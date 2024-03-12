https://ria.ru/20240312/belgorod-1932407713.html

В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 12.03.2024

В Белгороде объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T05:16

2024-03-12T05:16

2024-03-12T05:17

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

орел

сергей собянин

происшествия

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось о трех атаках беспилотников на Курскую область. Кроме того, атаки БПЛА были совершены в Белгородской и Орловской областях. В экстренных службах рассказали РИА Новости, что один резервуар с нефтепродуктами загорелся на нефтебазе в Орле, предварительно, после удара украинского беспилотника. В Белгородском районе беспилотник сбросил четыре взрывных устройства, из-за чего произошло повреждение линии электропередачи, без электричества остались семь населенных пунктов. Везде обошлось без пострадавших. Затем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отраженной в Раменском городском округе атаке дрона, который направлялся в столицу.

https://ria.ru/20240303/bespilotnik-1930779411.html

белгород

белгородский район

орел

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белгород, белгородский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), орел, сергей собянин, происшествия