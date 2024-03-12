https://ria.ru/20240312/bespilotniki-1932405502.html

Над Курской областью сбили еще два украинских беспилотника

Над Курской областью сбили еще два украинских беспилотника - РИА Новости, 12.03.2024

Над Курской областью сбили еще два украинских беспилотника

Ещё два украинских беспилотника самолетного типа сбиты над Фатежским и Золотухинским районами Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T04:04

2024-03-12T04:04

2024-03-12T04:16

специальная военная операция на украине

курская область

происшествия

орел

белгородский район

роман старовойт

андрей клычков

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Ещё два украинских беспилотника самолетного типа сбиты над Фатежским и Золотухинским районами Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт."Ещё два украинских БПЛА самолетного типа сбиты над Фатежским и Золотухинским районом", - написал Старовойт в Telegram-канале.Ранее глава региона объявил ракетную опасность и призвал жителей укрыться. Позднее стало известно о падении беспилотника над Фатежским районом, пострадавших нет. Кроме того, сообщалось об атаках БПЛА в Белгородской и Орловской областях. В экстренных службах рассказали РИА Новости, что один резервуар с нефтепродуктами загорелся на нефтебазе в Орле, предварительно, после удара украинского беспилотника, площадь пожара уточняется. Позднее глава региона Андрей Клычков подтвердил информацию, отметив, что никто не пострадал. В Белгородском районе беспилотник сбросил четыре взрывных устройства, из-за чего произошло повреждение линии электропередачи, без электричества остались семь населенных пунктов. Пострадавших также нет.

https://ria.ru/20240303/bespilotnik-1930779411.html

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курская область, происшествия, орел, белгородский район, роман старовойт, андрей клычков