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ВСУ атаковали магазин в Белгороде - РИА Новости, 12.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:26 12.03.2024 (обновлено: 14:42 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/belgorod-1932490486.html
ВСУ атаковали магазин в Белгороде
ВСУ атаковали магазин в Белгороде - РИА Новости, 12.03.2024
ВСУ атаковали магазин в Белгороде
Украинский беспилотник врезался в магазин в Белгороде, люди не пострадали, повреждены 4 автомобиля, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T13:26
2024-03-12T14:42
специальная военная операция на украине
белгород
вооруженные силы украины
происшествия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 12 мар - РИА Новости. Украинский беспилотник врезался в магазин в Белгороде, люди не пострадали, повреждены 4 автомобиля, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Ранее в Минобороны сообщили, что ночью над территорией Белгородской области средствами ПВО перехвачено и уничтожено восемь беспилотников. Также по данным ведомства, около 7.30 средствами ПВО над территорией Белгородской области уничтожены 8 реактивных снарядов РСЗО "Вампир" и одна ракета ТРК "Точка-У". Утром во вторник губернатор объявил ракетную опасность на всей территории области. По данным главы области, сотрудниками Росгвардии в Белгороде был сбит беспилотник из стрелкового оружия, пытавшийся атаковать коммерческое предприятие."В городе Белгороде атаке ВСУ с помощью БПЛА подвергся торговый объект - беспилотник противника врезался в стену магазина. Пострадавших нет. В результате взрыва в здании выбиты окна и посечен фасад. Также повреждено 4 легковых автомобиля", - написал Гладков.Он добавил, что на месте работают оперативные службы.
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белгород, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Вячеслав Гладков
ВСУ атаковали магазин в Белгороде

Гладков: украинский беспилотник врезался в магазин в Белгороде

© Фото : ДЕМИДОВ/TelegramТорговый объект, поврежденный в результате атаки БПЛА в Белгороде. 12 марта 2024
Торговый объект, поврежденный в результате атаки БПЛА в Белгороде. 12 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© Фото : ДЕМИДОВ/Telegram
Торговый объект, поврежденный в результате атаки БПЛА в Белгороде. 12 марта 2024
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БЕЛГОРОД, 12 мар - РИА Новости. Украинский беспилотник врезался в магазин в Белгороде, люди не пострадали, повреждены 4 автомобиля, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Ранее в Минобороны сообщили, что ночью над территорией Белгородской области средствами ПВО перехвачено и уничтожено восемь беспилотников. Также по данным ведомства, около 7.30 средствами ПВО над территорией Белгородской области уничтожены 8 реактивных снарядов РСЗО "Вампир" и одна ракета ТРК "Точка-У". Утром во вторник губернатор объявил ракетную опасность на всей территории области. По данным главы области, сотрудниками Росгвардии в Белгороде был сбит беспилотник из стрелкового оружия, пытавшийся атаковать коммерческое предприятие.
"В городе Белгороде атаке ВСУ с помощью БПЛА подвергся торговый объект - беспилотник противника врезался в стену магазина. Пострадавших нет. В результате взрыва в здании выбиты окна и посечен фасад. Также повреждено 4 легковых автомобиля", - написал Гладков.
Он добавил, что на месте работают оперативные службы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородВооруженные силы УкраиныПроисшествияВячеслав Гладков
 
 
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