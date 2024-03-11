https://ria.ru/20240311/zakharova-1932388449.html

У Литвы из "красных линий" только границы, заявила Захарова

У Литвы из "красных линий" только границы, заявила Захарова - РИА Новости, 12.03.2024

У Литвы из "красных линий" только границы, заявила Захарова

У Литвы из "красных линий" только границы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на высказывание министра иностранных дел этой... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-11T22:22

2024-03-11T22:22

2024-03-12T00:52

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

литва

мария захарова

эммануэль макрон

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896074817_0:0:3289:1850_1920x0_80_0_0_8cc8a6a2d5cdf581f2cee4023433fc9e.jpg

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. У Литвы из "красных линий" только границы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на высказывание министра иностранных дел этой прибалтийской республики Габриэлюса Ландсбергиса об отправке западных войск на Украину и ликвидации "красных линий"."У Литвы из "красных линий" только границы. Неужто сами отменили?" - написала Захарова в своем Telegram-канале. В интервью французскому изданию Ouest France Ландсбергис ранее выразил поддержку президенту Франции Эммануэлю Макрону, который допустил отправку войск западных стран на Украину. Макрона за его высказывание раскритиковали многие западные лидеры, включая канцлера министра обороны Германии, а также политические партии Франции.

https://ria.ru/20240311/makron-1932381465.html

украина

россия

литва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, литва, мария захарова, эммануэль макрон, нато, евросоюз, олаф шольц