследование: мужчины дарят ценные бумаги вдвое чаще, чем женщины - РИА Новости, 12.03.2024

Исследование: мужчины дарят ценные бумаги вдвое чаще, чем женщины

Мужчины в два раза чаще женщин выбирали в качестве подарка в 2023 году ценные бумаги и дарили более дорогие активы, сообщает "Тинькофф Инвестиции" со ссылкой на РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T19:58

2024-03-12T19:58

2024-03-12T20:22

тинькофф. кредитные системы

международный женский день

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экономика

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Мужчины в два раза чаще женщин выбирали в качестве подарка в 2023 году ценные бумаги и дарили более дорогие активы, сообщает "Тинькофф Инвестиции" со ссылкой на исследование совершенных за прошлый год сделок. Кроме того, мужчины делают женщинам подарки в два раза дороже, чем другим мужчинам. Женщины дарят представителям противоположного пола и друг другу сопоставимые по стоимости подарки. При этом женщины в целом предпочитают дарить менее рискованные инструменты, отмечается в исследовании. В десятку компаний, чьи акции чаще всего дарили в 2023 году, вошли ВТБ, "Яндекс", VK, Fix Price, "Роснефть", "Полиметалл", "Сбер", "Софтлайн", "Газпром" и "Аэрофлот". По мнению аналитиков, среди российских акций наилучшим образом себя могут проявить ИТ-компании с положительной динамикой и другие рублевые бизнесы, ориентированные на внутренний спрос.

https://ria.ru/20240307/zhenschina-investor-1931776901.html

россия

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тинькофф. кредитные системы, международный женский день, россия, экономика