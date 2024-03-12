Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде на крышу ТЦ упал беспилотник - РИА Новости, 12.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:28 12.03.2024 (обновлено: 15:43 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/bespilotnik-1932521507.html
В Белгороде на крышу ТЦ упал беспилотник
В Белгороде на крышу ТЦ упал беспилотник - РИА Новости, 12.03.2024
В Белгороде на крышу ТЦ упал беспилотник
Дрон упал на торговый центр в Белгороде, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T15:28
2024-03-12T15:43
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932523876_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_4b6ebc9a95d4cf78c060c550121f6b50.jpg
БЕЛГОРОД, 12 мар — РИА Новости. Дрон упал на торговый центр в Белгороде, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В районе ж/д вокзала на крышу торгового центра упал беспилотник. Пострадавших нет. По предварительным данным, поврежден один легковой автомобиль", — говорится в публикации.Территорию оцепили, на месте работают оперативные службы.ВСУ с ночи активизировали попытки атаковать регионы России дронами, ракетами и реактивными снарядами. В Белгороде беспилотник врезался в здание мэрии, пострадали две сотрудницы администрации, одна получила осколочные ранения, вторая — контузию.По данным Минобороны, ночью силы ПВО уничтожили над Белгородской областью восемь дронов, а также перехватили восемь реактивных снарядов РСЗО "Вампир" и одну ракету ТРК "Точка-У".Три человека получили ранения при обстреле Шебекино.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует желтый уровень террористической опасности. Протяженность украинской границы с регионом — 350 километров.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932523876_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_a840cc84af87285ab590c7ae6988ce07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгород, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Вячеслав Гладков
В Белгороде на крышу ТЦ упал беспилотник

Гладков: в Белгороде на крышу ТЦ упал беспилотник, никто не пострадал

© Фото из соцсетейМесто падения беспилотника на крышу торгового центра в Белгороде
Место падения беспилотника на крышу торгового центра в Белгороде
© Фото из соцсетей
Место падения беспилотника на крышу торгового центра в Белгороде
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 12 мар — РИА Новости. Дрон упал на торговый центр в Белгороде, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В районе ж/д вокзала на крышу торгового центра упал беспилотник. Пострадавших нет. По предварительным данным, поврежден один легковой автомобиль", — говорится в публикации.
Военнослужащие Центрального военного округа ведут боевую работу на специальном бронепоезде Енисей на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
России нужна тотальная милитаризация
7 марта, 08:00
Территорию оцепили, на месте работают оперативные службы.
ВСУ с ночи активизировали попытки атаковать регионы России дронами, ракетами и реактивными снарядами. В Белгороде беспилотник врезался в здание мэрии, пострадали две сотрудницы администрации, одна получила осколочные ранения, вторая — контузию.
По данным Минобороны, ночью силы ПВО уничтожили над Белгородской областью восемь дронов, а также перехватили восемь реактивных снарядов РСЗО "Вампир" и одну ракету ТРК "Точка-У".
Три человека получили ранения при обстреле Шебекино.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует желтый уровень террористической опасности. Протяженность украинской границы с регионом — 350 километров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала