https://ria.ru/20240312/aktivy-1932609336.html

Porsche AG намерена продать российские активы до конца 2024 фингода

Porsche AG намерена продать российские активы до конца 2024 фингода - РИА Новости, 12.03.2024

Porsche AG намерена продать российские активы до конца 2024 фингода

Немецкий производитель автомобилей Porsche AG рассчитывает завершить продажу российских "дочек" до конца 2024 финансового года, следует из отчета компании по... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T22:09

2024-03-12T22:09

2024-03-12T22:09

экономика

авто

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752677060_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_f5984b7065bcb5ef6fcebd24473d2759.jpg

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Немецкий производитель автомобилей Porsche AG рассчитывает завершить продажу российских "дочек" до конца 2024 финансового года, следует из отчета компании по итогам прошлого года. Компания отмечает, что по-прежнему намерена продать три своих дочерних компании в стране – двух дилеров ООО "Порше Руссланд" и ООО "Порше Центр Москва", а также Porsche Financial Services Russland. О подобных планах сообщалось в финансовой отчетности материнской компании Porsche Volkswagen AG за третий квартал 2022 года. В марте прошлого года Volkswagen заявила о заключении договоренности с независимым инвестором о продаже "дочек" Porsche. Юридическая передача права собственности и окончательное определение цены покупки ожидались в течение первого квартала 2023 года. "Намерение продать находящиеся в России подразделения бизнеса сохраняются. Завершение продаже ожидается до конца 2024 финансового года (у этой компании исчисляется как и календарный год, заканчивается 31 декабря - ред.) в связи с изменением внешних условий", - говорится в релизе. Porsche AG является дочерней компанией Volkswagen наряду с такими производителями автомобилей класса "люкс" как Lamborghini, Bentley и Bugatti. Компания прекратила поставки автомобилей и запчастей в Россию в 2022 году.

https://ria.ru/20240114/promyshlennost-1921029188.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, авто, россия