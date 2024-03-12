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Над Курской областью сбили еще один украинский беспилотник
Над Курской областью сбили еще один украинский беспилотник - РИА Новости, 12.03.2024
Над Курской областью сбили еще один украинский беспилотник
Российские средства ПВО около 07.00 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T07:49
2024-03-12T07:49
2024-03-12T07:53
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО около 07.00 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ."Двенадцатого марта около 7.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
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курская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия
Над Курской областью сбили еще один украинский беспилотник
Минобороны: ПВО сбила над Курской областью еще один БПЛА ВСУ