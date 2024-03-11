Петр Бирюков: системы жизнеобеспечения Москвы в праздники работали штатно
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Столичные системы жизнеобеспечения в праздничные дни функционировали в штатном режиме, при этом предприятия Комплекса горхозяйства работали усиленно, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
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"Столичные системы жизнеобеспечения в праздничные дни функционировали в штатном режиме. Предприятия и организации Комплекса городского хозяйства в период с 7 по 10 марта включительно работали в усиленном режиме, было организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. В полном объеме обеспечено бесперебойное функционирование всех систем жизнеобеспечения, аварийных отключений воды, газа, тепло- и электроснабжения не было", - сообщил Бирюков.
Заместитель мэра напомнил, что на случай нештатных ситуаций на круглосуточном дежурстве находились 1,5 тысячи аварийно-восстановительных бригад инженерных компаний и префектур административных округов.
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"Был усилен контроль работы инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. По всем системам жизнеобеспечения в столице создан и поддерживается необходимый резерв мощности, что позволяет гарантировать надежную подачу ресурсов потребителям", - уточнил заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в праздничные дни особое внимание уделялось уборке магистралей, улиц, общественных пространств, пешеходных зон и дворовых территорий. В этой работе было задействовано необходимое количество коммунальной техники и бригад ручной уборки.