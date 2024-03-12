Москалькова выступила за прекращение гонки вооружений
Москалькова призвала международные организации остановить гонку вооружений
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова призвала международные организации остановить гонку вооружений.
"Хотелось бы завершить это замечательное мероприятие, форум заявлением в адрес международных органов о том, чтобы призвать прекратить гонку вооружений, нагнетания ситуации и призвать всех к миру", - сказала Москалькова в ходе круглого стола "Женский прогресс: мыслим, говорим, действуем, меняем мир".
В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
В ходе послания Федеральному собранию в феврале президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад пытается втянуть Россию в гонку вооружений, измотать, повторить трюк, как с СССР в 1980-е годы
В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности с Китаем, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали ранее, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.