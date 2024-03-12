В Геническе задержали боевика запрещенного нацбатальона
Сальдо: задержанный в Геническе боевик нацбатальона занимался вербовкой
© УФСБ России по Херсонской областиЗадержание боевика запрещенного в России национального крымско-татарского батальона в Геническе Херсонской области
© УФСБ России по Херсонской области
Задержание боевика запрещенного в России национального крымско-татарского батальона в Геническе Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Задержанный в Геническе Херсонской области боевик запрещенного в России национального крымско-татарского батальона занимался агитацией и вербовкой в батальон жителей области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
Ранее региональные следственное управления СК РФ и управление ФСБ сообщили о задержании в Херсонской области боевика запрещенного в России крымско-татарского национального батальона. Подозреваемый отвечал за пропаганду и агитацию за отчуждение Крыма от России насильственным путем, сообщили следственные органы.
"Мужчина вербовал жителей Геническа, промывая им мозги экстремистской и нацистской риторикой. Все это создавало угрозу национальной безопасности Российской Федерации и непосредственно гражданам России" , - написал Сальдо. Он призвал всех жителей Херсона и области сообщать правоохранителям о людях, которые угрожают безопасности.