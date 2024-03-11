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Цифровые финансовые активы разрешили использовать в международных расчетах - РИА Новости, 11.03.2024
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15:20 11.03.2024 (обновлено: 15:27 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/zakon-1932313493.html
Цифровые финансовые активы разрешили использовать в международных расчетах
Цифровые финансовые активы разрешили использовать в международных расчетах - РИА Новости, 11.03.2024
Цифровые финансовые активы разрешили использовать в международных расчетах
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий использовать в международных расчетах цифровые финансовые активы (ЦФА), утилитарные цифровые права,... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T15:20
2024-03-11T15:27
владимир путин
экономика
технологии
центральный банк рф (цб рф)
анатолий аксаков
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий использовать в международных расчетах цифровые финансовые активы (ЦФА), утилитарные цифровые права, а также цифровые права, включающие одновременно оба эти инструмента. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Первоначальная редакция закона касалась совершенствования функционирования финансовых платформ. В рамках второго чтения в Госдуме документ был дополнен поправками в законодательство, предусматривающими возможность трансграничных расчетов с использованием таких цифровых финансовых инструментов, за исключением иностранных ЦФА. Банк России и Росфинмониторинг считали преждевременным использование иностранных ЦФА во внешнеторговых расчетах.Использование цифровых прав в качестве средства платежа при импорте и экспорте товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной собственности будет способствовать решению проблемы внешнеторговых расчетов в условиях антироссийских санкций. Это поможет российским импортерам и экспортерам активнее работать с дружественными странами, пояснял ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. При этом он говорил РИА Новости, что в качестве обеспечения ЦФА могут быть использованы любые реальные активы, которым доверяют зарубежные контрагенты, в том числе зерно и золото.Согласно закону, Банк России по согласованию с органом, уполномоченным правительством, будет устанавливать условия отдельных валютных операций с цифровыми правами, а также сможет вводить запрет на совершение таких операций. Особенности представления резидентами подтверждающих документов и обмена информацией при осуществлении таких операций также установит ЦБ. Регулятор также будет вправе запросить у лица, выпустившего ЦФА, и у оператора информсистемы, в которой осуществляется их выпуск, сведения о бенефициарных владельцах.Закон вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением ряда положений, которые начнут действовать позже.
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владимир путин, экономика, технологии, центральный банк рф (цб рф), анатолий аксаков
Владимир Путин, Экономика, Технологии, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Анатолий Аксаков
Цифровые финансовые активы разрешили использовать в международных расчетах

Путин подписал закон, позволяющий использовать ЦФА в международных расчетах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Центральный банк России. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий использовать в международных расчетах цифровые финансовые активы (ЦФА), утилитарные цифровые права, а также цифровые права, включающие одновременно оба эти инструмента. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Первоначальная редакция закона касалась совершенствования функционирования финансовых платформ. В рамках второго чтения в Госдуме документ был дополнен поправками в законодательство, предусматривающими возможность трансграничных расчетов с использованием таких цифровых финансовых инструментов, за исключением иностранных ЦФА. Банк России и Росфинмониторинг считали преждевременным использование иностранных ЦФА во внешнеторговых расчетах.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
ЦБ планирует запустить пилотный проект с универсальным платежным QR-кодом
1 марта, 14:41
Использование цифровых прав в качестве средства платежа при импорте и экспорте товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной собственности будет способствовать решению проблемы внешнеторговых расчетов в условиях антироссийских санкций. Это поможет российским импортерам и экспортерам активнее работать с дружественными странами, пояснял ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. При этом он говорил РИА Новости, что в качестве обеспечения ЦФА могут быть использованы любые реальные активы, которым доверяют зарубежные контрагенты, в том числе зерно и золото.
Согласно закону, Банк России по согласованию с органом, уполномоченным правительством, будет устанавливать условия отдельных валютных операций с цифровыми правами, а также сможет вводить запрет на совершение таких операций. Особенности представления резидентами подтверждающих документов и обмена информацией при осуществлении таких операций также установит ЦБ. Регулятор также будет вправе запросить у лица, выпустившего ЦФА, и у оператора информсистемы, в которой осуществляется их выпуск, сведения о бенефициарных владельцах.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением ряда положений, которые начнут действовать позже.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
Антон Силуанов: деньги лучше вкладывать в свою страну
26 февраля, 11:00
 
Владимир ПутинЭкономикаТехнологииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Анатолий Аксаков
 
 
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