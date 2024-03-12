https://ria.ru/20240312/ataka-1932438205.html

Электронные сервисы правительства Белгородской области подверглись атаке

Электронные сервисы правительства Белгородской области подверглись атаке - РИА Новости, 12.03.2024

Электронные сервисы правительства Белгородской области подверглись атаке

Несколько электронных сервисов правительства Белгородской области подверглись атаке, распространяется фейковое оповещение якобы от губернатора, сообщил... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T10:43

2024-03-12T10:43

2024-03-12T13:03

белгородская область

происшествия

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БЕЛГОРОД, 12 мар - РИА Новости. Несколько электронных сервисов правительства Белгородской области подверглись атаке, распространяется фейковое оповещение якобы от губернатора, сообщил региональный министр цифрового развития Сергей Четвериков на странице в соцсети "ВКонтакте"."Ряд электронных сервисов Правительства Белгородской области подвергся атаке, в том числе - сервис электронного документооборота, в котором распространяется фейковое экстренное оповещение якобы от имени губернатора", - написал Четвериков.Он призвал доверять только проверенным источникам информации.Позже министр добавил, что ложная информация распространяется и по электронной почте."Зафиксирована массовая рассылка сообщения о кибератаке, в котором призывают скачать файл и проверить компьютер "для предотвращения последствий". Это фейк. Не скачивайте подозрительные файлы и проверяйте информацию в официальных источниках", - подчеркнул Четвериков.

https://ria.ru/20240220/gladkov-1928375092.html

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2024

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белгородская область, происшествия