https://ria.ru/20240312/bezopasnost-1932555613.html

Москалькова выступила за прекращение гонки вооружений

Москалькова выступила за прекращение гонки вооружений - РИА Новости, 12.03.2024

Москалькова выступила за прекращение гонки вооружений

Уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова призвала международные организации остановить гонку вооружений. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T17:36

2024-03-12T17:36

2024-03-12T17:36

москва

татьяна москалькова

владимир путин

китай

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732915349_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_575c3755ffe2d57b972067bd5e36d973.jpg

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова призвала международные организации остановить гонку вооружений. "Хотелось бы завершить это замечательное мероприятие, форум заявлением в адрес международных органов о том, чтобы призвать прекратить гонку вооружений, нагнетания ситуации и призвать всех к миру", - сказала Москалькова в ходе круглого стола "Женский прогресс: мыслим, говорим, действуем, меняем мир". В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В ходе послания Федеральному собранию в феврале президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад пытается втянуть Россию в гонку вооружений, измотать, повторить трюк, как с СССР в 1980-е годы В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности с Китаем, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали ранее, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.

https://ria.ru/20240312/repetitsiya-1932341181.html

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

москва

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, татьяна москалькова, владимир путин, китай, россия, в мире