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Над Курской областью сбили еще два украинских беспилотника - РИА Новости, 12.03.2024
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04:04 12.03.2024 (обновлено: 04:16 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/bespilotniki-1932405502.html
Над Курской областью сбили еще два украинских беспилотника
Над Курской областью сбили еще два украинских беспилотника - РИА Новости, 12.03.2024
Над Курской областью сбили еще два украинских беспилотника
Ещё два украинских беспилотника самолетного типа сбиты над Фатежским и Золотухинским районами Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T04:04
2024-03-12T04:16
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
орел
белгородский район
роман старовойт
андрей клычков
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Ещё два украинских беспилотника самолетного типа сбиты над Фатежским и Золотухинским районами Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт."Ещё два украинских БПЛА самолетного типа сбиты над Фатежским и Золотухинским районом", - написал Старовойт в Telegram-канале.Ранее глава региона объявил ракетную опасность и призвал жителей укрыться. Позднее стало известно о падении беспилотника над Фатежским районом, пострадавших нет. Кроме того, сообщалось об атаках БПЛА в Белгородской и Орловской областях. В экстренных службах рассказали РИА Новости, что один резервуар с нефтепродуктами загорелся на нефтебазе в Орле, предварительно, после удара украинского беспилотника, площадь пожара уточняется. Позднее глава региона Андрей Клычков подтвердил информацию, отметив, что никто не пострадал. В Белгородском районе беспилотник сбросил четыре взрывных устройства, из-за чего произошло повреждение линии электропередачи, без электричества остались семь населенных пунктов. Пострадавших также нет.
https://ria.ru/20240303/bespilotnik-1930779411.html
курская область
орел
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курская область, происшествия, орел, белгородский район, роман старовойт, андрей клычков
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия, Орел, Белгородский район, Роман Старовойт, Андрей Клычков
Над Курской областью сбили еще два украинских беспилотника

Губернатор Старовойт: ПВО уничтожила над Курской областью еще два БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Пресс-служба концерна "Калашников" | Перейти в медиабанкКомплекс "Стрела-10М"
Комплекс Стрела-10М - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба концерна "Калашников"
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Комплекс "Стрела-10М". Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Ещё два украинских беспилотника самолетного типа сбиты над Фатежским и Золотухинским районами Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт.
"Ещё два украинских БПЛА самолетного типа сбиты над Фатежским и Золотухинским районом", - написал Старовойт в Telegram-канале.
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Ранее глава региона объявил ракетную опасность и призвал жителей укрыться. Позднее стало известно о падении беспилотника над Фатежским районом, пострадавших нет. Кроме того, сообщалось об атаках БПЛА в Белгородской и Орловской областях. В экстренных службах рассказали РИА Новости, что один резервуар с нефтепродуктами загорелся на нефтебазе в Орле, предварительно, после удара украинского беспилотника, площадь пожара уточняется. Позднее глава региона Андрей Клычков подтвердил информацию, отметив, что никто не пострадал. В Белгородском районе беспилотник сбросил четыре взрывных устройства, из-за чего произошло повреждение линии электропередачи, без электричества остались семь населенных пунктов. Пострадавших также нет.
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьПроисшествияОрелБелгородский районРоман СтаровойтАндрей Клычков
 
 
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