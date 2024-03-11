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Товары на 16,7 млн рублей реализовал малый бизнес Забайкалья на ярмарках - РИА Новости, 11.03.2024
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10:49 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/zabaykale-1932244955.html
Товары на 16,7 млн рублей реализовал малый бизнес Забайкалья на ярмарках
Товары на 16,7 млн рублей реализовал малый бизнес Забайкалья на ярмарках - РИА Новости, 11.03.2024
Товары на 16,7 млн рублей реализовал малый бизнес Забайкалья на ярмарках
В феврале в Забайкальском крае было проведено 70 ярмарок, что на 7% больше, чем было запланировано изначально, удалось реализовать товаров на 16,7 миллиона... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T10:49
2024-03-11T10:49
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забайкальский край
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В феврале в Забайкальском крае было проведено 70 ярмарок, что на 7% больше, чем было запланировано изначально, удалось реализовать товаров на 16,7 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Как рассказала замначальника отдела потребрынка Минэкономразвития Забайкалья Наталья Михалева, ярмарки в феврале проходили в 34 населенных пунктах. "Работали 332 торговых места, реализовано товаров на 16,7 миллиона рублей. Продано 30 тонн мяса, 0,8 тонны рыбы, одна тонна меда, 0,6 тонны молочной продукции, одна тонна полуфабрикатов", - цитирует пресс-служба Михалеву. Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" — один из национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 годы.
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твой бизнес – новости, забайкальский край, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Забайкальский край, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)

Товары на 16,7 млн рублей реализовал малый бизнес Забайкалья на ярмарках

© Фото : министерство экономического развития Забайкальского краяТовары на 16,7 млн рублей реализовал малый бизнес Забайкалья на ярмарках
Товары на 16,7 млн рублей реализовал малый бизнес Забайкалья на ярмарках - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© Фото : министерство экономического развития Забайкальского края
Товары на 16,7 млн рублей реализовал малый бизнес Забайкалья на ярмарках
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В феврале в Забайкальском крае было проведено 70 ярмарок, что на 7% больше, чем было запланировано изначально, удалось реализовать товаров на 16,7 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Как рассказала замначальника отдела потребрынка Минэкономразвития Забайкалья Наталья Михалева, ярмарки в феврале проходили в 34 населенных пунктах.
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"Работали 332 торговых места, реализовано товаров на 16,7 миллиона рублей. Продано 30 тонн мяса, 0,8 тонны рыбы, одна тонна меда, 0,6 тонны молочной продукции, одна тонна полуфабрикатов", - цитирует пресс-служба Михалеву.
Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" — один из национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 годы.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиЗабайкальский крайРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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