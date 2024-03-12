Рейтинг@Mail.ru
Французский политик оценил шансы на создание новой архитектуры безопасности - РИА Новости, 12.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:12 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/bezopasnost-1932403171.html
Французский политик оценил шансы на создание новой архитектуры безопасности
Французский политик оценил шансы на создание новой архитектуры безопасности - РИА Новости, 12.03.2024
Французский политик оценил шансы на создание новой архитектуры безопасности
Новая архитектура безопасности в мире должна быть без военных блоков наподобие НАТО или Варшавского договора, заявил РИА Новости лидер французской партии... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T03:12
2024-03-12T03:12
россия
франция
сша
флориан филиппо
нато
патриот
владимир путин
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104974/38/1049743889_0:860:4397:3333_1920x0_80_0_0_359708987d242707382fa70aa83abbbd.jpg
ПАРИЖ, 12 мар – РИА Новости. Новая архитектура безопасности в мире должна быть без военных блоков наподобие НАТО или Варшавского договора, заявил РИА Новости лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо. Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что нужно формировать новый "контур мировой безопасности", отметив, что Россия готова к диалогу со всеми странами. Филиппо, убежденный в необходимости ради сохранения суверенитета Франции выйти из ЕС и НАТО, отметил, что для работы над новой архитектурой мировой безопасности нужно признать конец однополярного мира и отказаться от создания новых военных блоков. "Первое, что необходимо – это отдать себе отчет в этом новом сбалансированном мире, и этот мир не может сосуществовать с НАТО, они несопоставимы, так как НАТО - это пережиток старого мира. Так же, как и не может более быть эквивалента Варшавского договора. Нужно найти инстанции и страны, которые готовы создать это диалог, перезапустить инстанции, которые позволят странам севера и юга говорить и больше сотрудничать. Именно из этого прорастет мировая безопасность, а не из постоянного укрепления военных баз США в Европе. Это, напротив, создаст больше напряжённости", - сказал он. Политик отметил, что не поддерживает создание новых военных альянсов, но допускает существование соглашений о безопасности или военном сотрудничестве. "Мы могли бы создать эту новую мировую архитектуру безопасности, которая не стала бы "НАТО-2" или "Варшавским договором-2": иметь национальные армии и суверенные системы с достаточным пространством для диалога, чтобы избежать напряженности и рисков войны, вот что такое новая мировая архитектура безопасности. Мы должны вернуть диалог туда, где его больше нет, это первостепенная вещь. Насаждение войны – это искусственная и бесплодная конфронтация", - отметил Филиппо.
https://ria.ru/20240312/nato-1932400216.html
https://ria.ru/20240309/udar-1932032670.html
россия
франция
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104974/38/1049743889_317:884:3583:3333_1920x0_80_0_0_a6e49252072dd80c2ce54334c28af135.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, франция, сша, флориан филиппо, нато, патриот, владимир путин, европарламент, в мире
Россия, Франция, США, Флориан Филиппо, НАТО, Патриот, Владимир Путин, Европарламент, В мире
Французский политик оценил шансы на создание новой архитектуры безопасности

Политик Филиппо: архитектура безопасности невозможна с блоками наподобие НАТО

© AP Photo / Laurent CiprianiВице-президент французской партии "Национальный фронт" Флориан Филиппо
Вице-президент французской партии Национальный фронт Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© AP Photo / Laurent Cipriani
Вице-президент французской партии "Национальный фронт" Флориан Филиппо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 12 мар – РИА Новости. Новая архитектура безопасности в мире должна быть без военных блоков наподобие НАТО или Варшавского договора, заявил РИА Новости лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо.
Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что нужно формировать новый "контур мировой безопасности", отметив, что Россия готова к диалогу со всеми странами. Филиппо, убежденный в необходимости ради сохранения суверенитета Франции выйти из ЕС и НАТО, отметил, что для работы над новой архитектурой мировой безопасности нужно признать конец однополярного мира и отказаться от создания новых военных блоков.
Американские танки M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Сенатор назвал основную цель НАТО в отношении территории России
01:57
"Первое, что необходимо – это отдать себе отчет в этом новом сбалансированном мире, и этот мир не может сосуществовать с НАТО, они несопоставимы, так как НАТО - это пережиток старого мира. Так же, как и не может более быть эквивалента Варшавского договора. Нужно найти инстанции и страны, которые готовы создать это диалог, перезапустить инстанции, которые позволят странам севера и юга говорить и больше сотрудничать. Именно из этого прорастет мировая безопасность, а не из постоянного укрепления военных баз США в Европе. Это, напротив, создаст больше напряжённости", - сказал он.
Политик отметил, что не поддерживает создание новых военных альянсов, но допускает существование соглашений о безопасности или военном сотрудничестве.
"Мы могли бы создать эту новую мировую архитектуру безопасности, которая не стала бы "НАТО-2" или "Варшавским договором-2": иметь национальные армии и суверенные системы с достаточным пространством для диалога, чтобы избежать напряженности и рисков войны, вот что такое новая мировая архитектура безопасности. Мы должны вернуть диалог туда, где его больше нет, это первостепенная вещь. Насаждение войны – это искусственная и бесплодная конфронтация", - отметил Филиппо.
Командный пункт управления учений войск ПВО - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
СМИ: США в 2022 году готовились к ядерному удару России по Украине
9 марта, 15:58
 
РоссияФранцияСШАФлориан ФилиппоНАТОПатриотВладимир ПутинЕвропарламентВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала