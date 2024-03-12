Французский политик оценил шансы на создание новой архитектуры безопасности
Политик Филиппо: архитектура безопасности невозможна с блоками наподобие НАТО
© AP Photo / Laurent CiprianiВице-президент французской партии "Национальный фронт" Флориан Филиппо
© AP Photo / Laurent Cipriani
Вице-президент французской партии "Национальный фронт" Флориан Филиппо. Архивное фото
ПАРИЖ, 12 мар – РИА Новости. Новая архитектура безопасности в мире должна быть без военных блоков наподобие НАТО или Варшавского договора, заявил РИА Новости лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо.
Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что нужно формировать новый "контур мировой безопасности", отметив, что Россия готова к диалогу со всеми странами. Филиппо, убежденный в необходимости ради сохранения суверенитета Франции выйти из ЕС и НАТО, отметил, что для работы над новой архитектурой мировой безопасности нужно признать конец однополярного мира и отказаться от создания новых военных блоков.
"Первое, что необходимо – это отдать себе отчет в этом новом сбалансированном мире, и этот мир не может сосуществовать с НАТО, они несопоставимы, так как НАТО - это пережиток старого мира. Так же, как и не может более быть эквивалента Варшавского договора. Нужно найти инстанции и страны, которые готовы создать это диалог, перезапустить инстанции, которые позволят странам севера и юга говорить и больше сотрудничать. Именно из этого прорастет мировая безопасность, а не из постоянного укрепления военных баз США в Европе. Это, напротив, создаст больше напряжённости", - сказал он.
Политик отметил, что не поддерживает создание новых военных альянсов, но допускает существование соглашений о безопасности или военном сотрудничестве.
"Мы могли бы создать эту новую мировую архитектуру безопасности, которая не стала бы "НАТО-2" или "Варшавским договором-2": иметь национальные армии и суверенные системы с достаточным пространством для диалога, чтобы избежать напряженности и рисков войны, вот что такое новая мировая архитектура безопасности. Мы должны вернуть диалог туда, где его больше нет, это первостепенная вещь. Насаждение войны – это искусственная и бесплодная конфронтация", - отметил Филиппо.