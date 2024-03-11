https://ria.ru/20240311/yazyk-1932331849.html

КС Молдавии признал законным переименование госязыка в румынский

КС Молдавии признал законным переименование госязыка в румынский - РИА Новости, 11.03.2024

КС Молдавии признал законным переименование госязыка в румынский

Конституционный суд Молдавии признал законным решение парламента о переименовании государственного языка в румынский, сообщила глава инстанции Домника Маноле. РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T16:43

2024-03-11T16:43

2024-03-11T17:43

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КИШИНЕВ, 11 мар — РИА Новости. Конституционный суд Молдавии признал законным решение парламента о переименовании государственного языка в румынский, сообщила глава инстанции Домника Маноле. "Конституционный суд Молдавии постановил: частично удовлетворить запрос о проверке законности решения парламента. Решение парламента было принято в ответ на постановление КС от 2013 года, что приравнивается к конституциональным постановлениям. Были внесены технические изменения в законодательство", — сказала она на заседании.Таким образом, государственным языком в республике признали румынский. При этом суд указал, что парламент не имел права признавать устаревшей часть статьи 13 Конституции. В частности, из Основного закона исключили формулировку о том, что государственный язык Молдавии "функционирует на основе латинской графики". Решение о признании какого-либо пункта Конституции должен был принять суд, а не депутаты, подчеркнули в инстанции.Парламент республики в марте прошлого года одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Согласно утвержденному законопроекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Более того, поправку внесли даже в Конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум. Оппозиционный блок коммунистов и социалистов опротестовал решение парламента в Конституционном суде.Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в Основном законе страны отмечено, что государственным языком признан молдавский. По мнению Конституционного суда, текст Декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над Конституцией республики.

https://ria.ru/20240306/moldaviya-1931518789.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, молдавия, румыния