https://ria.ru/20240312/bespilotnik-1932402494.html

Украинский БПЛА сбросил четыре взрывных устройства в Белгородской области

Украинский БПЛА сбросил четыре взрывных устройства в Белгородской области - РИА Новости, 12.03.2024

Украинский БПЛА сбросил четыре взрывных устройства в Белгородской области

ВСУ атаковали Белгородский район с помощью беспилотника, который сбросил четыре взрывных устройства, ряд населенных пунктов остались без света, сообщил... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T02:59

2024-03-12T02:59

2024-03-12T03:03

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

белгородский район

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. ВСУ атаковали Белгородский район с помощью беспилотника, который сбросил четыре взрывных устройства, ряд населенных пунктов остались без света, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Белгородский район подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА, который сбросил четыре взрывных устройства. В результате взрывов пострадавших нет, есть повреждение линии электропередачи", - написал Гладков в Telegram-канале.Без света, по словам губернатора, остались семь населенных пунктов: Ясные Зори, Черемошное, Устинка, Лозовое, Ровенёк, Петровка и Соловьёвка.К ликвидации последствий аварийные и оперативные службы приступят после согласования с Министерством обороны, добавил Гладков.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20240304/balitskiy-1930906844.html

https://ria.ru/20240309/bespilotniki-1931977150.html

белгородский район

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вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгородский район