Рейтинг@Mail.ru
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели два мощных взрыва - РИА Новости, 11.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:56 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/vzryvy-1932291291.html
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели два мощных взрыва
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели два мощных взрыва - РИА Новости, 11.03.2024
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели два мощных взрыва
В подконтрольном Киеву городе Запорожье прозвучало два мощных взрыва, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией"... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T13:56
2024-03-11T13:56
в мире
россия
запорожская область
днепр (город)
владимир рогов
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922904659_0:175:1209:855_1920x0_80_0_0_676bff177d6b4ef4203c15a2c1d02871.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости. В подконтрольном Киеву городе Запорожье прозвучало два мощных взрыва, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "В Запорожье прозвучало два мощных взрыва. Их слышали в различных частях города", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, после первого взрыва в городе включилась сирена воздушной тревоги. "Предварительно, взрывы прозвучали на объектах, используемых украинскими боевиками", - сказал Рогов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240311/ugroza-1932264573.html
https://ria.ru/20240311/f-16-1932225927.html
россия
запорожская область
днепр (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922904659_0:0:1141:855_1920x0_80_0_0_011324221a53ab9c072d24cc34d4c338.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, запорожская область, днепр (город), владимир рогов, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Запорожская область, Днепр (город), Владимир Рогов, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели два мощных взрыва

Рогов сообщил о двух мощных взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости. В подконтрольном Киеву городе Запорожье прозвучало два мощных взрыва, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
Запорожье прозвучало два мощных взрыва. Их слышали в различных частях города", - сказал Рогов РИА Новости.
Украинский солдат в окопе на линии фронта возле Авдеевки - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
"Привели к поражению". СМИ назвали главную угрозу Украине
12:04
По его словам, после первого взрыва в городе включилась сирена воздушной тревоги.
"Предварительно, взрывы прозвучали на объектах, используемых украинскими боевиками", - сказал Рогов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
F-16 с двумя ADM-160 MALD
СМИ сообщили плохие новости об F-16 для Украины
08:39
 
В миреРоссияЗапорожская областьДнепр (город)Владимир РоговДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала