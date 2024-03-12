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В Кремле прокомментировали ночные атаки БПЛА на территорию России - РИА Новости, 12.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:14 12.03.2024 (обновлено: 15:30 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/ataki-1932488377.html
В Кремле прокомментировали ночные атаки БПЛА на территорию России
В Кремле прокомментировали ночные атаки БПЛА на территорию России - РИА Новости, 12.03.2024
В Кремле прокомментировали ночные атаки БПЛА на территорию России
Киевский режим продолжает террористическую активность в отношении России, но военные делают все необходимре, заявил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T13:14
2024-03-12T15:30
специальная военная операция на украине
московская область (подмосковье)
дмитрий песков
россия
в мире
украина
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Киевский режим продолжает террористическую активность в отношении России, но военные делают все необходимре, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ночные атаки беспилотников. "Мы с вами вчера уже отвечали на аналогичный вопрос, мне нечего добавить к тому, что я уже сказал: наши военные делают все, что необходимо, системы ПВО работают, разумеется, продолжается такая террористическая активность в попытках нанесения ударов по гражданским объектам и так далее со стороны киевского режима", — сказал он. По словам пресс-секретаря, российские военные начеку, и СВО продолжается.По информации Минобороны, минувшей ночью системы ПВО уничтожили 25 украинских беспилотников самолетного типа: 11 над Курской областью, семь — над Белгородской, по два — над Московской и Орловской областями и по одному в Ленинградской, Брянской и Тульской. Утром попытки атак со стороны ВСУ продолжились.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), дмитрий песков, россия, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Московская область (Подмосковье), Дмитрий Песков, Россия, В мире, Украина
В Кремле прокомментировали ночные атаки БПЛА на территорию России

Песков: террористическая активность со стороны Киева продолжается

© Губернатор Клычков/TelegramЛиквидация пожара на объекте топливно-энергетического комплекса после атаки БПЛА в Орле
Ликвидация пожара на объекте топливно-энергетического комплекса после атаки БПЛА в Орле
© Губернатор Клычков/Telegram
Ликвидация пожара на объекте топливно-энергетического комплекса после атаки БПЛА в Орле. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Киевский режим продолжает террористическую активность в отношении России, но военные делают все необходимре, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ночные атаки беспилотников.
"Мы с вами вчера уже отвечали на аналогичный вопрос, мне нечего добавить к тому, что я уже сказал: наши военные делают все, что необходимо, системы ПВО работают, разумеется, продолжается такая террористическая активность в попытках нанесения ударов по гражданским объектам и так далее со стороны киевского режима", — сказал он.
По словам пресс-секретаря, российские военные начеку, и СВО продолжается.
По информации Минобороны, минувшей ночью системы ПВО уничтожили 25 украинских беспилотников самолетного типа: 11 над Курской областью, семь — над Белгородской, по два — над Московской и Орловской областями и по одному в Ленинградской, Брянской и Тульской. Утром попытки атак со стороны ВСУ продолжились.
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Специальная военная операция на УкраинеМосковская область (Подмосковье)Дмитрий ПесковРоссияВ миреУкраина
 
 
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