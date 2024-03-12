https://ria.ru/20240312/ataki-1932488377.html

В Кремле прокомментировали ночные атаки БПЛА на территорию России

В Кремле прокомментировали ночные атаки БПЛА на территорию России - РИА Новости, 12.03.2024

В Кремле прокомментировали ночные атаки БПЛА на территорию России

Киевский режим продолжает террористическую активность в отношении России, но военные делают все необходимре, заявил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T13:14

2024-03-12T13:14

2024-03-12T15:30

специальная военная операция на украине

московская область (подмосковье)

дмитрий песков

россия

в мире

украина

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Киевский режим продолжает террористическую активность в отношении России, но военные делают все необходимре, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ночные атаки беспилотников. "Мы с вами вчера уже отвечали на аналогичный вопрос, мне нечего добавить к тому, что я уже сказал: наши военные делают все, что необходимо, системы ПВО работают, разумеется, продолжается такая террористическая активность в попытках нанесения ударов по гражданским объектам и так далее со стороны киевского режима", — сказал он. По словам пресс-секретаря, российские военные начеку, и СВО продолжается.По информации Минобороны, минувшей ночью системы ПВО уничтожили 25 украинских беспилотников самолетного типа: 11 над Курской областью, семь — над Белгородской, по два — над Московской и Орловской областями и по одному в Ленинградской, Брянской и Тульской. Утром попытки атак со стороны ВСУ продолжились.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

московская область (подмосковье)

россия

украина

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московская область (подмосковье), дмитрий песков, россия, в мире, украина