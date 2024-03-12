https://ria.ru/20240312/bespilotnik-1932513786.html
В Белгороде сбили два украинских беспилотника
В Белгороде сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 12.03.2024
В Белгороде сбили два украинских беспилотника
Сотрудники Росгвардии в течение часа сбили два украинских беспилотника возле предприятия в Белгороде, пострадавших нет, сообщили пресс-служба управления... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T14:55
2024-03-12T14:55
2024-03-12T14:55
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгород
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 12 мар – РИА Новости. Сотрудники Росгвардии в течение часа сбили два украинских беспилотника возле предприятия в Белгороде, пострадавших нет, сообщили пресс-служба управления Росгвардии по Белгородской области. Утром во вторник губернатор информировал, что ракетная опасность объявлена на всей территории региона. По его данным, в Белгороде ВСУ атаковали беспилотником коммерческое предприятие. Сотрудниками Росгвардии из стрелкового оружия он был сбит. "Сегодня ВСУ пытались атаковать беспилотными летательными аппаратами самолетного типа одно из предприятий города Белгорода. Росгвардейцы, выполняющие задачи в составе поста охраны объекта, обнаружили и сбили беспилотник с применением стрелкового оружия и антидронового комплекса. Спустя час ВСУ предприняли попытку атаковать объект с помощью еще одного беспилотника, который также был уничтожен росгвардейцами", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
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белгородская область, белгород, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгород, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Белгороде сбили два украинских беспилотника
Возле предприятия в Белгороде росгвардейцы сбили 2 украинских беспилотника