https://ria.ru/20240312/belgorod-1932490486.html

ВСУ атаковали магазин в Белгороде

ВСУ атаковали магазин в Белгороде - РИА Новости, 12.03.2024

ВСУ атаковали магазин в Белгороде

Украинский беспилотник врезался в магазин в Белгороде, люди не пострадали, повреждены 4 автомобиля, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T13:26

2024-03-12T13:26

2024-03-12T14:42

специальная военная операция на украине

белгород

вооруженные силы украины

происшествия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 12 мар - РИА Новости. Украинский беспилотник врезался в магазин в Белгороде, люди не пострадали, повреждены 4 автомобиля, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Ранее в Минобороны сообщили, что ночью над территорией Белгородской области средствами ПВО перехвачено и уничтожено восемь беспилотников. Также по данным ведомства, около 7.30 средствами ПВО над территорией Белгородской области уничтожены 8 реактивных снарядов РСЗО "Вампир" и одна ракета ТРК "Точка-У". Утром во вторник губернатор объявил ракетную опасность на всей территории области. По данным главы области, сотрудниками Росгвардии в Белгороде был сбит беспилотник из стрелкового оружия, пытавшийся атаковать коммерческое предприятие."В городе Белгороде атаке ВСУ с помощью БПЛА подвергся торговый объект - беспилотник противника врезался в стену магазина. Пострадавших нет. В результате взрыва в здании выбиты окна и посечен фасад. Также повреждено 4 легковых автомобиля", - написал Гладков.Он добавил, что на месте работают оперативные службы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгород, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков