https://ria.ru/20240312/bespilotnik-1932401236.html

Над Курской областью сбили беспилотник

Над Курской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 12.03.2024

Над Курской областью сбили беспилотник

Система ПВО сбила украинский беспилотник в небе над Фатежским районом Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T02:30

2024-03-12T02:30

2024-03-12T02:36

специальная военная операция на украине

курская область

роман старовойт

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Система ПВО сбила украинский беспилотник в небе над Фатежским районом Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.Ранее глава региона объявил ракетную опасность и призвал жителей укрыться."В небе над Фатежским районом нашей ПВО сбит украинский беспилотник. Последствия на земле уточняются. Напоминаю правила безопасности: не приближайтесь к обломкам БПЛА и не трогайте их, они могут взорваться! Сообщить о находке нужно по телефону 112", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240303/bespilotnik-1930779411.html

курская область

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2024

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курская область, роман старовойт