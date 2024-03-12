https://ria.ru/20240312/belgorod-1932545394.html

Одна из сотрудниц мэрии Белгорода получила тяжелые ранения при атаке ВСУ

Одна из сотрудниц мэрии Белгорода получила тяжелые ранения при атаке ВСУ - РИА Новости, 12.03.2024

Одна из сотрудниц мэрии Белгорода получила тяжелые ранения при атаке ВСУ

Состояние одной из пострадавших сотрудниц мэрии Белгорода после атаки ВСУ на здание администрации оценивается как тяжелое, сообщил мэр города Валентин Демидов в РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T16:52

2024-03-12T16:52

2024-03-12T17:14

специальная военная операция на украине

белгород

вооруженные силы украины

происшествия

белгородская область

валентин демидов

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БЕЛГОРОД, 12 мар - РИА Новости. Состояние одной из пострадавших сотрудниц мэрии Белгорода после атаки ВСУ на здание администрации оценивается как тяжелое, сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.Во вторник днем губернатор области Вячеслав Гладков информировал, что беспилотник врезался в здание мэрии Белгорода, пострадали два человека. В результате взрыва в здании выбиты окна, посечен фасад."Приехал проведать коллег. Пообщался с врачами. У одной женщины осколочные ранения головы, грудной клетки, конечностей. Ее состояние медики оценивают как тяжелое", - написал Демидов.Ранее в Минобороны сообщили, что ночью над территорией Белгородской области средствами ПВО перехвачено и уничтожено восемь беспилотников. Также по данным ведомства, около 7.30 средствами ПВО над территорией Белгородской области уничтожены 8 реактивных снарядов РСЗО "Вампир" и одна ракета ТРК "Точка-У". Утром во вторник губернатор объявил ракетную опасность на всей территории области. По данным главы области, в этот же день три человека были ранены при украинском обстреле города Шебекино и два человека пострадали при атаке на Белгородский район.

https://ria.ru/20240312/bespilotnik-1932521507.html

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Кирилл Волков

белгород, вооруженные силы украины, происшествия, белгородская область, валентин демидов