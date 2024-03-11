https://ria.ru/20240311/zakon-1932313493.html

Цифровые финансовые активы разрешили использовать в международных расчетах

Цифровые финансовые активы разрешили использовать в международных расчетах - РИА Новости, 11.03.2024

Цифровые финансовые активы разрешили использовать в международных расчетах

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий использовать в международных расчетах цифровые финансовые активы (ЦФА), утилитарные цифровые права,... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T15:20

2024-03-11T15:20

2024-03-11T15:27

владимир путин

экономика

технологии

центральный банк рф (цб рф)

анатолий аксаков

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий использовать в международных расчетах цифровые финансовые активы (ЦФА), утилитарные цифровые права, а также цифровые права, включающие одновременно оба эти инструмента. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Первоначальная редакция закона касалась совершенствования функционирования финансовых платформ. В рамках второго чтения в Госдуме документ был дополнен поправками в законодательство, предусматривающими возможность трансграничных расчетов с использованием таких цифровых финансовых инструментов, за исключением иностранных ЦФА. Банк России и Росфинмониторинг считали преждевременным использование иностранных ЦФА во внешнеторговых расчетах.Использование цифровых прав в качестве средства платежа при импорте и экспорте товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной собственности будет способствовать решению проблемы внешнеторговых расчетов в условиях антироссийских санкций. Это поможет российским импортерам и экспортерам активнее работать с дружественными странами, пояснял ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. При этом он говорил РИА Новости, что в качестве обеспечения ЦФА могут быть использованы любые реальные активы, которым доверяют зарубежные контрагенты, в том числе зерно и золото.Согласно закону, Банк России по согласованию с органом, уполномоченным правительством, будет устанавливать условия отдельных валютных операций с цифровыми правами, а также сможет вводить запрет на совершение таких операций. Особенности представления резидентами подтверждающих документов и обмена информацией при осуществлении таких операций также установит ЦБ. Регулятор также будет вправе запросить у лица, выпустившего ЦФА, и у оператора информсистемы, в которой осуществляется их выпуск, сведения о бенефициарных владельцах.Закон вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением ряда положений, которые начнут действовать позже.

https://ria.ru/20240301/qr-kod-1930490491.html

https://ria.ru/20240226/siluanov-1929488402.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, экономика, технологии, центральный банк рф (цб рф), анатолий аксаков