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В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 12.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:16 12.03.2024 (обновлено: 05:17 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/belgorod-1932407713.html
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 12.03.2024
В Белгороде объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T05:16
2024-03-12T05:17
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
орел
сергей собянин
происшествия
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось о трех атаках беспилотников на Курскую область. Кроме того, атаки БПЛА были совершены в Белгородской и Орловской областях. В экстренных службах рассказали РИА Новости, что один резервуар с нефтепродуктами загорелся на нефтебазе в Орле, предварительно, после удара украинского беспилотника. В Белгородском районе беспилотник сбросил четыре взрывных устройства, из-за чего произошло повреждение линии электропередачи, без электричества остались семь населенных пунктов. Везде обошлось без пострадавших. Затем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отраженной в Раменском городском округе атаке дрона, который направлялся в столицу.
https://ria.ru/20240303/bespilotnik-1930779411.html
белгород
белгородский район
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белгород, белгородский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), орел, сергей собянин, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Орел, Сергей Собянин, Происшествия
В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде и районе объявили ракетную опасность

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкОстановка общественного транспорта в Белгороде, укрепленная мешками с песком в связи с обстрелами города со стороны ВСУ
Остановка общественного транспорта в Белгороде, укрепленная мешками с песком в связи с обстрелами города со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Остановка общественного транспорта в Белгороде, укрепленная мешками с песком в связи с обстрелами города со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС.
"РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.
На месте ЧП в жилом доме в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
Военный после ЧП в Петербурге назвал особенности полета украинских БПЛА
3 марта, 00:06
Ранее сообщалось о трех атаках беспилотников на Курскую область. Кроме того, атаки БПЛА были совершены в Белгородской и Орловской областях. В экстренных службах рассказали РИА Новости, что один резервуар с нефтепродуктами загорелся на нефтебазе в Орле, предварительно, после удара украинского беспилотника. В Белгородском районе беспилотник сбросил четыре взрывных устройства, из-за чего произошло повреждение линии электропередачи, без электричества остались семь населенных пунктов. Везде обошлось без пострадавших. Затем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отраженной в Раменском городском округе атаке дрона, который направлялся в столицу.
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ОрелСергей СобянинПроисшествия
 
 
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