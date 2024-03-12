https://ria.ru/20240312/budanov-1932514251.html

В Киеве утверждают, что на Буданова* покушались больше десяти раз

В Киеве утверждают, что на Буданова* покушались больше десяти раз - РИА Новости, 12.03.2024

В Киеве утверждают, что на Буданова* покушались больше десяти раз

Представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что на главу военной разведки Кирилла Буданова*, которому в РФ предъявлено... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T14:56

2024-03-12T14:56

2024-03-12T15:02

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кирилл буданов*

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что на главу военной разведки Кирилла Буданова*, которому в РФ предъявлено обвинение в причастности к терактам, совершено более 10 попыток покушения, при которых погибли офицеры украинской службы. "На генерала Буданова* было совершено более 10 попыток серьезных покушений. К сожалению, в результате этих покушений за последние 10 лет есть и погибшие офицеры украинской разведки", - сказал Юсов во вторник в эфире украинского телеканала Freeдом. При этом он не уточнил, сколько офицеров военной разведки погибли. В конце ноября прошлого года украинское издание "Бабель" со ссылкой на источник в украинской военной разведке сообщило, что жену Буданова* Марианну отравили тяжелыми металлами, она находится в больнице. По информации источников издания "Украинская правда", у нескольких сотрудников ГУР минобороны Украины также выявили отравление тяжелыми металлами. По информации украинских СМИ, у самого Буданова отравления не выявили. В конце февраля Буданов* записал видеообращение, в котором пообещал России в Крыму новые "сюрпризы" и заявил, что не рекомендовал бы гражданскому населению пользоваться Крымским мостом. В России Буданову* предъявлено обвинение в причастности к терактам, создании террористического сообщества, незаконном обороте взрывчатых веществ и оружия. Он объявлен в международный розыск. ФСБ России ранее заявляла, что Буданов* является организатором теракта на Крымском мосту осенью прошлого года.* Внесен в реестр террористов и экстремистов

https://ria.ru/20231129/otravlenie_budanovoy-1912494462.html

https://ria.ru/20240308/zaluzhnyy-1931909674.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, вооруженные силы украины, украина, кирилл буданов*