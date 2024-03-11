https://ria.ru/20240311/vzryvy-1932291291.html

В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели два мощных взрыва

В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели два мощных взрыва - РИА Новости, 11.03.2024

В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели два мощных взрыва

В подконтрольном Киеву городе Запорожье прозвучало два мощных взрыва, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией"... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T13:56

2024-03-11T13:56

2024-03-11T13:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости. В подконтрольном Киеву городе Запорожье прозвучало два мощных взрыва, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "В Запорожье прозвучало два мощных взрыва. Их слышали в различных частях города", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, после первого взрыва в городе включилась сирена воздушной тревоги. "Предварительно, взрывы прозвучали на объектах, используемых украинскими боевиками", - сказал Рогов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240311/ugroza-1932264573.html

https://ria.ru/20240311/f-16-1932225927.html

россия

запорожская область

днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, запорожская область, днепр (город), владимир рогов, дмитрий песков, вооруженные силы украины