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Товары на 16,7 млн рублей реализовал малый бизнес Забайкалья на ярмарках
Товары на 16,7 млн рублей реализовал малый бизнес Забайкалья на ярмарках - РИА Новости, 11.03.2024
Товары на 16,7 млн рублей реализовал малый бизнес Забайкалья на ярмарках
В феврале в Забайкальском крае было проведено 70 ярмарок, что на 7% больше, чем было запланировано изначально, удалось реализовать товаров на 16,7 миллиона... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T10:49
2024-03-11T10:49
2024-03-11T10:49
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В феврале в Забайкальском крае было проведено 70 ярмарок, что на 7% больше, чем было запланировано изначально, удалось реализовать товаров на 16,7 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Как рассказала замначальника отдела потребрынка Минэкономразвития Забайкалья Наталья Михалева, ярмарки в феврале проходили в 34 населенных пунктах. "Работали 332 торговых места, реализовано товаров на 16,7 миллиона рублей. Продано 30 тонн мяса, 0,8 тонны рыбы, одна тонна меда, 0,6 тонны молочной продукции, одна тонна полуфабрикатов", - цитирует пресс-служба Михалеву. Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" — один из национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 годы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, забайкальский край, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Забайкальский край, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В феврале в Забайкальском крае было проведено 70 ярмарок, что на 7% больше, чем было запланировано изначально, удалось реализовать товаров на 16,7 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Как рассказала замначальника отдела потребрынка Минэкономразвития Забайкалья Наталья Михалева, ярмарки в феврале проходили в 34 населенных пунктах.
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"Работали 332 торговых места, реализовано товаров на 16,7 миллиона рублей. Продано 30 тонн мяса, 0,8 тонны рыбы, одна тонна меда, 0,6 тонны молочной продукции, одна тонна полуфабрикатов", - цитирует пресс-служба Михалеву.
Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" — один из национальных проектов в России
на период с 2019 по 2024 годы.