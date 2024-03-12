https://ria.ru/20240312/belgorod-1932511228.html

ВСУ атаковали дронами Белгородскую область более 20 раз за сутки

ВСУ атаковали дронами Белгородскую область более 20 раз за сутки - РИА Новости, 12.03.2024

ВСУ атаковали дронами Белгородскую область более 20 раз за сутки

Украинская армия за прошедшие сутки атаковала десять районов Белгородской области более 20 раз с помощью беспилотников, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T14:46

2024-03-12T14:46

2024-03-12T14:55

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгородский район

украина

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 12 мар — РИА Новости. Украинская армия за прошедшие сутки атаковала десять районов Белгородской области более 20 раз с помощью беспилотников, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Губернатор написал об ударах со стороны Украины с 7 утра 11 марта до 7 утра 12 марта. Украинская армия атаковала десять районов области 27 снарядами. Также на регион было совершено 26 атак с помощью беспилотников, включая восемь взрывных устройств с дронов. За отчетные сутки повреждения выявлены в 9 населенных пунктах области. "В Белгородском районе в селе Черемошное с БПЛА сброшено 4 взрывных устройства. Никто не пострадал. Есть повреждение линии электропередачи. В настоящий момент электроснабжение полностью восстановлено. В селе Малиновка противник атаковал с помощью трёх дронов-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет. Над селом Новая Деревня системой ПВО сбит беспилотник противника", - заявил Гладков. Губернатор добавил, что в Белгороде дрон упал на территории частного домовладения, в результате взрыва выбиты окна и посечен забор. Окраина села Березовка Борисовского района была атакована с помощью дрона-камикадзе. В селе Ураево Валуйского горокруга средствами радиоэлектронной борьбы посажен и уничтожен на месте беспилотник самолетного типа, уточнил глава области. "В Краснояружском районе под обстрел попала окраине села Староселье – установлено 3 прилета. Обошлось без последствий. На окраине села Вязовое с квадрокоптера сброшено два взрывных устройства, в результате чего загорелся сухостой", - сообщил губернатор. В Волоконовском районе, по данным Гладкова, в селе Новое дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. В Грайворонском округе по окраинам поселка Горьковский, сел Сподарюшино, Гора-Подол и Глотово зафиксирован в сумме 21 прилет. Также на окраине Глотово совершил падение беспилотник. На окраине села Мокрая Орловка с беспилотника сброшено одно взрывное устройство. В селе Луговка с дрона сброшено взрывное устройство на территорию сельскохозяйственного предприятия. "В Шебекинском городском округе в городе Шебекино противник атаковал с помощью БПЛА. Пострадавших нет. В результате взрыва выбито несколько окон в двух многоквартирных домах. По селу Новая Таволжанка выпущено 3 минометных снаряда. Никто не пострадал. В результате обстрела повреждена линия электропередачи. В селе Зиборовка средствами радиоэлектронной борьбы посажен БПЛА без дальнейшей детонации", - подчеркнул Гладков. Как отметил глава области, в Старооскольском округе совершили падения три беспилотника. Один беспилотник упал рядом с инфраструктурным объектом. При падении второго поврежден забор инфраструктурного объекта. Третий беспилотник упал на трамвайные пути. В Яковлевском городском округе в городе Строитель и поселке Томаровка четыре дрона-камикадзе атаковали два инфраструктурных объекта. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240312/drg-1932478068.html

https://ria.ru/20240312/ataki-1932477441.html

https://ria.ru/20240312/evakuatsiya-1932414805.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, белгородская область, белгородский район, украина, вячеслав гладков