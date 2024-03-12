https://ria.ru/20240312/bespilotnik-1932401236.html
Над Курской областью сбили беспилотник
Над Курской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 12.03.2024
Над Курской областью сбили беспилотник
Система ПВО сбила украинский беспилотник в небе над Фатежским районом Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T02:30
2024-03-12T02:30
2024-03-12T02:36
специальная военная операция на украине
курская область
роман старовойт
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Система ПВО сбила украинский беспилотник в небе над Фатежским районом Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.Ранее глава региона объявил ракетную опасность и призвал жителей укрыться."В небе над Фатежским районом нашей ПВО сбит украинский беспилотник. Последствия на земле уточняются. Напоминаю правила безопасности: не приближайтесь к обломкам БПЛА и не трогайте их, они могут взорваться! Сообщить о находке нужно по телефону 112", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240303/bespilotnik-1930779411.html
курская область
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курская область, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Роман Старовойт
Над Курской областью сбили беспилотник
Губернатор Старовойт: над Фатежским районом Курской области сбили БПЛА ВСУ