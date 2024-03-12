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Обозреватель WSJ сделал неожиданное сравнение, говоря об отставке Байдена - РИА Новости, 12.03.2024
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04:41 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/bayden-1932406204.html
Обозреватель WSJ сделал неожиданное сравнение, говоря об отставке Байдена
Обозреватель WSJ сделал неожиданное сравнение, говоря об отставке Байдена - РИА Новости, 12.03.2024
Обозреватель WSJ сделал неожиданное сравнение, говоря об отставке Байдена
Попытки некоторых демократов сместить Джо Байдена с президентского поста и дать дорогу молодым так же безнадежны, как попытки отобрать ключи от машины у... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T04:41
2024-03-12T04:41
сша
джо байден
дональд трамп
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Попытки некоторых демократов сместить Джо Байдена с президентского поста и дать дорогу молодым так же безнадежны, как попытки отобрать ключи от машины у упрямого деда, считает обозреватель издания Wall Street Journal Уильям Макгерн. По мнению журналиста издания, некоторые представители демократической партии США, возможно, "фантазировали" о том, чтобы заставить Байдена уйти в отставку, чтобы освободить место для более молодого кандидата. Но в ходе выступления в конгрессе с посланием "О положении союза" на прошлой неделе он продемонстрировал, что не сомневается в том, что он - "лучший демократ", способный победить экс-президента Дональда Трампа на предстоящих выборах. "Заставить его отойти в сторону - это все равно что убедить своего упрямого дедушку, что ему пора сдать ключи от машины", - отмечает обозреватель. В статье говорится, что проблема Белого дома заключается в том, что с этим мало что можно сделать, и "в ближайшие месяцы проблема может только усугубиться". Байден - старейший президент США, 20 ноября ему исполнился 81 год. Если Байден выиграет выборы в 2024 году, то на момент вступления в должность ему будет 82, а на момент завершения второго срока - 86. Сам президент США считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем. Однако его частые оговорки и оплошности на публике стали объектом едкой критики со стороны Трампа. Даже в стане демократов ряд видных политиков неоднократно призывали Байдена отказаться от участия в избирательной кампании, ссылаясь на почтенный возраст политика. Байден является наиболее вероятными кандидатом Демократической партии на предстоящих президентских выборах, которые пройдут в США 5 ноября 2024 года.
https://ria.ru/20240307/tramp-1931836343.html
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сша, джо байден, дональд трамп, в мире
США, Джо Байден, Дональд Трамп, В мире
Обозреватель WSJ сделал неожиданное сравнение, говоря об отставке Байдена

WSJ: отобрать власть у Байдена не легче, чем у упрямого деда – ключи от машины

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Попытки некоторых демократов сместить Джо Байдена с президентского поста и дать дорогу молодым так же безнадежны, как попытки отобрать ключи от машины у упрямого деда, считает обозреватель издания Wall Street Journal Уильям Макгерн.
По мнению журналиста издания, некоторые представители демократической партии США, возможно, "фантазировали" о том, чтобы заставить Байдена уйти в отставку, чтобы освободить место для более молодого кандидата. Но в ходе выступления в конгрессе с посланием "О положении союза" на прошлой неделе он продемонстрировал, что не сомневается в том, что он - "лучший демократ", способный победить экс-президента Дональда Трампа на предстоящих выборах.
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"Заставить его отойти в сторону - это все равно что убедить своего упрямого дедушку, что ему пора сдать ключи от машины", - отмечает обозреватель.
В статье говорится, что проблема Белого дома заключается в том, что с этим мало что можно сделать, и "в ближайшие месяцы проблема может только усугубиться".
Байден - старейший президент США, 20 ноября ему исполнился 81 год. Если Байден выиграет выборы в 2024 году, то на момент вступления в должность ему будет 82, а на момент завершения второго срока - 86. Сам президент США считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем. Однако его частые оговорки и оплошности на публике стали объектом едкой критики со стороны Трампа. Даже в стане демократов ряд видных политиков неоднократно призывали Байдена отказаться от участия в избирательной кампании, ссылаясь на почтенный возраст политика.
Байден является наиболее вероятными кандидатом Демократической партии на предстоящих президентских выборах, которые пройдут в США 5 ноября 2024 года.
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