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Украинский БПЛА сбросил четыре взрывных устройства в Белгородской области - РИА Новости, 12.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:59 12.03.2024 (обновлено: 03:03 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/bespilotnik-1932402494.html
Украинский БПЛА сбросил четыре взрывных устройства в Белгородской области
Украинский БПЛА сбросил четыре взрывных устройства в Белгородской области - РИА Новости, 12.03.2024
Украинский БПЛА сбросил четыре взрывных устройства в Белгородской области
ВСУ атаковали Белгородский район с помощью беспилотника, который сбросил четыре взрывных устройства, ряд населенных пунктов остались без света, сообщил... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T02:59
2024-03-12T03:03
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородский район
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. ВСУ атаковали Белгородский район с помощью беспилотника, который сбросил четыре взрывных устройства, ряд населенных пунктов остались без света, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.&quot;Белгородский район подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА, который сбросил четыре взрывных устройства. В результате взрывов пострадавших нет, есть повреждение линии электропередачи&quot;, - написал Гладков в Telegram-канале.Без света, по словам губернатора, остались семь населенных пунктов: Ясные Зори, Черемошное, Устинка, Лозовое, Ровенёк, Петровка и Соловьёвка.К ликвидации последствий аварийные и оперативные службы приступят после согласования с Министерством обороны, добавил Гладков.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20240304/balitskiy-1930906844.html
https://ria.ru/20240309/bespilotniki-1931977150.html
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вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Белгородский район
Украинский БПЛА сбросил четыре взрывных устройства в Белгородской области

Гладков: атака БПЛА лишила света семь населенных пунктов в Белгородском районе

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкМодульное укрытие для защиты людей при обстрелах в Белгороде
Модульное укрытие для защиты людей при обстрелах в Белгороде - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Модульное укрытие для защиты людей при обстрелах в Белгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. ВСУ атаковали Белгородский район с помощью беспилотника, который сбросил четыре взрывных устройства, ряд населенных пунктов остались без света, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«

"Белгородский район подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА, который сбросил четыре взрывных устройства. В результате взрывов пострадавших нет, есть повреждение линии электропередачи", - написал Гладков в Telegram-канале.

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Без света, по словам губернатора, остались семь населенных пунктов: Ясные Зори, Черемошное, Устинка, Лозовое, Ровенёк, Петровка и Соловьёвка.
К ликвидации последствий аварийные и оперативные службы приступят после согласования с Министерством обороны, добавил Гладков.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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Специальная военная операция на УкраинеВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныБелгородский район
 
 
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