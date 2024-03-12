https://ria.ru/20240312/bryansk-1932469836.html

В Брянске проводятся профилактические антитеррористические мероприятия

В Брянске проводятся профилактические антитеррористические мероприятия - РИА Новости, 12.03.2024

В Брянске проводятся профилактические антитеррористические мероприятия

Предупредительно-профилактические мероприятия по предупреждению террористических действий проводятся на территории Брянска, сообщил губернатор Брянской области... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T12:14

2024-03-12T12:14

2024-03-12T12:36

брянск

брянская область

александр богомаз

безопасность

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Предупредительно-профилактические мероприятия по предупреждению террористических действий проводятся на территории Брянска, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.Утром во вторник он проинформировал об уничтожении силами ПВО украинского беспилотника самолетного типа над Брасовским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет."Уважаемые земляки! Сегодня правоохранительными ведомствами Брянской области проводятся предупредительно-профилактические мероприятия по предупреждению террористических действий на территории города Брянска. Прошу отнестись с пониманием и соблюдать спокойствие!" - написал Богомаз.

https://ria.ru/20240312/tetkino-1932452130.html

брянск

брянская область

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брянск, брянская область, александр богомаз, безопасность