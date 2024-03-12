https://ria.ru/20240312/bespilotnik-1932521507.html

В Белгороде на крышу ТЦ упал беспилотник

В Белгороде на крышу ТЦ упал беспилотник - РИА Новости, 12.03.2024

В Белгороде на крышу ТЦ упал беспилотник

Дрон упал на торговый центр в Белгороде, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T15:28

2024-03-12T15:28

2024-03-12T15:43

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 12 мар — РИА Новости. Дрон упал на торговый центр в Белгороде, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В районе ж/д вокзала на крышу торгового центра упал беспилотник. Пострадавших нет. По предварительным данным, поврежден один легковой автомобиль", — говорится в публикации.Территорию оцепили, на месте работают оперативные службы.ВСУ с ночи активизировали попытки атаковать регионы России дронами, ракетами и реактивными снарядами. В Белгороде беспилотник врезался в здание мэрии, пострадали две сотрудницы администрации, одна получила осколочные ранения, вторая — контузию.По данным Минобороны, ночью силы ПВО уничтожили над Белгородской областью восемь дронов, а также перехватили восемь реактивных снарядов РСЗО "Вампир" и одну ракету ТРК "Точка-У".Три человека получили ранения при обстреле Шебекино.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует желтый уровень террористической опасности. Протяженность украинской границы с регионом — 350 километров.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, белгород, вячеслав гладков