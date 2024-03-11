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Британские ВМС сообщили об атаке на судно у йеменского порта - РИА Новости, 11.03.2024
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14:45 11.03.2024 (обновлено: 15:00 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/yemen-1932304411.html
Британские ВМС сообщили об атаке на судно у йеменского порта
Британские ВМС сообщили об атаке на судно у йеменского порта - РИА Новости, 11.03.2024
Британские ВМС сообщили об атаке на судно у йеменского порта
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) сообщило в понедельник о получении информации об атаке на... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T14:45
2024-03-11T15:00
в мире
красное море
йемен
израиль
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) сообщило в понедельник о получении информации об атаке на судно в 71 морской миле к юго-западу от йеменского порта Салиф. "UKMTO получило сообщение об инциденте в 71 морской миле (около 131,5 километра – ред.) к юго-западу от Салифа, Йемен. Власти ведут расследование", - говорится в сообщении, опубликованном управлением в соцсети X. Инцидент классифицируется как атака. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности. В свою очередь британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, сообщила, что осведомлена о связанном с ракетой инциденте к западу от йеменского порта Ходейда, передаёт агентство Рейтер. Этот порт расположен в нескольких десятках километров от Салифа. Позднее управление сообщило, что получило от капитана информацию о взрыве недалеко от судна. Корабль и экипаж находятся в безопасности, силы коалиции расследуют произошедшее.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240206/oruzhie-1925574136.html
https://ria.ru/20240306/udar-1931598324.html
https://ria.ru/20240112/yemen-1920981625.html
красное море
йемен
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в мире, красное море, йемен, израиль, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Красное море, Йемен, Израиль, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
Британские ВМС сообщили об атаке на судно у йеменского порта

Британские ВМС сообщили об атаке на судно у йеменского порта Салиф

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкМоре
Море - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) сообщило в понедельник о получении информации об атаке на судно в 71 морской миле к юго-западу от йеменского порта Салиф.
"UKMTO получило сообщение об инциденте в 71 морской миле (около 131,5 километра – ред.) к юго-западу от Салифа, Йемен. Власти ведут расследование", - говорится в сообщении, опубликованном управлением в соцсети X. Инцидент классифицируется как атака.
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UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.
В свою очередь британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, сообщила, что осведомлена о связанном с ракетой инциденте к западу от йеменского порта Ходейда, передаёт агентство Рейтер. Этот порт расположен в нескольких десятках километров от Салифа.
Позднее управление сообщило, что получило от капитана информацию о взрыве недалеко от судна. Корабль и экипаж находятся в безопасности, силы коалиции расследуют произошедшее.
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СМИ: США и Британия атаковали аэропорт Ходейды на западе Йемена
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Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
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В миреКрасное мореЙеменИзраильАнсар АллаВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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