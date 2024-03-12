https://ria.ru/20240312/boevik-1932586415.html

В Геническе задержали боевика запрещенного нацбатальона

В Геническе задержали боевика запрещенного нацбатальона - РИА Новости, 12.03.2024

В Геническе задержали боевика запрещенного нацбатальона

Задержанный в Геническе Херсонской области боевик запрещенного в России национального крымско-татарского батальона занимался агитацией и вербовкой в батальон... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T19:51

2024-03-12T19:51

2024-03-12T20:14

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

геническ

херсонская область

владимир сальдо

украина

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Задержанный в Геническе Херсонской области боевик запрещенного в России национального крымско-татарского батальона занимался агитацией и вербовкой в батальон жителей области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Ранее региональные следственное управления СК РФ и управление ФСБ сообщили о задержании в Херсонской области боевика запрещенного в России крымско-татарского национального батальона. Подозреваемый отвечал за пропаганду и агитацию за отчуждение Крыма от России насильственным путем, сообщили следственные органы. "Мужчина вербовал жителей Геническа, промывая им мозги экстремистской и нацистской риторикой. Все это создавало угрозу национальной безопасности Российской Федерации и непосредственно гражданам России" , - написал Сальдо. Он призвал всех жителей Херсона и области сообщать правоохранителям о людях, которые угрожают безопасности.

https://ria.ru/20240220/krym-1928387722.html

россия

геническ

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, геническ, херсонская область , владимир сальдо, украина, вооруженные силы украины