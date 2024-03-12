https://ria.ru/20240312/belgorod-1932511228.html
ВСУ атаковали дронами Белгородскую область более 20 раз за сутки
ВСУ атаковали дронами Белгородскую область более 20 раз за сутки - РИА Новости, 12.03.2024
ВСУ атаковали дронами Белгородскую область более 20 раз за сутки
Украинская армия за прошедшие сутки атаковала десять районов Белгородской области более 20 раз с помощью беспилотников, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T14:46
2024-03-12T14:46
2024-03-12T14:55
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
украина
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932507447_0:121:960:661_1920x0_80_0_0_d0eec2cd68aa755194202fae3ed118c1.jpg
БЕЛГОРОД, 12 мар — РИА Новости. Украинская армия за прошедшие сутки атаковала десять районов Белгородской области более 20 раз с помощью беспилотников, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Губернатор написал об ударах со стороны Украины с 7 утра 11 марта до 7 утра 12 марта. Украинская армия атаковала десять районов области 27 снарядами. Также на регион было совершено 26 атак с помощью беспилотников, включая восемь взрывных устройств с дронов. За отчетные сутки повреждения выявлены в 9 населенных пунктах области. "В Белгородском районе в селе Черемошное с БПЛА сброшено 4 взрывных устройства. Никто не пострадал. Есть повреждение линии электропередачи. В настоящий момент электроснабжение полностью восстановлено. В селе Малиновка противник атаковал с помощью трёх дронов-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет. Над селом Новая Деревня системой ПВО сбит беспилотник противника", - заявил Гладков. Губернатор добавил, что в Белгороде дрон упал на территории частного домовладения, в результате взрыва выбиты окна и посечен забор. Окраина села Березовка Борисовского района была атакована с помощью дрона-камикадзе. В селе Ураево Валуйского горокруга средствами радиоэлектронной борьбы посажен и уничтожен на месте беспилотник самолетного типа, уточнил глава области. "В Краснояружском районе под обстрел попала окраине села Староселье – установлено 3 прилета. Обошлось без последствий. На окраине села Вязовое с квадрокоптера сброшено два взрывных устройства, в результате чего загорелся сухостой", - сообщил губернатор. В Волоконовском районе, по данным Гладкова, в селе Новое дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. В Грайворонском округе по окраинам поселка Горьковский, сел Сподарюшино, Гора-Подол и Глотово зафиксирован в сумме 21 прилет. Также на окраине Глотово совершил падение беспилотник. На окраине села Мокрая Орловка с беспилотника сброшено одно взрывное устройство. В селе Луговка с дрона сброшено взрывное устройство на территорию сельскохозяйственного предприятия. "В Шебекинском городском округе в городе Шебекино противник атаковал с помощью БПЛА. Пострадавших нет. В результате взрыва выбито несколько окон в двух многоквартирных домах. По селу Новая Таволжанка выпущено 3 минометных снаряда. Никто не пострадал. В результате обстрела повреждена линия электропередачи. В селе Зиборовка средствами радиоэлектронной борьбы посажен БПЛА без дальнейшей детонации", - подчеркнул Гладков. Как отметил глава области, в Старооскольском округе совершили падения три беспилотника. Один беспилотник упал рядом с инфраструктурным объектом. При падении второго поврежден забор инфраструктурного объекта. Третий беспилотник упал на трамвайные пути. В Яковлевском городском округе в городе Строитель и поселке Томаровка четыре дрона-камикадзе атаковали два инфраструктурных объекта. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240312/drg-1932478068.html
https://ria.ru/20240312/ataki-1932477441.html
https://ria.ru/20240312/evakuatsiya-1932414805.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, белгородский район, украина, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Украина, Вячеслав Гладков
ВСУ атаковали дронами Белгородскую область более 20 раз за сутки
Гладков: дроны ВСУ атаковали 10 районов Белгородской области 26 раз за сутки
БЕЛГОРОД, 12 мар — РИА Новости.
Украинская армия за прошедшие сутки атаковала десять районов Белгородской области более 20 раз с помощью беспилотников, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале
.
Губернатор написал об ударах со стороны Украины
с 7 утра 11 марта до 7 утра 12 марта. Украинская армия атаковала десять районов области 27 снарядами. Также на регион было совершено 26 атак с помощью беспилотников, включая восемь взрывных устройств с дронов. За отчетные сутки повреждения выявлены в 9 населенных пунктах области.
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"В Белгородском районе
в селе Черемошное с БПЛА сброшено 4 взрывных устройства. Никто не пострадал. Есть повреждение линии электропередачи. В настоящий момент электроснабжение полностью восстановлено. В селе Малиновка противник атаковал с помощью трёх дронов-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет. Над селом Новая Деревня системой ПВО сбит беспилотник противника", - заявил Гладков.
Губернатор добавил, что в Белгороде
дрон упал на территории частного домовладения, в результате взрыва выбиты окна и посечен забор. Окраина села Березовка Борисовского района была атакована с помощью дрона-камикадзе. В селе Ураево Валуйского горокруга средствами радиоэлектронной борьбы посажен и уничтожен на месте беспилотник самолетного типа, уточнил глава области.
"В Краснояружском районе под обстрел попала окраине села Староселье – установлено 3 прилета. Обошлось без последствий. На окраине села Вязовое с квадрокоптера сброшено два взрывных устройства, в результате чего загорелся сухостой", - сообщил губернатор.
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В Волоконовском районе, по данным Гладкова, в селе Новое дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. В Грайворонском округе по окраинам поселка Горьковский, сел Сподарюшино, Гора-Подол и Глотово зафиксирован в сумме 21 прилет. Также на окраине Глотово совершил падение беспилотник. На окраине села Мокрая Орловка с беспилотника сброшено одно взрывное устройство. В селе Луговка с дрона сброшено взрывное устройство на территорию сельскохозяйственного предприятия.
"В Шебекинском городском округе в городе Шебекино
противник атаковал с помощью БПЛА. Пострадавших нет. В результате взрыва выбито несколько окон в двух многоквартирных домах. По селу Новая Таволжанка выпущено 3 минометных снаряда. Никто не пострадал. В результате обстрела повреждена линия электропередачи. В селе Зиборовка средствами радиоэлектронной борьбы посажен БПЛА без дальнейшей детонации", - подчеркнул Гладков.
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Как отметил глава области, в Старооскольском округе совершили падения три беспилотника. Один беспилотник упал рядом с инфраструктурным объектом. При падении второго поврежден забор инфраструктурного объекта. Третий беспилотник упал на трамвайные пути. В Яковлевском городском округе в городе Строитель и поселке Томаровка четыре дрона-камикадзе атаковали два инфраструктурных объекта.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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