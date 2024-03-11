Рейтинг@Mail.ru
Французский политик рассказал, к чему приведет идея ядерного зонтика ЕС - РИА Новости, 11.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:16 11.03.2024 (обновлено: 09:44 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/yadernoe_oruzhie-1932214836.html
Французский политик рассказал, к чему приведет идея ядерного зонтика ЕС
Французский политик рассказал, к чему приведет идея ядерного зонтика ЕС - РИА Новости, 11.03.2024
Французский политик рассказал, к чему приведет идея ядерного зонтика ЕС
Идея ядерного зонтика ЕС может привести к применению французского ядерного оружия другими странами, даже когда Франции не угрожает опасность, заявил РИА Новости РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T05:16
2024-03-11T09:44
франция
россия
германия
эммануэль макрон
дональд трамп
флориан филиппо
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150521/44/1505214492_124:0:2948:1588_1920x0_80_0_0_e3994855d9126882ac22da7c8d0ae51b.jpg
ПАРИЖ, 11 мар - РИА Новости. Идея ядерного зонтика ЕС может привести к применению французского ядерного оружия другими странами, даже когда Франции не угрожает опасность, заявил РИА Новости лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент, политик Флориан Филиппо. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж несет ответственность за защиту ЕС. Он указал на то, что у интересов Франции есть европейское измерение, что наделяет Париж особой ответственностью, которая, в частности, затрагивает французский потенциал сдерживания – по словам Филиппо, фактически предложив "поделиться" французским ядерным оружием. "Эти заявления Макрона крайне серьезны. Это то, что должно быть первой гарантией национального суверенитета, ядерное оружие, которое нужно в случае, если ваши жизненные интересы подвергаются опасности, в этом заключается ядерная доктрина, одинаковая для всех ядерных держав. А то, что он говорит, означает, что если завтра Польша будет воевать с Россией, то она сможет пользоваться ядерным оружием, в то время как мы не находимся в опасности, мы не в войне. И если завтра Украина станет частью ЕС, то потенциально мы можем дать его использовать Украине, это полное безумие", - сказал он. По мнению политика, "это показывает, что Макрон не руководствуется национальными интересами". "За этим также стоит давление со стороны Германии, желающей заполучить наше ядерное оружие. Давно еще они были готовы финансово инвестировать в наше ядерное оружие в обмен на то, чтобы совместно его контролировать. Отсюда же требование, которое Франция выдвигает для Германии или ЕС, чтобы они заняли место среди постоянных членов Совбеза ООН. Это идет рука об руку", - отметил он. Ранее Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина ранее рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО недостаточно отчисляют средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет "одобрять их (РФ) делать все, что они, черт возьми, захотят", после чего ряд немецких и европейских политиков призвали к созданию панъевропейской армии и собственного ядерного зонтика в ЕС. Заместитель председателя Европейского парламента и кандидат на выборах в ЕС от правящей социал-демократической партии Германии (СДПГ) Катарина Барли позже заявила в интервью Tagesspiegel, что создание собственного ядерного зонтика в ЕС взамен американскому может стать предметом дискуссии на европейском уровне. Министр финансов Германии Кристиан Линднер высказался за расширение сотрудничества с Францией и Великобританией в области ядерного сдерживания на фоне высказываний Дональда Трампа о НАТО.
https://ria.ru/20240307/makron-1931805493.html
https://ria.ru/20240309/udar-1932032670.html
https://ria.ru/20240306/obekty-1931434590.html
франция
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150521/44/1505214492_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_47e32440b780e8647bfc4408bd669af5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
франция, россия, германия, эммануэль макрон, дональд трамп, флориан филиппо, евросоюз, нато, патриот, в мире
Франция, Россия, Германия, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Флориан Филиппо, Евросоюз, НАТО, Патриот, В мире
Французский политик рассказал, к чему приведет идея ядерного зонтика ЕС

Политик Филиппо: ядерный зонтик ЕС позволит применять ЯО Франции без угрозы ей

© РИА Новости / Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкФранцузский политик Флориан Филиппо
Французский политик Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 11 мар - РИА Новости. Идея ядерного зонтика ЕС может привести к применению французского ядерного оружия другими странами, даже когда Франции не угрожает опасность, заявил РИА Новости лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент, политик Флориан Филиппо.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж несет ответственность за защиту ЕС. Он указал на то, что у интересов Франции есть европейское измерение, что наделяет Париж особой ответственностью, которая, в частности, затрагивает французский потенциал сдерживания – по словам Филиппо, фактически предложив "поделиться" французским ядерным оружием.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
Даже ядерное оружие. Во Франции пришли в ярость после слов Макрона о России
7 марта, 18:48
"Эти заявления Макрона крайне серьезны. Это то, что должно быть первой гарантией национального суверенитета, ядерное оружие, которое нужно в случае, если ваши жизненные интересы подвергаются опасности, в этом заключается ядерная доктрина, одинаковая для всех ядерных держав. А то, что он говорит, означает, что если завтра Польша будет воевать с Россией, то она сможет пользоваться ядерным оружием, в то время как мы не находимся в опасности, мы не в войне. И если завтра Украина станет частью ЕС, то потенциально мы можем дать его использовать Украине, это полное безумие", - сказал он.
По мнению политика, "это показывает, что Макрон не руководствуется национальными интересами".
"За этим также стоит давление со стороны Германии, желающей заполучить наше ядерное оружие. Давно еще они были готовы финансово инвестировать в наше ядерное оружие в обмен на то, чтобы совместно его контролировать. Отсюда же требование, которое Франция выдвигает для Германии или ЕС, чтобы они заняли место среди постоянных членов Совбеза ООН. Это идет рука об руку", - отметил он.
Командный пункт управления учений войск ПВО - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
СМИ: США в 2022 году готовились к ядерному удару России по Украине
9 марта, 15:58
Ранее Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина ранее рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО недостаточно отчисляют средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет "одобрять их (РФ) делать все, что они, черт возьми, захотят", после чего ряд немецких и европейских политиков призвали к созданию панъевропейской армии и собственного ядерного зонтика в ЕС.
Заместитель председателя Европейского парламента и кандидат на выборах в ЕС от правящей социал-демократической партии Германии (СДПГ) Катарина Барли позже заявила в интервью Tagesspiegel, что создание собственного ядерного зонтика в ЕС взамен американскому может стать предметом дискуссии на европейском уровне. Министр финансов Германии Кристиан Линднер высказался за расширение сотрудничества с Францией и Великобританией в области ядерного сдерживания на фоне высказываний Дональда Трампа о НАТО.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Захарова: ЯО в Северной Европе станет законной целью при конфликте с НАТО
6 марта, 12:47
 
ФранцияРоссияГерманияЭммануэль МакронДональд ТрампФлориан ФилиппоЕвросоюзНАТОПатриотВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала