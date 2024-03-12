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В Кремле прокомментировали попытки атак БПЛА на российские регионы - РИА Новости, 12.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:34 12.03.2024 (обновлено: 15:06 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/ataki-1932477441.html
В Кремле прокомментировали попытки атак БПЛА на российские регионы
В Кремле прокомментировали попытки атак БПЛА на российские регионы - РИА Новости, 12.03.2024
В Кремле прокомментировали попытки атак БПЛА на российские регионы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя попытки атаки беспилотников на ряд российских регионов, заявил, что военные начеку, а специальная... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T12:34
2024-03-12T15:06
специальная военная операция на украине
курская область
белгородский район
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя попытки атаки беспилотников на ряд российских регионов, заявил, что военные начеку, а специальная военная операция продолжается."Наши военные начеку, специальная военная операция продолжается", - сказал Песков журналистам."Это компетенция Минобороны, поэтому это обеспечение мер безопасности. Здесь нужно только к ним обращаться", — сказал журналистам Песков.В ночь на вторник в ряде регионов России были зарегистрированы попытки атаки беспилотников. Система ПВО сбила украинский беспилотник в небе над Фатежским районом Курской области, также атаки подвергся Белгородский район, на нефтебазе в Орле загорелся резервуар с нефтепродуктами предварительно, после удара украинского беспилотника, в Воронежской области была объявлена опасность атаки беспилотника.Всего, как сообщили в Минобороны РФ, российские средства ПВО уничтожили ночью 25 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России. По данным ведомства, дежурными средствами ПВО два беспилотника перехвачено и уничтожено над территорией Московской области, один над Ленинградской, семь над Белгородской, 11 над Курской, один над Брянской, один над Тульской и два над Орловской.ЦОС ФСБ РФ сообщил, что с 10 марта пресечены несколько попыток нарушения госграницы в Белгородской и Курской областях, противник потерял свыше 100 человек, шесть танков и 20 бронемашин.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, белгородский район, дмитрий песков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Белгородский район, Дмитрий Песков, Безопасность
В Кремле прокомментировали попытки атак БПЛА на российские регионы

Песков: военные находятся начеку из-за попыток атак БПЛА на российские регионы

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя попытки атаки беспилотников на ряд российских регионов, заявил, что военные начеку, а специальная военная операция продолжается.
"Наши военные начеку, специальная военная операция продолжается", - сказал Песков журналистам.
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7 марта, 08:00
"Это компетенция Минобороны, поэтому это обеспечение мер безопасности. Здесь нужно только к ним обращаться", — сказал журналистам Песков.
В ночь на вторник в ряде регионов России были зарегистрированы попытки атаки беспилотников. Система ПВО сбила украинский беспилотник в небе над Фатежским районом Курской области, также атаки подвергся Белгородский район, на нефтебазе в Орле загорелся резервуар с нефтепродуктами предварительно, после удара украинского беспилотника, в Воронежской области была объявлена опасность атаки беспилотника.
Всего, как сообщили в Минобороны РФ, российские средства ПВО уничтожили ночью 25 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России. По данным ведомства, дежурными средствами ПВО два беспилотника перехвачено и уничтожено над территорией Московской области, один над Ленинградской, семь над Белгородской, 11 над Курской, один над Брянской, один над Тульской и два над Орловской.
ЦОС ФСБ РФ сообщил, что с 10 марта пресечены несколько попыток нарушения госграницы в Белгородской и Курской областях, противник потерял свыше 100 человек, шесть танков и 20 бронемашин.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьБелгородский районДмитрий ПесковБезопасность
 
 
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