https://ria.ru/20240312/bezopasnost-1932403171.html

Французский политик оценил шансы на создание новой архитектуры безопасности

Французский политик оценил шансы на создание новой архитектуры безопасности - РИА Новости, 12.03.2024

Французский политик оценил шансы на создание новой архитектуры безопасности

Новая архитектура безопасности в мире должна быть без военных блоков наподобие НАТО или Варшавского договора, заявил РИА Новости лидер французской партии... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T03:12

2024-03-12T03:12

2024-03-12T03:12

россия

франция

сша

флориан филиппо

нато

патриот

владимир путин

европарламент

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104974/38/1049743889_0:860:4397:3333_1920x0_80_0_0_359708987d242707382fa70aa83abbbd.jpg

ПАРИЖ, 12 мар – РИА Новости. Новая архитектура безопасности в мире должна быть без военных блоков наподобие НАТО или Варшавского договора, заявил РИА Новости лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо. Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что нужно формировать новый "контур мировой безопасности", отметив, что Россия готова к диалогу со всеми странами. Филиппо, убежденный в необходимости ради сохранения суверенитета Франции выйти из ЕС и НАТО, отметил, что для работы над новой архитектурой мировой безопасности нужно признать конец однополярного мира и отказаться от создания новых военных блоков. "Первое, что необходимо – это отдать себе отчет в этом новом сбалансированном мире, и этот мир не может сосуществовать с НАТО, они несопоставимы, так как НАТО - это пережиток старого мира. Так же, как и не может более быть эквивалента Варшавского договора. Нужно найти инстанции и страны, которые готовы создать это диалог, перезапустить инстанции, которые позволят странам севера и юга говорить и больше сотрудничать. Именно из этого прорастет мировая безопасность, а не из постоянного укрепления военных баз США в Европе. Это, напротив, создаст больше напряжённости", - сказал он. Политик отметил, что не поддерживает создание новых военных альянсов, но допускает существование соглашений о безопасности или военном сотрудничестве. "Мы могли бы создать эту новую мировую архитектуру безопасности, которая не стала бы "НАТО-2" или "Варшавским договором-2": иметь национальные армии и суверенные системы с достаточным пространством для диалога, чтобы избежать напряженности и рисков войны, вот что такое новая мировая архитектура безопасности. Мы должны вернуть диалог туда, где его больше нет, это первостепенная вещь. Насаждение войны – это искусственная и бесплодная конфронтация", - отметил Филиппо.

https://ria.ru/20240312/nato-1932400216.html

https://ria.ru/20240309/udar-1932032670.html

россия

франция

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, франция, сша, флориан филиппо, нато, патриот, владимир путин, европарламент, в мире