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В Киеве утверждают, что на Буданова* покушались больше десяти раз - РИА Новости, 12.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:56 12.03.2024 (обновлено: 15:02 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/budanov-1932514251.html
В Киеве утверждают, что на Буданова* покушались больше десяти раз
В Киеве утверждают, что на Буданова* покушались больше десяти раз - РИА Новости, 12.03.2024
В Киеве утверждают, что на Буданова* покушались больше десяти раз
Представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что на главу военной разведки Кирилла Буданова*, которому в РФ предъявлено... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T14:56
2024-03-12T15:02
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
кирилл буданов*
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что на главу военной разведки Кирилла Буданова*, которому в РФ предъявлено обвинение в причастности к терактам, совершено более 10 попыток покушения, при которых погибли офицеры украинской службы. "На генерала Буданова* было совершено более 10 попыток серьезных покушений. К сожалению, в результате этих покушений за последние 10 лет есть и погибшие офицеры украинской разведки", - сказал Юсов во вторник в эфире украинского телеканала Freeдом. При этом он не уточнил, сколько офицеров военной разведки погибли. В конце ноября прошлого года украинское издание "Бабель" со ссылкой на источник в украинской военной разведке сообщило, что жену Буданова* Марианну отравили тяжелыми металлами, она находится в больнице. По информации источников издания "Украинская правда", у нескольких сотрудников ГУР минобороны Украины также выявили отравление тяжелыми металлами. По информации украинских СМИ, у самого Буданова отравления не выявили. В конце февраля Буданов* записал видеообращение, в котором пообещал России в Крыму новые "сюрпризы" и заявил, что не рекомендовал бы гражданскому населению пользоваться Крымским мостом. В России Буданову* предъявлено обвинение в причастности к терактам, создании террористического сообщества, незаконном обороте взрывчатых веществ и оружия. Он объявлен в международный розыск. ФСБ России ранее заявляла, что Буданов* является организатором теракта на Крымском мосту осенью прошлого года.* Внесен в реестр террористов и экстремистов
https://ria.ru/20231129/otravlenie_budanovoy-1912494462.html
https://ria.ru/20240308/zaluzhnyy-1931909674.html
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в мире, вооруженные силы украины, украина, кирилл буданов*
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Кирилл Буданов*
В Киеве утверждают, что на Буданова* покушались больше десяти раз

ГУР МО Украины: при попытках покушения на Буданова гибли офицеры разведки

© Главное управление разведки Министерства обороны УкраиныРуководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
© Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что на главу военной разведки Кирилла Буданова*, которому в РФ предъявлено обвинение в причастности к терактам, совершено более 10 попыток покушения, при которых погибли офицеры украинской службы.
"На генерала Буданова* было совершено более 10 попыток серьезных покушений. К сожалению, в результате этих покушений за последние 10 лет есть и погибшие офицеры украинской разведки", - сказал Юсов во вторник в эфире украинского телеканала Freeдом. При этом он не уточнил, сколько офицеров военной разведки погибли.
Украинские военнослужащие держат флаг - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Отравление Шредингера: что случилось с женой Буданова
29 ноября 2023, 08:00
В конце ноября прошлого года украинское издание "Бабель" со ссылкой на источник в украинской военной разведке сообщило, что жену Буданова* Марианну отравили тяжелыми металлами, она находится в больнице. По информации источников издания "Украинская правда", у нескольких сотрудников ГУР минобороны Украины также выявили отравление тяжелыми металлами. По информации украинских СМИ, у самого Буданова отравления не выявили.
В конце февраля Буданов* записал видеообращение, в котором пообещал России в Крыму новые "сюрпризы" и заявил, что не рекомендовал бы гражданскому населению пользоваться Крымским мостом.
В России Буданову* предъявлено обвинение в причастности к терактам, создании террористического сообщества, незаконном обороте взрывчатых веществ и оружия. Он объявлен в международный розыск. ФСБ России ранее заявляла, что Буданов* является организатором теракта на Крымском мосту осенью прошлого года.
* Внесен в реестр террористов и экстремистов
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
Рогов считает, что Залужному небезопасно находиться на Украине
8 марта, 15:21
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаКирилл Буданов*
 
 
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