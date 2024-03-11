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В ДНР предварительная явка на досрочном голосовании превысила 30 процентов - РИА Новости, 11.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
21:31 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/yavka-1932384321.html
В ДНР предварительная явка на досрочном голосовании превысила 30 процентов
В ДНР предварительная явка на досрочном голосовании превысила 30 процентов - РИА Новости, 11.03.2024
В ДНР предварительная явка на досрочном голосовании превысила 30 процентов
Предварительная явка на досрочном голосования на выборах президента России в ДНР превысила более 30%, сообщил председатель избирательной комиссии региона... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T21:31
2024-03-11T21:31
выборы президента россии — 2024
политика
россия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Предварительная явка на досрочном голосования на выборах президента России в ДНР превысила более 30%, сообщил председатель избирательной комиссии региона Владимир Высоцкий. "Явка за сегодняшний день, 11 марта 2024 года, составила 30,42%", – сказал он на брифинге.
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политика, россия, донецкая народная республика
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Донецкая Народная Республика
В ДНР предварительная явка на досрочном голосовании превысила 30 процентов

В ДНР предварительная явка на досрочном голосовании на выборах превысила 30%

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПодготовка к выборам президента РФ
Подготовка к выборам президента РФ - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Подготовка к выборам президента РФ
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Предварительная явка на досрочном голосования на выборах президента России в ДНР превысила более 30%, сообщил председатель избирательной комиссии региона Владимир Высоцкий.
«
"Явка за сегодняшний день, 11 марта 2024 года, составила 30,42%", – сказал он на брифинге.
Избирательница изучает бюллетень на избирательном участке №2151 - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
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Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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