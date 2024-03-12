https://ria.ru/20240312/bryansk-1932469836.html
В Брянске проводятся профилактические антитеррористические мероприятия
В Брянске проводятся профилактические антитеррористические мероприятия - РИА Новости, 12.03.2024
В Брянске проводятся профилактические антитеррористические мероприятия
Предупредительно-профилактические мероприятия по предупреждению террористических действий проводятся на территории Брянска, сообщил губернатор Брянской области... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T12:14
2024-03-12T12:14
2024-03-12T12:36
брянск
брянская область
александр богомаз
безопасность
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Предупредительно-профилактические мероприятия по предупреждению террористических действий проводятся на территории Брянска, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.Утром во вторник он проинформировал об уничтожении силами ПВО украинского беспилотника самолетного типа над Брасовским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет."Уважаемые земляки! Сегодня правоохранительными ведомствами Брянской области проводятся предупредительно-профилактические мероприятия по предупреждению террористических действий на территории города Брянска. Прошу отнестись с пониманием и соблюдать спокойствие!" - написал Богомаз.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянск, брянская область, александр богомаз, безопасность
Брянск, Брянская область, Александр Богомаз, Безопасность
В Брянске проводятся профилактические антитеррористические мероприятия
Губернатор заявил о профилактических антитеррористических мероприятиях в Брянске