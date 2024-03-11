Цифровые финансовые активы разрешили использовать в международных расчетах
Путин подписал закон, позволяющий использовать ЦФА в международных расчетах
Центральный банк России. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий использовать в международных расчетах цифровые финансовые активы (ЦФА), утилитарные цифровые права, а также цифровые права, включающие одновременно оба эти инструмента. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Первоначальная редакция закона касалась совершенствования функционирования финансовых платформ. В рамках второго чтения в Госдуме документ был дополнен поправками в законодательство, предусматривающими возможность трансграничных расчетов с использованием таких цифровых финансовых инструментов, за исключением иностранных ЦФА. Банк России и Росфинмониторинг считали преждевременным использование иностранных ЦФА во внешнеторговых расчетах.
Использование цифровых прав в качестве средства платежа при импорте и экспорте товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной собственности будет способствовать решению проблемы внешнеторговых расчетов в условиях антироссийских санкций. Это поможет российским импортерам и экспортерам активнее работать с дружественными странами, пояснял ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. При этом он говорил РИА Новости, что в качестве обеспечения ЦФА могут быть использованы любые реальные активы, которым доверяют зарубежные контрагенты, в том числе зерно и золото.
Согласно закону, Банк России по согласованию с органом, уполномоченным правительством, будет устанавливать условия отдельных валютных операций с цифровыми правами, а также сможет вводить запрет на совершение таких операций. Особенности представления резидентами подтверждающих документов и обмена информацией при осуществлении таких операций также установит ЦБ. Регулятор также будет вправе запросить у лица, выпустившего ЦФА, и у оператора информсистемы, в которой осуществляется их выпуск, сведения о бенефициарных владельцах.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением ряда положений, которые начнут действовать позже.