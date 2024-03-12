https://ria.ru/20240312/ataki-1932477441.html
В Кремле прокомментировали попытки атак БПЛА на российские регионы
В Кремле прокомментировали попытки атак БПЛА на российские регионы - РИА Новости, 12.03.2024
В Кремле прокомментировали попытки атак БПЛА на российские регионы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя попытки атаки беспилотников на ряд российских регионов, заявил, что военные начеку, а специальная... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T12:34
2024-03-12T12:34
2024-03-12T15:06
специальная военная операция на украине
курская область
белгородский район
дмитрий песков
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_ae5eecb4d13accd4917ca71c7fc3d6af.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя попытки атаки беспилотников на ряд российских регионов, заявил, что военные начеку, а специальная военная операция продолжается."Наши военные начеку, специальная военная операция продолжается", - сказал Песков журналистам."Это компетенция Минобороны, поэтому это обеспечение мер безопасности. Здесь нужно только к ним обращаться", — сказал журналистам Песков.В ночь на вторник в ряде регионов России были зарегистрированы попытки атаки беспилотников. Система ПВО сбила украинский беспилотник в небе над Фатежским районом Курской области, также атаки подвергся Белгородский район, на нефтебазе в Орле загорелся резервуар с нефтепродуктами предварительно, после удара украинского беспилотника, в Воронежской области была объявлена опасность атаки беспилотника.Всего, как сообщили в Минобороны РФ, российские средства ПВО уничтожили ночью 25 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России. По данным ведомства, дежурными средствами ПВО два беспилотника перехвачено и уничтожено над территорией Московской области, один над Ленинградской, семь над Белгородской, 11 над Курской, один над Брянской, один над Тульской и два над Орловской.ЦОС ФСБ РФ сообщил, что с 10 марта пресечены несколько попыток нарушения госграницы в Белгородской и Курской областях, противник потерял свыше 100 человек, шесть танков и 20 бронемашин.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
белгородский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_d20055f931c4cacb39384f994ad0cc8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, белгородский район, дмитрий песков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Белгородский район, Дмитрий Песков, Безопасность
В Кремле прокомментировали попытки атак БПЛА на российские регионы
Песков: военные находятся начеку из-за попыток атак БПЛА на российские регионы
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя попытки атаки беспилотников на ряд российских регионов, заявил, что военные начеку, а специальная военная операция продолжается.
"Наши военные начеку, специальная военная операция продолжается", - сказал Песков журналистам.
России нужна тотальная милитаризация
"Это компетенция Минобороны, поэтому это обеспечение мер безопасности. Здесь нужно только к ним обращаться", — сказал журналистам Песков.
В ночь на вторник в ряде регионов России были зарегистрированы попытки атаки беспилотников. Система ПВО сбила украинский беспилотник в небе над Фатежским районом Курской области, также атаки подвергся Белгородский район, на нефтебазе в Орле загорелся резервуар с нефтепродуктами предварительно, после удара украинского беспилотника, в Воронежской области была объявлена опасность атаки беспилотника.
Всего, как сообщили в Минобороны РФ, российские средства ПВО уничтожили ночью 25 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России. По данным ведомства, дежурными средствами ПВО два беспилотника перехвачено и уничтожено над территорией Московской области, один над Ленинградской, семь над Белгородской, 11 над Курской, один над Брянской, один над Тульской и два над Орловской.
ЦОС ФСБ РФ сообщил, что с 10 марта пресечены несколько попыток нарушения госграницы в Белгородской и Курской областях, противник потерял свыше 100 человек, шесть танков и 20 бронемашин.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине