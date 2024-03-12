https://ria.ru/20240312/bespilotniki-1932554995.html

Экстренные службы рассказали об атаках дронов ВСУ по гражданским объектам

Экстренные службы рассказали об атаках дронов ВСУ по гражданским объектам - РИА Новости, 12.03.2024

Экстренные службы рассказали об атаках дронов ВСУ по гражданским объектам

Украина за минувшие сутки предприняла массированную атаку с помощью 50 ударных беспилотников по гражданским объектам в Центральной России, подавляющее... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T17:34

2024-03-12T17:34

2024-03-12T17:34

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Украина за минувшие сутки предприняла массированную атаку с помощью 50 ударных беспилотников по гражданским объектам в Центральной России, подавляющее большинство дронов было нейтрализовано, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "За минувшие сутки зарегистрировано 50 инцидентов с участием украинских ударных беспилотников, в том числе дронов-камикадзе", — сказал собеседник агентства. По его словам, подавляющую часть БПЛА сбили при помощи ПВО. Больше всего атак зафиксировано в Курской (20) и Белгородской (19) областях. Часть дронов удалось подавить с помощью РЭБ: так, четыре БПЛА-камикадзе были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы над Белгородской областью, в частности в Шебекинском городском округе. Еще один беспилотник рухнул, не долетев до нефтебазы в Починковском районе Смоленской области. Ранее Минобороны РФ и власти в российских регионах сообщали о 45 нейтрализованных беспилотниках с украинской стороны за минувшие сутки, в течение вторника было заявлено еще о нескольких дронах, атаковавших Курскую, Белгородскую и Ростовскую области. Минобороны РФ, в частности, сообщило, что средства ПВО уничтожили с ночи 30 украинских беспилотников: два беспилотника над территорией Московской области, один над Ленинградской, семь над Белгородской, 16 над Курской, один над Брянской, один над Тульской и два над Орловской. Еще один дрон, как сообщал губернатор Воронежской области Александр Гусев, рано утром уничтожен над Воронежем. Позже власти Белгородской области заявили еще об одной атаке украинского дрона. О налете БПЛА на Таганрог в Ростовской области сообщал мэр города. Беспилотники утром во вторник также атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне Нижегородской области, где возник пожар на одной из установок по переработке нефти. Сутками ранее, 11 марта, дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Еще четыре дрона перехватили и уничтожили над Брянской областью и два над Орловской, сообщили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20240312/ataki-1932488377.html

https://ria.ru/20240312/belgorod-1932545394.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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