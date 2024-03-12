https://ria.ru/20240312/belorussiya-1932565093.html

Эксперты оценили долю бронирования белорусских отелей россиянами

Эксперты оценили долю бронирования белорусских отелей россиянами - РИА Новости, 12.03.2024

Эксперты оценили долю бронирования белорусских отелей россиянами

Девять из десяти постояльцев в гостиницах Белоруссии в 2024 году приезжают из России, сообщает РСТ. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T18:13

2024-03-12T18:13

2024-03-12T18:13

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Девять из десяти постояльцев в гостиницах Белоруссии в 2024 году приезжают из России, сообщает РСТ."Доля россиян достигает 88 процентов. Еще восемь процентов онлайн-бронирований гостиниц совершают сами же белорусы. 1,5 процента — прибалты и около трех процентов — другие регионы", — сообщила руководитель команды по работе с белорусскими гостиницами Ostrovok.ru Ксения Безбородова на встрече с отельерами в Минске.Зимой количество бронирований белорусских объектов размещения через сайты российской онлайн-системы выросло на 64 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доход от таких заявок увеличился на 75 процентов."Это говорит о том, что интерес к Белоруссии растет. Средний тариф за номер в Минске — 66 долларов. Средний чек — 168 долларов", — пояснила эксперт.Через российский агрегатор начали осуществлять бронирования даже туристы из Китая, пока их доля составляет 0,3 процента.По данным Министерства спорта и туризма Белоруссии, в прошлом году страну посетило 750 тысяч российских граждан, это почти половина прибывших иностранцев.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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