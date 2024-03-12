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В Геническе задержали боевика запрещенного нацбатальона - РИА Новости, 12.03.2024
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19:51 12.03.2024 (обновлено: 20:14 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/boevik-1932586415.html
В Геническе задержали боевика запрещенного нацбатальона
В Геническе задержали боевика запрещенного нацбатальона - РИА Новости, 12.03.2024
В Геническе задержали боевика запрещенного нацбатальона
Задержанный в Геническе Херсонской области боевик запрещенного в России национального крымско-татарского батальона занимался агитацией и вербовкой в батальон... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T19:51
2024-03-12T20:14
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
геническ
херсонская область
владимир сальдо
украина
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Задержанный в Геническе Херсонской области боевик запрещенного в России национального крымско-татарского батальона занимался агитацией и вербовкой в батальон жителей области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Ранее региональные следственное управления СК РФ и управление ФСБ сообщили о задержании в Херсонской области боевика запрещенного в России крымско-татарского национального батальона. Подозреваемый отвечал за пропаганду и агитацию за отчуждение Крыма от России насильственным путем, сообщили следственные органы. "Мужчина вербовал жителей Геническа, промывая им мозги экстремистской и нацистской риторикой. Все это создавало угрозу национальной безопасности Российской Федерации и непосредственно гражданам России" , - написал Сальдо. Он призвал всех жителей Херсона и области сообщать правоохранителям о людях, которые угрожают безопасности.
https://ria.ru/20240220/krym-1928387722.html
россия
геническ
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безопасность, россия, геническ, херсонская область , владимир сальдо, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Геническ, Херсонская область , Владимир Сальдо, Украина, Вооруженные силы Украины
В Геническе задержали боевика запрещенного нацбатальона

Сальдо: задержанный в Геническе боевик нацбатальона занимался вербовкой

© УФСБ России по Херсонской областиЗадержание боевика запрещенного в России национального крымско-татарского батальона в Геническе Херсонской области
Задержание боевика запрещенного в России национального крымско-татарского батальона в Геническе Херсонской области
© УФСБ России по Херсонской области
Задержание боевика запрещенного в России национального крымско-татарского батальона в Геническе Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Задержанный в Геническе Херсонской области боевик запрещенного в России национального крымско-татарского батальона занимался агитацией и вербовкой в батальон жителей области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
Ранее региональные следственное управления СК РФ и управление ФСБ сообщили о задержании в Херсонской области боевика запрещенного в России крымско-татарского национального батальона. Подозреваемый отвечал за пропаганду и агитацию за отчуждение Крыма от России насильственным путем, сообщили следственные органы.
"Мужчина вербовал жителей Геническа, промывая им мозги экстремистской и нацистской риторикой. Все это создавало угрозу национальной безопасности Российской Федерации и непосредственно гражданам России" , - написал Сальдо. Он призвал всех жителей Херсона и области сообщать правоохранителям о людях, которые угрожают безопасности.
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20 февраля, 10:01
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияГеническХерсонская областьВладимир СальдоУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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