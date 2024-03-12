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Над Белгородской областью сбили четыре беспилотника - РИА Новости, 12.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:49 12.03.2024 (обновлено: 08:57 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/bespilotniki-1932418005.html
Над Белгородской областью сбили четыре беспилотника
Над Белгородской областью сбили четыре беспилотника - РИА Новости, 12.03.2024
Над Белгородской областью сбили четыре беспилотника
Система ПВО сбила 4 украинских беспилотника самолетного типа в Борисовском районе, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T08:49
2024-03-12T08:57
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
безопасность
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БЕЛГОРОД, 12 мар - РИА Новости. Система ПВО сбила 4 украинских беспилотника самолетного типа в Борисовском районе, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Ранее в Минобороны сообщили, что ночью над территорией Белгородской области средствами ПВО перехвачено и уничтожено семь беспилотников. Также по данным ведомства, около 7.30 средствами ПВО над территорией Белгородской области уничтожены 8 реактивных снарядов РСЗО "Вампир" и одна ракета ТРК "Точка-У". Утром во вторник губернатор объявил ракетную опасность на всей территории области."В Борисовском районе сработала наша система ПВО - сбито 4 БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал Гладков.Он уточнил, что повреждения выявлены в поселке Борисовка в одном домовладении, также повреждено дорожное полотно на школьном стадионе. В селе Дубино пострадали три домовладения.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, вячеслав гладков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Безопасность
Над Белгородской областью сбили четыре беспилотника

Гладков: над Белгородской областью сбили четыре БПЛА самолетного типа

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 12 мар - РИА Новости. Система ПВО сбила 4 украинских беспилотника самолетного типа в Борисовском районе, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Ранее в Минобороны сообщили, что ночью над территорией Белгородской области средствами ПВО перехвачено и уничтожено семь беспилотников. Также по данным ведомства, около 7.30 средствами ПВО над территорией Белгородской области уничтожены 8 реактивных снарядов РСЗО "Вампир" и одна ракета ТРК "Точка-У". Утром во вторник губернатор объявил ракетную опасность на всей территории области.
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"В Борисовском районе сработала наша система ПВО - сбито 4 БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал Гладков.
Он уточнил, что повреждения выявлены в поселке Борисовка в одном домовладении, также повреждено дорожное полотно на школьном стадионе. В селе Дубино пострадали три домовладения.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковБезопасность
 
 
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