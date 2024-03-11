https://ria.ru/20240311/zhizneobespechenie-1932271322.html

Петр Бирюков: системы жизнеобеспечения Москвы в праздники работали штатно

Петр Бирюков: системы жизнеобеспечения Москвы в праздники работали штатно - РИА Новости, 11.03.2024

Петр Бирюков: системы жизнеобеспечения Москвы в праздники работали штатно

Столичные системы жизнеобеспечения в праздничные дни функционировали в штатном режиме, при этом предприятия Комплекса горхозяйства работали усиленно, сообщил... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T12:34

2024-03-11T12:34

2024-03-11T12:34

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городское хозяйство москвы

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комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Столичные системы жизнеобеспечения в праздничные дни функционировали в штатном режиме, при этом предприятия Комплекса горхозяйства работали усиленно, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Столичные системы жизнеобеспечения в праздничные дни функционировали в штатном режиме. Предприятия и организации Комплекса городского хозяйства в период с 7 по 10 марта включительно работали в усиленном режиме, было организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. В полном объеме обеспечено бесперебойное функционирование всех систем жизнеобеспечения, аварийных отключений воды, газа, тепло- и электроснабжения не было", - сообщил Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что на случай нештатных ситуаций на круглосуточном дежурстве находились 1,5 тысячи аварийно-восстановительных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. "Был усилен контроль работы инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. По всем системам жизнеобеспечения в столице создан и поддерживается необходимый резерв мощности, что позволяет гарантировать надежную подачу ресурсов потребителям", - уточнил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в праздничные дни особое внимание уделялось уборке магистралей, улиц, общественных пространств, пешеходных зон и дворовых территорий. В этой работе было задействовано необходимое количество коммунальной техники и бригад ручной уборки.

https://ria.ru/20240309/maslenitsa-1932020336.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, общество, москва, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы