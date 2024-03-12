https://ria.ru/20240312/belgorod-1932406083.html
В двух городских округах Белгородской области объявила ракетную опасность
В двух городских округах Белгородской области объявила ракетную опасность - РИА Новости, 12.03.2024
В двух городских округах Белгородской области объявила ракетную опасность
Мэрия Белгорода объявила о ракетной опасности в Губкинском и Старооскольском городских округах. РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T04:29
2024-03-12T04:29
2024-03-12T04:29
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Мэрия Белгорода объявила о ракетной опасности в Губкинском и Старооскольском городских округах. "РСЧС : Губкинский ГО, Старооскольский ГО. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении мэрии в Telegram-канале.
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белгород, губкинский
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Губкинский
В двух городских округах Белгородской области объявила ракетную опасность
Мэрия Белгорода объявила о ракетной опасности в двух городских округах