https://ria.ru/20240312/ataka-1932438205.html
Электронные сервисы правительства Белгородской области подверглись атаке
Электронные сервисы правительства Белгородской области подверглись атаке - РИА Новости, 12.03.2024
Электронные сервисы правительства Белгородской области подверглись атаке
Несколько электронных сервисов правительства Белгородской области подверглись атаке, распространяется фейковое оповещение якобы от губернатора, сообщил... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T10:43
2024-03-12T10:43
2024-03-12T13:03
белгородская область
происшествия
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БЕЛГОРОД, 12 мар - РИА Новости. Несколько электронных сервисов правительства Белгородской области подверглись атаке, распространяется фейковое оповещение якобы от губернатора, сообщил региональный министр цифрового развития Сергей Четвериков на странице в соцсети "ВКонтакте"."Ряд электронных сервисов Правительства Белгородской области подвергся атаке, в том числе - сервис электронного документооборота, в котором распространяется фейковое экстренное оповещение якобы от имени губернатора", - написал Четвериков.Он призвал доверять только проверенным источникам информации.Позже министр добавил, что ложная информация распространяется и по электронной почте."Зафиксирована массовая рассылка сообщения о кибератаке, в котором призывают скачать файл и проверить компьютер "для предотвращения последствий". Это фейк. Не скачивайте подозрительные файлы и проверяйте информацию в официальных источниках", - подчеркнул Четвериков.
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белгородская область, происшествия
Белгородская область, Происшествия
Электронные сервисы правительства Белгородской области подверглись атаке
Власти Белгородской области завили об атаке на несколько электронных сервисов
БЕЛГОРОД, 12 мар - РИА Новости.
Несколько электронных сервисов правительства Белгородской области подверглись атаке, распространяется фейковое оповещение якобы от губернатора, сообщил региональный министр цифрового развития Сергей Четвериков на странице в соцсети "ВКонтакте"
.
"Ряд электронных сервисов Правительства Белгородской области подвергся атаке, в том числе - сервис электронного документооборота, в котором распространяется фейковое экстренное оповещение якобы от имени губернатора", - написал Четвериков.
Он призвал доверять только проверенным источникам информации.
Позже министр добавил, что ложная информация распространяется и по электронной почте.
"Зафиксирована массовая рассылка сообщения о кибератаке, в котором призывают скачать файл и проверить компьютер "для предотвращения последствий". Это фейк. Не скачивайте подозрительные файлы и проверяйте информацию в официальных источниках", - подчеркнул Четвериков.
Гладков предупредил о мошенниках, подделывающих его голос