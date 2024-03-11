https://ria.ru/20240311/vzryvy-1932291291.html
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели два мощных взрыва
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели два мощных взрыва - РИА Новости, 11.03.2024
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели два мощных взрыва
В подконтрольном Киеву городе Запорожье прозвучало два мощных взрыва, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией"... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T13:56
2024-03-11T13:56
2024-03-11T13:56
в мире
россия
запорожская область
днепр (город)
владимир рогов
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922904659_0:175:1209:855_1920x0_80_0_0_676bff177d6b4ef4203c15a2c1d02871.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости. В подконтрольном Киеву городе Запорожье прозвучало два мощных взрыва, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "В Запорожье прозвучало два мощных взрыва. Их слышали в различных частях города", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, после первого взрыва в городе включилась сирена воздушной тревоги. "Предварительно, взрывы прозвучали на объектах, используемых украинскими боевиками", - сказал Рогов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240311/ugroza-1932264573.html
https://ria.ru/20240311/f-16-1932225927.html
россия
запорожская область
днепр (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922904659_0:0:1141:855_1920x0_80_0_0_011324221a53ab9c072d24cc34d4c338.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, запорожская область, днепр (город), владимир рогов, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Запорожская область, Днепр (город), Владимир Рогов, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели два мощных взрыва
Рогов сообщил о двух мощных взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости. В подконтрольном Киеву городе Запорожье прозвучало два мощных взрыва, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
"В Запорожье
прозвучало два мощных взрыва. Их слышали в различных частях города", - сказал Рогов РИА Новости.
"Привели к поражению". СМИ назвали главную угрозу Украине
По его словам, после первого взрыва в городе включилась сирена воздушной тревоги.
"Предварительно, взрывы прозвучали на объектах, используемых украинскими боевиками", - сказал Рогов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
СМИ сообщили плохие новости об F-16 для Украины