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У Литвы из "красных линий" только границы, заявила Захарова
У Литвы из "красных линий" только границы, заявила Захарова - РИА Новости, 12.03.2024
У Литвы из "красных линий" только границы, заявила Захарова
У Литвы из "красных линий" только границы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на высказывание министра иностранных дел этой... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-11T22:22
2024-03-11T22:22
2024-03-12T00:52
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. У Литвы из "красных линий" только границы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на высказывание министра иностранных дел этой прибалтийской республики Габриэлюса Ландсбергиса об отправке западных войск на Украину и ликвидации "красных линий"."У Литвы из "красных линий" только границы. Неужто сами отменили?" - написала Захарова в своем Telegram-канале. В интервью французскому изданию Ouest France Ландсбергис ранее выразил поддержку президенту Франции Эммануэлю Макрону, который допустил отправку войск западных стран на Украину. Макрона за его высказывание раскритиковали многие западные лидеры, включая канцлера министра обороны Германии, а также политические партии Франции.
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У Литвы из "красных линий" только границы, заявила Захарова
Захарова поинтересовалась у властей Литвы, отменили ли они границы страны