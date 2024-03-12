https://ria.ru/20240312/bespilotniki-1932516219.html

Над Курской областью сбили четыре украинских беспилотника

Над Курской областью сбили четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 12.03.2024

Над Курской областью сбили четыре украинских беспилотника

Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над территорией Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T15:06

2024-03-12T15:06

2024-03-12T15:11

специальная военная операция на украине

курская область

россия

безопасность

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над территорией Курской области, сообщили в Минобороны РФ."Двенадцатого марта в течение часа с 12.40 до 13.40 пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области", - говорится в сообщении.Ранее министерство обороны России сообщило об одиннадцати сбитых дронах над Курской областью за прошедшую ночь.

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

курская область

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курская область, россия, безопасность