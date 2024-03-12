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Эксперты оценили долю бронирования белорусских отелей россиянами - РИА Новости, 12.03.2024
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Туризм
 
18:13 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/belorussiya-1932565093.html
Эксперты оценили долю бронирования белорусских отелей россиянами
Эксперты оценили долю бронирования белорусских отелей россиянами - РИА Новости, 12.03.2024
Эксперты оценили долю бронирования белорусских отелей россиянами
Девять из десяти постояльцев в гостиницах Белоруссии в 2024 году приезжают из России, сообщает РСТ. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T18:13
2024-03-12T18:13
туризм
туризм
новости - туризм
белоруссия
минск
россия
отели
гостиницы
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Девять из десяти постояльцев в гостиницах Белоруссии в 2024 году приезжают из России, сообщает РСТ."Доля россиян достигает 88 процентов. Еще восемь процентов онлайн-бронирований гостиниц совершают сами же белорусы. 1,5 процента — прибалты и около трех процентов — другие регионы", — сообщила руководитель команды по работе с белорусскими гостиницами Ostrovok.ru Ксения Безбородова на встрече с отельерами в Минске.Зимой количество бронирований белорусских объектов размещения через сайты российской онлайн-системы выросло на 64 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доход от таких заявок увеличился на 75 процентов."Это говорит о том, что интерес к Белоруссии растет. Средний тариф за номер в Минске — 66 долларов. Средний чек — 168 долларов", — пояснила эксперт.Через российский агрегатор начали осуществлять бронирования даже туристы из Китая, пока их доля составляет 0,3 процента.По данным Министерства спорта и туризма Белоруссии, в прошлом году страну посетило 750 тысяч российских граждан, это почти половина прибывших иностранцев.
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туризм, новости - туризм, белоруссия, минск, россия, отели, гостиницы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Белоруссия, Минск, Россия, Отели, Гостиницы
Эксперты оценили долю бронирования белорусских отелей россиянами

РСТ: доля бронирований россиян в белорусских отелях достигла 88 процентов

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Кафедральный собор Сошествия Святого Духа в Минске - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Девять из десяти постояльцев в гостиницах Белоруссии в 2024 году приезжают из России, сообщает РСТ.
"Доля россиян достигает 88 процентов. Еще восемь процентов онлайн-бронирований гостиниц совершают сами же белорусы. 1,5 процента — прибалты и около трех процентов — другие регионы", — сообщила руководитель команды по работе с белорусскими гостиницами Ostrovok.ru Ксения Безбородова на встрече с отельерами в Минске.
Зимой количество бронирований белорусских объектов размещения через сайты российской онлайн-системы выросло на 64 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доход от таких заявок увеличился на 75 процентов.
"Это говорит о том, что интерес к Белоруссии растет. Средний тариф за номер в Минске — 66 долларов. Средний чек — 168 долларов", — пояснила эксперт.
Через российский агрегатор начали осуществлять бронирования даже туристы из Китая, пока их доля составляет 0,3 процента.
По данным Министерства спорта и туризма Белоруссии, в прошлом году страну посетило 750 тысяч российских граждан, это почти половина прибывших иностранцев.
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