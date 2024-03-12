https://ria.ru/20240312/bespilotnik-1932413239.html

Губернатор Брянской области рассказал об уничтожении украинского БПЛА

Губернатор Брянской области рассказал об уничтожении украинского БПЛА - РИА Новости, 12.03.2024

Губернатор Брянской области рассказал об уничтожении украинского БПЛА

Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен силами ПВО над Брасовским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T07:27

2024-03-12T07:27

2024-03-12T07:34

специальная военная операция на украине

брянская область

россия

александр богомаз

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен силами ПВО над Брасовским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Брасовского района силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - говорится в сообщении главы области.

https://ria.ru/20240312/bespilotniki-1932412508.html

брянская область

россия

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брянская область, россия, александр богомаз