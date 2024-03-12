https://ria.ru/20240312/bespilotniki-1932406750.html
Над территорией Курской области сбили еще три БПЛА ВСУ
Над территорией Курской области сбили еще три БПЛА ВСУ - РИА Новости, 12.03.2024
Над территорией Курской области сбили еще три БПЛА ВСУ
Ещё три украинских беспилотника сбиты над Курским, Солнцевским и Поныровским районами, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T05:00
2024-03-12T05:00
2024-03-12T05:06
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Ещё три украинских беспилотника сбиты над Курским, Солнцевским и Поныровским районами, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт."Ещё три украинских БПЛА самолетного типа сбиты над Курским, Солнцевским и Поныровским районами. Спасибо нашим парням из ПВО!" - написал Старовойт в Telegram-канале.Ранее сообщалось о двух атаках беспилотников на Курскую область. Кроме того, атаки БПЛА были совершены в Белгородской и Орловской областях. В экстренных службах рассказали РИА Новости, что один резервуар с нефтепродуктами загорелся на нефтебазе в Орле, предварительно, после удара украинского беспилотника. В Белгородском районе беспилотник сбросил четыре взрывных устройства, из-за чего произошло повреждение линии электропередачи, без электричества остались семь населенных пунктов. Везде обошлось без пострадавших. Затем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отраженной в Раменском городском округе атаке дрона, который направлялся в столицу.
https://ria.ru/20240304/balitskiy-1930906844.html
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курская область, роман старовойт, сергей собянин, орел, белгородский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Роман Старовойт, Сергей Собянин, Орел, Белгородский район, Происшествия
Над территорией Курской области сбили еще три БПЛА ВСУ
Губернатор Старовойт: ПВО сбила над Курской областью еще три БПЛА ВСУ