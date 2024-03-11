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КС Молдавии признал законным переименование госязыка в румынский - РИА Новости, 11.03.2024
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16:43 11.03.2024 (обновлено: 17:43 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/yazyk-1932331849.html
КС Молдавии признал законным переименование госязыка в румынский
КС Молдавии признал законным переименование госязыка в румынский - РИА Новости, 11.03.2024
КС Молдавии признал законным переименование госязыка в румынский
Конституционный суд Молдавии признал законным решение парламента о переименовании государственного языка в румынский, сообщила глава инстанции Домника Маноле. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T16:43
2024-03-11T17:43
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КИШИНЕВ, 11 мар — РИА Новости. Конституционный суд Молдавии признал законным решение парламента о переименовании государственного языка в румынский, сообщила глава инстанции Домника Маноле. "Конституционный суд Молдавии постановил: частично удовлетворить запрос о проверке законности решения парламента. Решение парламента было принято в ответ на постановление КС от 2013 года, что приравнивается к конституциональным постановлениям. Были внесены технические изменения в законодательство", — сказала она на заседании.Таким образом, государственным языком в республике признали румынский. При этом суд указал, что парламент не имел права признавать устаревшей часть статьи 13 Конституции. В частности, из Основного закона исключили формулировку о том, что государственный язык Молдавии "функционирует на основе латинской графики". Решение о признании какого-либо пункта Конституции должен был принять суд, а не депутаты, подчеркнули в инстанции.Парламент республики в марте прошлого года одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Согласно утвержденному законопроекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Более того, поправку внесли даже в Конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум. Оппозиционный блок коммунистов и социалистов опротестовал решение парламента в Конституционном суде.Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в Основном законе страны отмечено, что государственным языком признан молдавский. По мнению Конституционного суда, текст Декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над Конституцией республики.
https://ria.ru/20240306/moldaviya-1931518789.html
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в мире, молдавия, румыния
В мире, Молдавия, Румыния
КС Молдавии признал законным переименование госязыка в румынский

КС Молдавии признал законным переименование госязыка из молдавского в румынский

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкЗдание Конституционного суда Молдовы в Кишиневе
Здание Конституционного суда Молдовы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
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Здание Конституционного суда Молдовы в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 мар — РИА Новости. Конституционный суд Молдавии признал законным решение парламента о переименовании государственного языка в румынский, сообщила глава инстанции Домника Маноле.
«
"Конституционный суд Молдавии постановил: частично удовлетворить запрос о проверке законности решения парламента. Решение парламента было принято в ответ на постановление КС от 2013 года, что приравнивается к конституциональным постановлениям. Были внесены технические изменения в законодательство", — сказала она на заседании.
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Таким образом, государственным языком в республике признали румынский. При этом суд указал, что парламент не имел права признавать устаревшей часть статьи 13 Конституции. В частности, из Основного закона исключили формулировку о том, что государственный язык Молдавии "функционирует на основе латинской графики". Решение о признании какого-либо пункта Конституции должен был принять суд, а не депутаты, подчеркнули в инстанции.
Парламент республики в марте прошлого года одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Согласно утвержденному законопроекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Более того, поправку внесли даже в Конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум. Оппозиционный блок коммунистов и социалистов опротестовал решение парламента в Конституционном суде.
Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в Основном законе страны отмечено, что государственным языком признан молдавский. По мнению Конституционного суда, текст Декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над Конституцией республики.
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