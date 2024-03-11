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Зеленский стал президентом вечной войны, заявил Медведчук - РИА Новости, 11.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:06 11.03.2024 (обновлено: 11:10 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/zelenskiy-1932251076.html
Зеленский стал президентом вечной войны, заявил Медведчук
Зеленский стал президентом вечной войны, заявил Медведчук - РИА Новости, 11.03.2024
Зеленский стал президентом вечной войны, заявил Медведчук
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в своей авторской колонке на сайте "Смотрим.ру" считает, что... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T11:06
2024-03-11T11:10
специальная военная операция на украине
украина
владимир зеленский
виктор медведчук
в мире
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в своей авторской колонке на сайте "Смотрим.ру" считает, что политика Владимира Зеленского в отношении русских имеет параллели с гитлеровской Германией и доказывает существование нацизма на Украине. "Для того, чтобы понять, существует ли украинский нацизм на государственном уровне, нужно просто посмотреть, есть ли у него параллели с Третьим рейхом, и в чем они заключаются. Важно также понять, почему хваленая западная демократия и цивилизованный мир не замечают, не хотят замечать, более того, запрещают замечать явления и процессы, связанные с преступной политикой Зеленского", - написал Медведчук. Он напомнил, что на Украине запретили учиться на русском языке, говорить на нем в госучреждениях, покупать книги, изданных в РФ. При этом каждый пятый житель страны считает себя русским, не менее половины - русскоязычные. "Сегодня русскоязычное население, составляющее основу граждан Украины, благодаря политике Зеленского поражено в политических, гражданских, религиозных и культурных правах. Это та "демократия", за которую Запад отдает сотни миллиардов долларов? Западного обывателя просто надули, он платит из своего кармана за поддержку преступного нацистского режима", - отметил Медведчук. По его словам, современный украинский нацизм ставит во главу угла "цивилизационный выбор", который должен оторвать украинцев от русских, "поскольку русские, по мнению идеологов украинского нацизма, "Гитлер тоже шел не грабить Россию, а "спасать ее от большевиков и евреев", нести "цивилизацию и свободу". Разве не "цивилизацию" несли украинские неонацисты в русскоязычный Донбасс в 2014 году, убивая мирное население и грабя все, что под руку попадется?", - пишет Медведчук. Медведчук напомнил, что Гитлер утверждал, что народ для своего существования должен уничтожать другие народы посредством войны. По его словам, Зеленский сам стал "президентом вечной войны". "Он ставит перед страной огромные военные цели, не имея никаких ресурсов, кроме жизни своих граждан. Так и Гитлер своих граждан не щадил… Политику вечной войны, наращивания арсенала вооружений, расширения НАТО на Восток проводит коллективный Запад, а Зеленский просто стал после Порошенко проводником этой политики на Украине", - добавил Медведчук. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что западные кураторы поставили во главе Украины этнического еврея Зеленского, чтобы таким образом прикрыть героизацию нацизма.
https://ria.ru/20240218/kanada-1927822423.html
https://ria.ru/20240212/podderzhka-1926962167.html
https://ria.ru/20240205/germaniya-1925351193.html
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украина, владимир зеленский, виктор медведчук, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, В мире
Зеленский стал президентом вечной войны, заявил Медведчук

Медведчук: политика Зеленского в отношении русских напоминает Третий рейх

© AP Photo / Wolfgang RattayПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© AP Photo / Wolfgang Rattay
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в своей авторской колонке на сайте "Смотрим.ру" считает, что политика Владимира Зеленского в отношении русских имеет параллели с гитлеровской Германией и доказывает существование нацизма на Украине.
"Для того, чтобы понять, существует ли украинский нацизм на государственном уровне, нужно просто посмотреть, есть ли у него параллели с Третьим рейхом, и в чем они заключаются. Важно также понять, почему хваленая западная демократия и цивилизованный мир не замечают, не хотят замечать, более того, запрещают замечать явления и процессы, связанные с преступной политикой Зеленского", - написал Медведчук.
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Он напомнил, что на Украине запретили учиться на русском языке, говорить на нем в госучреждениях, покупать книги, изданных в РФ. При этом каждый пятый житель страны считает себя русским, не менее половины - русскоязычные. "Сегодня русскоязычное население, составляющее основу граждан Украины, благодаря политике Зеленского поражено в политических, гражданских, религиозных и культурных правах. Это та "демократия", за которую Запад отдает сотни миллиардов долларов? Западного обывателя просто надули, он платит из своего кармана за поддержку преступного нацистского режима", - отметил Медведчук.
По его словам, современный украинский нацизм ставит во главу угла "цивилизационный выбор", который должен оторвать украинцев от русских, "поскольку русские, по мнению идеологов украинского нацизма, "Гитлер тоже шел не грабить Россию, а "спасать ее от большевиков и евреев", нести "цивилизацию и свободу". Разве не "цивилизацию" несли украинские неонацисты в русскоязычный Донбасс в 2014 году, убивая мирное население и грабя все, что под руку попадется?", - пишет Медведчук.
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Медведчук напомнил, что Гитлер утверждал, что народ для своего существования должен уничтожать другие народы посредством войны. По его словам, Зеленский сам стал "президентом вечной войны". "Он ставит перед страной огромные военные цели, не имея никаких ресурсов, кроме жизни своих граждан. Так и Гитлер своих граждан не щадил… Политику вечной войны, наращивания арсенала вооружений, расширения НАТО на Восток проводит коллективный Запад, а Зеленский просто стал после Порошенко проводником этой политики на Украине", - добавил Медведчук.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что западные кураторы поставили во главе Украины этнического еврея Зеленского, чтобы таким образом прикрыть героизацию нацизма.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир ЗеленскийВиктор МедведчукВ мире
 
 
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