https://ria.ru/20240312/bespilotniki-1932418005.html

Над Белгородской областью сбили четыре беспилотника

Над Белгородской областью сбили четыре беспилотника - РИА Новости, 12.03.2024

Над Белгородской областью сбили четыре беспилотника

Система ПВО сбила 4 украинских беспилотника самолетного типа в Борисовском районе, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T08:49

2024-03-12T08:49

2024-03-12T08:57

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

безопасность

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БЕЛГОРОД, 12 мар - РИА Новости. Система ПВО сбила 4 украинских беспилотника самолетного типа в Борисовском районе, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Ранее в Минобороны сообщили, что ночью над территорией Белгородской области средствами ПВО перехвачено и уничтожено семь беспилотников. Также по данным ведомства, около 7.30 средствами ПВО над территорией Белгородской области уничтожены 8 реактивных снарядов РСЗО "Вампир" и одна ракета ТРК "Точка-У". Утром во вторник губернатор объявил ракетную опасность на всей территории области."В Борисовском районе сработала наша система ПВО - сбито 4 БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал Гладков.Он уточнил, что повреждения выявлены в поселке Борисовка в одном домовладении, также повреждено дорожное полотно на школьном стадионе. В селе Дубино пострадали три домовладения.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков, безопасность