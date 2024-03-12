https://ria.ru/20240312/ataki-1932477441.html

В Кремле прокомментировали попытки атак БПЛА на российские регионы

В Кремле прокомментировали попытки атак БПЛА на российские регионы - РИА Новости, 12.03.2024

В Кремле прокомментировали попытки атак БПЛА на российские регионы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя попытки атаки беспилотников на ряд российских регионов, заявил, что военные начеку, а специальная... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T12:34

2024-03-12T12:34

2024-03-12T15:06

специальная военная операция на украине

курская область

белгородский район

дмитрий песков

безопасность

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя попытки атаки беспилотников на ряд российских регионов, заявил, что военные начеку, а специальная военная операция продолжается."Наши военные начеку, специальная военная операция продолжается", - сказал Песков журналистам."Это компетенция Минобороны, поэтому это обеспечение мер безопасности. Здесь нужно только к ним обращаться", — сказал журналистам Песков.В ночь на вторник в ряде регионов России были зарегистрированы попытки атаки беспилотников. Система ПВО сбила украинский беспилотник в небе над Фатежским районом Курской области, также атаки подвергся Белгородский район, на нефтебазе в Орле загорелся резервуар с нефтепродуктами предварительно, после удара украинского беспилотника, в Воронежской области была объявлена опасность атаки беспилотника.Всего, как сообщили в Минобороны РФ, российские средства ПВО уничтожили ночью 25 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России. По данным ведомства, дежурными средствами ПВО два беспилотника перехвачено и уничтожено над территорией Московской области, один над Ленинградской, семь над Белгородской, 11 над Курской, один над Брянской, один над Тульской и два над Орловской.ЦОС ФСБ РФ сообщил, что с 10 марта пресечены несколько попыток нарушения госграницы в Белгородской и Курской областях, противник потерял свыше 100 человек, шесть танков и 20 бронемашин.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

белгородский район

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курская область, белгородский район, дмитрий песков, безопасность