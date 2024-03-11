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У Литвы из "красных линий" только границы, заявила Захарова - РИА Новости, 12.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:22 11.03.2024 (обновлено: 00:52 12.03.2024)
https://ria.ru/20240311/zakharova-1932388449.html
У Литвы из "красных линий" только границы, заявила Захарова
У Литвы из "красных линий" только границы, заявила Захарова - РИА Новости, 12.03.2024
У Литвы из "красных линий" только границы, заявила Захарова
У Литвы из "красных линий" только границы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на высказывание министра иностранных дел этой... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-11T22:22
2024-03-12T00:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
литва
мария захарова
эммануэль макрон
нато
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. У Литвы из "красных линий" только границы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на высказывание министра иностранных дел этой прибалтийской республики Габриэлюса Ландсбергиса об отправке западных войск на Украину и ликвидации "красных линий"."У Литвы из "красных линий" только границы. Неужто сами отменили?" - написала Захарова в своем Telegram-канале. В интервью французскому изданию Ouest France Ландсбергис ранее выразил поддержку президенту Франции Эммануэлю Макрону, который допустил отправку войск западных стран на Украину. Макрона за его высказывание раскритиковали многие западные лидеры, включая канцлера министра обороны Германии, а также политические партии Франции.
https://ria.ru/20240311/makron-1932381465.html
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в мире, украина, россия, литва, мария захарова, эммануэль макрон, нато, евросоюз, олаф шольц
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Литва, Мария Захарова, Эммануэль Макрон, НАТО, Евросоюз, Олаф Шольц
У Литвы из "красных линий" только границы, заявила Захарова

Захарова поинтересовалась у властей Литвы, отменили ли они границы страны

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. У Литвы из "красных линий" только границы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на высказывание министра иностранных дел этой прибалтийской республики Габриэлюса Ландсбергиса об отправке западных войск на Украину и ликвидации "красных линий".
«
"У Литвы из "красных линий" только границы. Неужто сами отменили?" - написала Захарова в своем Telegram-канале.
В интервью французскому изданию Ouest France Ландсбергис ранее выразил поддержку президенту Франции Эммануэлю Макрону, который допустил отправку войск западных стран на Украину. Макрона за его высказывание раскритиковали многие западные лидеры, включая канцлера министра обороны Германии, а также политические партии Франции.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Макрон не может найти партнеров для поддержки Украины, пишут СМИ
Вчера, 21:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЛитваМария ЗахароваЭммануэль МакронНАТОЕвросоюзОлаф Шольц
 
 
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