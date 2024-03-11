https://ria.ru/20240311/zabaykale-1932244955.html

Товары на 16,7 млн рублей реализовал малый бизнес Забайкалья на ярмарках

Товары на 16,7 млн рублей реализовал малый бизнес Забайкалья на ярмарках - РИА Новости, 11.03.2024

Товары на 16,7 млн рублей реализовал малый бизнес Забайкалья на ярмарках

В феврале в Забайкальском крае было проведено 70 ярмарок, что на 7% больше, чем было запланировано изначально, удалось реализовать товаров на 16,7 миллиона... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T10:49

2024-03-11T10:49

2024-03-11T10:49

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В феврале в Забайкальском крае было проведено 70 ярмарок, что на 7% больше, чем было запланировано изначально, удалось реализовать товаров на 16,7 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Как рассказала замначальника отдела потребрынка Минэкономразвития Забайкалья Наталья Михалева, ярмарки в феврале проходили в 34 населенных пунктах. "Работали 332 торговых места, реализовано товаров на 16,7 миллиона рублей. Продано 30 тонн мяса, 0,8 тонны рыбы, одна тонна меда, 0,6 тонны молочной продукции, одна тонна полуфабрикатов", - цитирует пресс-служба Михалеву. Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" — один из национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 годы.

https://ria.ru/20240307/samozanyatye-1931777516.html

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Артем Смирнов

твой бизнес – новости, забайкальский край, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)