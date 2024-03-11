https://ria.ru/20240311/yadernoe_oruzhie-1932214836.html

Французский политик рассказал, к чему приведет идея ядерного зонтика ЕС

Французский политик рассказал, к чему приведет идея ядерного зонтика ЕС - РИА Новости, 11.03.2024

Французский политик рассказал, к чему приведет идея ядерного зонтика ЕС

Идея ядерного зонтика ЕС может привести к применению французского ядерного оружия другими странами, даже когда Франции не угрожает опасность, заявил РИА Новости РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T05:16

2024-03-11T05:16

2024-03-11T09:44

франция

россия

германия

эммануэль макрон

дональд трамп

флориан филиппо

евросоюз

нато

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ПАРИЖ, 11 мар - РИА Новости. Идея ядерного зонтика ЕС может привести к применению французского ядерного оружия другими странами, даже когда Франции не угрожает опасность, заявил РИА Новости лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент, политик Флориан Филиппо. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж несет ответственность за защиту ЕС. Он указал на то, что у интересов Франции есть европейское измерение, что наделяет Париж особой ответственностью, которая, в частности, затрагивает французский потенциал сдерживания – по словам Филиппо, фактически предложив "поделиться" французским ядерным оружием. "Эти заявления Макрона крайне серьезны. Это то, что должно быть первой гарантией национального суверенитета, ядерное оружие, которое нужно в случае, если ваши жизненные интересы подвергаются опасности, в этом заключается ядерная доктрина, одинаковая для всех ядерных держав. А то, что он говорит, означает, что если завтра Польша будет воевать с Россией, то она сможет пользоваться ядерным оружием, в то время как мы не находимся в опасности, мы не в войне. И если завтра Украина станет частью ЕС, то потенциально мы можем дать его использовать Украине, это полное безумие", - сказал он. По мнению политика, "это показывает, что Макрон не руководствуется национальными интересами". "За этим также стоит давление со стороны Германии, желающей заполучить наше ядерное оружие. Давно еще они были готовы финансово инвестировать в наше ядерное оружие в обмен на то, чтобы совместно его контролировать. Отсюда же требование, которое Франция выдвигает для Германии или ЕС, чтобы они заняли место среди постоянных членов Совбеза ООН. Это идет рука об руку", - отметил он. Ранее Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина ранее рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО недостаточно отчисляют средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет "одобрять их (РФ) делать все, что они, черт возьми, захотят", после чего ряд немецких и европейских политиков призвали к созданию панъевропейской армии и собственного ядерного зонтика в ЕС. Заместитель председателя Европейского парламента и кандидат на выборах в ЕС от правящей социал-демократической партии Германии (СДПГ) Катарина Барли позже заявила в интервью Tagesspiegel, что создание собственного ядерного зонтика в ЕС взамен американскому может стать предметом дискуссии на европейском уровне. Министр финансов Германии Кристиан Линднер высказался за расширение сотрудничества с Францией и Великобританией в области ядерного сдерживания на фоне высказываний Дональда Трампа о НАТО.

https://ria.ru/20240307/makron-1931805493.html

https://ria.ru/20240309/udar-1932032670.html

https://ria.ru/20240306/obekty-1931434590.html

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франция, россия, германия, эммануэль макрон, дональд трамп, флориан филиппо, евросоюз, нато, патриот, в мире