https://ria.ru/20240311/vystavka-1932367969.html

Выставка о создании танкового корпуса открылась в Челябинске 11 марта

Выставка о создании танкового корпуса открылась в Челябинске 11 марта - РИА Новости, 11.03.2024

Выставка о создании танкового корпуса открылась в Челябинске 11 марта

Выставка, посвященная формированию Уральского добровольческого танкового корпуса, открылась в Челябинске в мультимедийном парке "Россия – Моя история" 11 марта, РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T19:43

2024-03-11T19:43

2024-03-11T19:43

челябинская область

челябинск

челябинская область

алексей текслер

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ЧЕЛЯБИНСК, 11 мар – РИА Новости. Выставка, посвященная формированию Уральского добровольческого танкового корпуса, открылась в Челябинске в мультимедийном парке "Россия – Моя история" 11 марта, сообщает пресс-служба парка. По данным пресс-службы правительства региона, в 2023 году по инициативе главы региона Алексея Текслера был принят областной закон об учреждении 11 марта памятной даты Челябинской области – Дня народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны. По словам Текслера, формирование танкового корпуса в 1943 году занимает особое место в истории, бойцы легендарного корпуса принимали участие во многих ключевых сражениях, переломивших ход войны, в том числе в битве на Курской дуге и Брянской наступательной операции. "Мы бережно храним память о подвиге поколения победителей, отстоявшего свободу и независимость нашей Родины. И передаем следующим поколениям приверженность главным ценностям, которые помогли выстоять нашему народу, – это патриотизм и верность воинскому долгу, мужество и отвага, самоотдача и взаимопомощь, готовность всегда сплотиться перед лицом врага. Именно это поддерживает сейчас наших бойцов, выполняющих задачи специальной военной операции", - отметил губернатор. "В мультимедийном парке "Россия – Моя история" состоялось открытие проекта, посвященного подвигу уральских танкистов. Одиннадцатого марта, в День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса, была представлена просветительская выставка об уникальном танковом соединении… Выставка продлится с 11 до 24 марта", - говорится в сообщении. Экспозиция проекта позволит посетителям узнать об истории создания Уральского добровольческого танкового корпуса, основных событиях и героях, которые ценой своей жизни защищали Родину от врага, боевом пути добровольческого формирования, поясняется в сообщении. Парк "Россия – Моя история" создал проект совместно с автором кинокартины "Уральская ярость: "Черные ножи" - освободители Европы" Романом Грибановым - несколько тематических залов парка расскажут о "закулисной" жизни создания фильма, поясняется в сообщении. По словам супруги губернатора региона Ирины Текслер, сегодня регион отмечает 81-ю годовщину со Дня создания Уральского добровольческого танкового корпуса, но впервые как памятную дату, учрежденную в честь народного подвига. "Создание этой даты было инициировано губернатором Челябинской области Алексеем Леонидовичем Текслером в мае прошлого года… Мы должны помнить о важных датах для нашей страны и внимательно относиться к нашей истории. Помнить о подвиге наших соотечественников, жителей Урала, о том вкладе, который они внесли в Великую Победу. Мы должны помнить о каждом, кто принес победу, помнить о тех, кто сегодня сражается в зоне СВО – это тоже ребята нашей танковой дивизии, уверена, что они также принесут победу и славу Уралу", – цитируются в сообщении слова Ирины Текслер. Как отметила директор парка "Россия – Моя история" Полина Глинских, очень почетно стать той площадкой, которая в день этой памятной даты объединяет столько молодых ребят, готовых узнать о важных страницах истории нашей малой Родины. "От себя добавлю, что музеи и парки созданы, чтобы посетители могли вступить в диалог с прошлым. Как мне кажется, о таких проектах, нужно рассказывать, ведь киноиндустрия способна популяризировать исторические феномены нашего края, как в свое время это произошло с фильмом "Аркаим. Колесница времени". Сегодня, в день памяти Уральского добровольческого танкового корпуса, мы должны обращать внимание на такие народные проекты, как фильм, который мы сегодня увидим", - сказала она.

https://ria.ru/20231021/vystavka-1904355158.html

https://ria.ru/20240305/podderzhka-1931180498.html

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Алёна Пава

челябинск, челябинская область, алексей текслер, урал