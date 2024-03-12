https://ria.ru/20240312/belgorod-1932406083.html

В двух городских округах Белгородской области объявила ракетную опасность

В двух городских округах Белгородской области объявила ракетную опасность - РИА Новости, 12.03.2024

В двух городских округах Белгородской области объявила ракетную опасность

Мэрия Белгорода объявила о ракетной опасности в Губкинском и Старооскольском городских округах. РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T04:29

2024-03-12T04:29

2024-03-12T04:29

специальная военная операция на украине

белгород

губкинский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921319210_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_581a01fd001188f2da01316ddc7cbfda.jpg

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Мэрия Белгорода объявила о ракетной опасности в Губкинском и Старооскольском городских округах. "РСЧС : Губкинский ГО, Старооскольский ГО. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении мэрии в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240312/pozhar-1932404101.html

белгород

губкинский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгород, губкинский