https://ria.ru/20240312/bespilotniki-1932406750.html

Над территорией Курской области сбили еще три БПЛА ВСУ

Над территорией Курской области сбили еще три БПЛА ВСУ - РИА Новости, 12.03.2024

Над территорией Курской области сбили еще три БПЛА ВСУ

Ещё три украинских беспилотника сбиты над Курским, Солнцевским и Поныровским районами, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T05:00

2024-03-12T05:00

2024-03-12T05:06

специальная военная операция на украине

курская область

роман старовойт

сергей собянин

орел

белгородский район

происшествия

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Ещё три украинских беспилотника сбиты над Курским, Солнцевским и Поныровским районами, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт."Ещё три украинских БПЛА самолетного типа сбиты над Курским, Солнцевским и Поныровским районами. Спасибо нашим парням из ПВО!" - написал Старовойт в Telegram-канале.Ранее сообщалось о двух атаках беспилотников на Курскую область. Кроме того, атаки БПЛА были совершены в Белгородской и Орловской областях. В экстренных службах рассказали РИА Новости, что один резервуар с нефтепродуктами загорелся на нефтебазе в Орле, предварительно, после удара украинского беспилотника. В Белгородском районе беспилотник сбросил четыре взрывных устройства, из-за чего произошло повреждение линии электропередачи, без электричества остались семь населенных пунктов. Везде обошлось без пострадавших. Затем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отраженной в Раменском городском округе атаке дрона, который направлялся в столицу.

https://ria.ru/20240304/balitskiy-1930906844.html

курская область

орел

белгородский район

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курская область, роман старовойт, сергей собянин, орел, белгородский район, происшествия