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Еврокомиссия подготовит предложение по российским активам до саммита ЕС - РИА Новости, 12.03.2024
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16:45 12.03.2024
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Еврокомиссия подготовит предложение по российским активам до саммита ЕС
Еврокомиссия подготовит предложение по российским активам до саммита ЕС - РИА Новости, 12.03.2024
Еврокомиссия подготовит предложение по российским активам до саммита ЕС
Еврокомиссия намерена до саммита ЕС 21-22 марта представить новое предложение по использованию доходов от суверенных активов РФ в интересах Украины, сообщил по... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T16:45
2024-03-12T16:45
украина
россия
валдис домбровскис
евросоюз
еврокомиссия
в мире
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Еврокомиссия намерена до саммита ЕС 21-22 марта представить новое предложение по использованию доходов от суверенных активов РФ в интересах Украины, сообщил по итогам Совета министров экономики и финансов стран ЕС вице-президент ЕК Валдис Домбровскис. "Мы настроены решительно двигаться к следующему шагу, который позволит перенаправить эти доходы в бюджет ЕС для использования в интересах Украины. Это будет обсуждаться со странами ЕС... Я не хочу заранее ничего объявлять, но в преддверии Евросовета 21-22 марта мы готовим законодательное предложение, которое затем будет обсуждаться странами ЕС", - сообщил он. Представитель бельгийского председательства в Совете ЕС, в свою очередь, заявил, что ожидает такое предложение в конце этой - начале следующей недели.
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украина, россия, валдис домбровскис, евросоюз, еврокомиссия, в мире, санкции в отношении россии
Украина, Россия, Валдис Домбровскис, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире, Санкции в отношении России
Еврокомиссия подготовит предложение по российским активам до саммита ЕС

ЕК представит новое предложение по российским активам до саммита ЕС 21-22 марта

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Еврокомиссия намерена до саммита ЕС 21-22 марта представить новое предложение по использованию доходов от суверенных активов РФ в интересах Украины, сообщил по итогам Совета министров экономики и финансов стран ЕС вице-президент ЕК Валдис Домбровскис.
"Мы настроены решительно двигаться к следующему шагу, который позволит перенаправить эти доходы в бюджет ЕС для использования в интересах Украины. Это будет обсуждаться со странами ЕС... Я не хочу заранее ничего объявлять, но в преддверии Евросовета 21-22 марта мы готовим законодательное предложение, которое затем будет обсуждаться странами ЕС", - сообщил он.
Представитель бельгийского председательства в Совете ЕС, в свою очередь, заявил, что ожидает такое предложение в конце этой - начале следующей недели.
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7 марта, 20:14
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УкраинаРоссияВалдис ДомбровскисЕвросоюзЕврокомиссияВ миреСанкции в отношении России
 
 
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