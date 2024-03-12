https://ria.ru/20240312/belgorod-1932407713.html
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 12.03.2024
В Белгороде объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T05:16
2024-03-12T05:16
2024-03-12T05:17
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
орел
сергей собянин
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923153816_0:286:3132:2048_1920x0_80_0_0_8a3f693e082139cbe1d0fb27bb49e222.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось о трех атаках беспилотников на Курскую область. Кроме того, атаки БПЛА были совершены в Белгородской и Орловской областях. В экстренных службах рассказали РИА Новости, что один резервуар с нефтепродуктами загорелся на нефтебазе в Орле, предварительно, после удара украинского беспилотника. В Белгородском районе беспилотник сбросил четыре взрывных устройства, из-за чего произошло повреждение линии электропередачи, без электричества остались семь населенных пунктов. Везде обошлось без пострадавших. Затем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отраженной в Раменском городском округе атаке дрона, который направлялся в столицу.
https://ria.ru/20240303/bespilotnik-1930779411.html
белгород
белгородский район
орел
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923153816_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5f3cdeecdae4278d56b75a38d30edfd0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, белгородский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), орел, сергей собянин, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Орел, Сергей Собянин, Происшествия
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде и районе объявили ракетную опасность