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Москалькова выступила за прекращение гонки вооружений - РИА Новости, 12.03.2024
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17:36 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/bezopasnost-1932555613.html
Москалькова выступила за прекращение гонки вооружений
Москалькова выступила за прекращение гонки вооружений - РИА Новости, 12.03.2024
Москалькова выступила за прекращение гонки вооружений
Уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова призвала международные организации остановить гонку вооружений. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T17:36
2024-03-12T17:36
москва
татьяна москалькова
владимир путин
китай
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова призвала международные организации остановить гонку вооружений. "Хотелось бы завершить это замечательное мероприятие, форум заявлением в адрес международных органов о том, чтобы призвать прекратить гонку вооружений, нагнетания ситуации и призвать всех к миру", - сказала Москалькова в ходе круглого стола "Женский прогресс: мыслим, говорим, действуем, меняем мир". В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В ходе послания Федеральному собранию в феврале президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад пытается втянуть Россию в гонку вооружений, измотать, повторить трюк, как с СССР в 1980-е годы В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности с Китаем, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали ранее, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.
https://ria.ru/20240312/repetitsiya-1932341181.html
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москва, татьяна москалькова, владимир путин, китай, россия, в мире
Москва, Татьяна Москалькова, Владимир Путин, Китай, Россия, В мире
Москалькова выступила за прекращение гонки вооружений

Москалькова призвала международные организации остановить гонку вооружений

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова призвала международные организации остановить гонку вооружений.
"Хотелось бы завершить это замечательное мероприятие, форум заявлением в адрес международных органов о том, чтобы призвать прекратить гонку вооружений, нагнетания ситуации и призвать всех к миру", - сказала Москалькова в ходе круглого стола "Женский прогресс: мыслим, говорим, действуем, меняем мир".
Французские солдаты на танках Леклерк во время учений Dragon 24 в Польше - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Репетиция войны: Европе придется заплатить своей кровью
Вчера, 08:00
В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
В ходе послания Федеральному собранию в феврале президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад пытается втянуть Россию в гонку вооружений, измотать, повторить трюк, как с СССР в 1980-е годы
В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности с Китаем, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали ранее, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.
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И пусть весь мир подождет — Россия займется собой
29 февраля, 15:33
 
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