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Петр Бирюков: системы жизнеобеспечения Москвы в праздники работали штатно - РИА Новости, 11.03.2024
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12:34 11.03.2024
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Петр Бирюков: системы жизнеобеспечения Москвы в праздники работали штатно
Петр Бирюков: системы жизнеобеспечения Москвы в праздники работали штатно - РИА Новости, 11.03.2024
Петр Бирюков: системы жизнеобеспечения Москвы в праздники работали штатно
Столичные системы жизнеобеспечения в праздничные дни функционировали в штатном режиме, при этом предприятия Комплекса горхозяйства работали усиленно, сообщил... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T12:34
2024-03-11T12:34
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городское хозяйство москвы
общество
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Столичные системы жизнеобеспечения в праздничные дни функционировали в штатном режиме, при этом предприятия Комплекса горхозяйства работали усиленно, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Столичные системы жизнеобеспечения в праздничные дни функционировали в штатном режиме. Предприятия и организации Комплекса городского хозяйства в период с 7 по 10 марта включительно работали в усиленном режиме, было организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. В полном объеме обеспечено бесперебойное функционирование всех систем жизнеобеспечения, аварийных отключений воды, газа, тепло- и электроснабжения не было", - сообщил Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что на случай нештатных ситуаций на круглосуточном дежурстве находились 1,5 тысячи аварийно-восстановительных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. "Был усилен контроль работы инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. По всем системам жизнеобеспечения в столице создан и поддерживается необходимый резерв мощности, что позволяет гарантировать надежную подачу ресурсов потребителям", - уточнил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в праздничные дни особое внимание уделялось уборке магистралей, улиц, общественных пространств, пешеходных зон и дворовых территорий. В этой работе было задействовано необходимое количество коммунальной техники и бригад ручной уборки.
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городское хозяйство москвы, общество, москва, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Общество, Москва, Петр Бирюков, Комплекс городского хозяйства Москвы

Петр Бирюков: системы жизнеобеспечения Москвы в праздники работали штатно

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Столичные системы жизнеобеспечения в праздничные дни функционировали в штатном режиме, при этом предприятия Комплекса горхозяйства работали усиленно, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"Столичные системы жизнеобеспечения в праздничные дни функционировали в штатном режиме. Предприятия и организации Комплекса городского хозяйства в период с 7 по 10 марта включительно работали в усиленном режиме, было организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. В полном объеме обеспечено бесперебойное функционирование всех систем жизнеобеспечения, аварийных отключений воды, газа, тепло- и электроснабжения не было", - сообщил Бирюков.
Заместитель мэра напомнил, что на случай нештатных ситуаций на круглосуточном дежурстве находились 1,5 тысячи аварийно-восстановительных бригад инженерных компаний и префектур административных округов.
«
"Был усилен контроль работы инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. По всем системам жизнеобеспечения в столице создан и поддерживается необходимый резерв мощности, что позволяет гарантировать надежную подачу ресурсов потребителям", - уточнил заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в праздничные дни особое внимание уделялось уборке магистралей, улиц, общественных пространств, пешеходных зон и дворовых территорий. В этой работе было задействовано необходимое количество коммунальной техники и бригад ручной уборки.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыОбществоМоскваПетр БирюковКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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